Guardacostas intercepta embarcación con más de una tonelada de presunta droga en Costa rica

El Servicio Nacional de Guardacostas de Costa Rica intercepta una embarcación con más de una tonelada de presunta droga en el Pacífico Sur. (Cortesía: Ministerio de Seguridad Pública)

En una operación realizada en aguas del Pacífico Sur de Costa Rica, el Servicio Nacional de Guardacostas (SNG), en coordinación con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), informó este sábado que interceptaron una embarcación que transportaba más de una tonelada de presunta droga.

El operativo, ejecutado durante la madrugada, permitió la detención de dos tripulantes de nacionalidad colombiana y la incautación de una importante cantidad de posible cocaína y marihuana, según las autoridades costarricenses.

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De acuerdo con la información oficial proporcionada por el Ministerio de Seguridad Pública, la acción policial se desencadenó tras detectar una embarcación sospechosa de unos 38 pies de longitud que navegaba en la zona marítima del Pacífico Sur. La rápida movilización de una interceptora del Guardacostas de Costa Rica permitió que los oficiales abordaran el bote y procedieran a su inspección.

En el interior de la embarcación, las autoridades localizaron aproximadamente 60 pacas con cerca de 20 paquetes cada una, lo que representa una carga superior a una tonelada de aparente droga, según estimaciones preliminares de los cuerpos de seguridad. Junto al cargamento ilícito, los agentes hallaron 23 estañones presuntamente utilizados para el transporte de combustible, lo que sugiere que el viaje estaba planificado para largas distancias en alta mar.

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La operación en aguas costarricenses concluye con la detención de dos ciudadanos colombianos presuntamente ligados al narcotráfico internacional. (Cortesía: Ministerio de Seguridad Pública)

Detenidos y cargamento serán puestos a disposición judicial

Durante el operativo, los oficiales detuvieron a dos individuos identificados con los apellidos Rovira y Córdoba, ambos de nacionalidad colombiana. Los aprehendidos permanecen bajo custodia policial mientras avanzan las investigaciones judiciales para determinar su grado de participación y posibles vínculos con redes internacionales de tráfico de drogas.

Guardacostas de Costa Rica detalló que en el desarrollo de la operación también se detectó la aproximación de una segunda embarcación al lugar del abordaje. La presencia de esta nave fue neutralizada por los oficiales destacados, impidiendo cualquier intento de interferencia o rescate de los tripulantes aprehendidos.

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Las autoridades no descartaron que la segunda embarcación forme parte de la misma estructura delictiva.

La totalidad del cargamento interceptado, junto con los detenidos y los bienes incautados, será trasladada a la localidad de Golfito, donde continuará el proceso de judicialización bajo la supervisión de las autoridades judiciales costarricenses. El OIJ asumió la dirección de las diligencias para determinar el destino final de la droga y la posible existencia de otros implicados en la operación.

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La incautación incluyó más de sesenta pacas de presunta cocaína y marihuana, halladas en el interior de una embarcación de 38 pies de longitud.(Cortesía: Ministerio de Seguridad Pública)

“La reacción inmediata de nuestros oficiales fue clave para evitar que este cargamento ingresara al territorio nacional”, aseguró Juan Carlos Alvarado, director del Servicio Nacional de Guardacostas.

Costa Rica se ha convertido en un punto de tránsito estratégico para organizaciones dedicadas al tráfico internacional de drogas debido a su ubicación geográfica y la extensión de sus costas. Las autoridades han intensificado los patrullajes y las acciones coordinadas con agencias judiciales y de inteligencia con el fin de reducir el flujo de sustancias ilícitas que cruzan la región.

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El proceso judicial por este caso continuará en las próximas horas en Golfito, donde los detenidos serán presentados ante las instancias correspondientes y se procederá a la contabilización y análisis de la droga incautada.