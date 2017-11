Ocurre que al obtenerse el jugo, lo que hay es agua con todo el azúcar de esos alimentos, y nada de su fibra. "Cuando alguien bebe un vaso de jugo de naranja se está tomando, muchas veces de un trago, el azúcar de tres naranjas, unos azúcares que se absorben demasiado rápido y provocan una respuesta metabólica diferente a la que se da cuando se come una naranja entera. Además, al no tener fibra, no genera sensación de saciedad: nunca se comerían tres naranjas de golpe". Así lo explicó Manuel Moñino, presidente del Comité Científico de la asociación 5 al día, una organización sin fines de lucro que desde el año 2000 fomenta en España el consumo diario de frutas y hortalizas frescas.