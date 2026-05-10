Honduras registra dos nuevos crímenes contra mujeres este sabado

Organizaciones defensoras de derechos humanos han reiterado llamados para frenar la violencia contra las mujeres. (Foto: Cortesía)

Honduras vivió este sábado una nueva jornada de violencia contra las mujeres luego de que se reportara el hallazgo de dos féminas asesinadas en diferentes departamentos del país, hechos que han generado consternación entre familiares, vecinos y organizaciones defensoras de derechos humanos.

Uno de los casos ocurrió en el departamento de Colón, donde autoridades policiales confirmaron el hallazgo sin vida de Karla Yesenia Peña Cárcamo, de 42 años de edad, quien había sido reportada como desaparecida desde la madrugada del jueves.

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La mujer fue encontrada muerta en una zona solitaria del sector de La Playa, municipio de Trujillo, específicamente en un área ubicada entre la carretera que conduce hacia Puerto Castilla y comunidades cercanas del litoral atlántico.

De acuerdo con información preliminar, Karla había salido de su vivienda presuntamente para realizar un mandado acompañada de un conocido.

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Según el relato brindado por familiares, la víctima le comunicó a una de sus hijas que saldría por un momento, pero nunca regresó a casa.

La madre de la mujer relató que posteriormente el hombre que supuestamente la acompañaba negó haber estado con ella, lo que incrementó la preocupación entre sus allegados, quienes desde entonces iniciaron una intensa búsqueda en distintos sectores del municipio con la esperanza de encontrarla con vida.

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La víctima había sido reportada como desaparecida desde la madrugada del jueves. (Foto: Cortesía)

El cuerpo de Karla Yesenia Peña Cárcamo fue localizado abandonado en una zona apartada, provocando dolor e indignación entre familiares y pobladores de Trujillo.

La víctima deja en la orfandad a tres hijos, quienes ahora enfrentan la pérdida violenta de su madre en medio de la incertidumbre sobre las circunstancias del crimen.

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Horas antes, otro crimen contra una mujer había sido reportado en el departamento de Yoro, específicamente en la comunidad de El Agricultor, municipio de Olanchito, donde fue encontrado el cuerpo sin vida de Marlen Paguada Rivera, conocida popularmente como “La Pioja”.

El cadáver de la mujer, de aproximadamente 50 años de edad, fue hallado a la orilla de la carretera RN-23 dentro de un costal y amarrado con cabuyas negras en ambos extremos.

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De acuerdo con reportes preliminares, vecinos del sector observaron un bulto sospechoso abandonado cerca de la carretera y dieron aviso inmediato a las autoridades policiales.

Minutos después, agentes se desplazaron al lugar y confirmaron que dentro del costal se encontraba el cuerpo de una mujer. Posteriormente, se identificó a la víctima como Marlen Paguada Rivera, residente de la colonia Campo Nuevo, en Olanchito.

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Elementos policiales procedieron a acordonar el área para permitir el trabajo de los equipos de investigación y de Medicina Forense, quienes realizaron el levantamiento del cuerpo e iniciaron las diligencias correspondientes.

Vecinos alertaron a las autoridades tras observar un bulto sospechoso abandonado cerca de la RN-23. (Foto: Cortesía)

Con ambos hechos registrados en un mismo día, ya serían dos mujeres asesinadas este sábado en diferentes sectores de Honduras, reflejando nuevamente la grave situación de violencia que afecta a la población femenina.

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Las muertes han reavivado el debate sobre la necesidad de fortalecer las acciones de prevención, protección y acceso a justicia para las mujeres víctimas de violencia.

Diversas organizaciones defensoras de derechos humanos y colectivos feministas han denunciado reiteradamente el aumento de femicidios y muertes violentas de mujeres en el país, así como la impunidad que rodea muchos de estos casos.

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Según cifras del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH), más de 85 mujeres han sido asesinadas en lo que va del presente año, una estadística que mantiene en alerta a organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos.