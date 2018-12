"Hacemos tantas cosas por compromiso, pero cuando decimos que no, ¡no pasa nada! Cuando uno dice que no, antes de decirlo cree que se va a venir el mundo abajo, te agarra una ansiedad tremenda, y después te das cuenta de que no pasó nada. El otro te respeta más porque alguien que sabe decir que no se vuelve más confiable", asegura Mariana, quien revela que es algo que tuvo que aprender pero que, una vez que lo logró, fue muy positivo: "mi carrera la forjé más con lo que elegí no hacer, con lo que dije que no que con lo que dije que sí; eso me dio mucha más identidad".