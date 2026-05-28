México

Con narcomanta y video: presuntos sicarios del CJNG amenazan con “limpia” en las alcaldías Xochimilco y Tlalpan

Los hombres, que vestían equipo táctico y llevaban armas largas, acusaron que hay personas extorsionando a su nombre en las dos demarcaciones

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| Jesús Aviles / Infobae México
| Jesús Aviles / Infobae México

Presuntos miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) lanzaron amenazas a través de un video y narcomanta abandonada en la alcaldía Xochimilco de la Ciudad de México, en los cuales anunciaron su presencia tanto en esta demarcación como en Tlalpan.

Fue el periodista Antonio Nieto quien compartió el video de los supuestos sicarios, quienes aparecen con equipo táctico, armas largas y pasamontañas, el cual fue grabado en un predio que solo permite observar una barda de ladrillos.

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En la grabación, los sujetos afirman que “la limpia ya empezó” y amenazan a individuos señalados como responsables de extorsión, cobro de piso, secuestro y robo en las alcaldías, mencionando varios nombres y apodos que estarían vinculados a estas actividades.

El mensaje advierte que no permitirán “más abusos” contra los habitantes y que tomarán represalias contra quienes se identifican como supuestos integrantes de la organización criminal. Los señalamientos también se hicieron contra bases de taxis, a quienes acusan de ser grupos de choque y de colaborar con delincuentes.

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Un grupo de aproximadamente diez individuos se encuentra de pie al aire libre frente a una pared de bloques de concreto. Todos visten ropa y equipo táctico oscuro, con varios de ellos cubriendo sus rostros con balaclavas o máscaras. Portan múltiples armas de fuego de largo alcance, incluyendo rifles y una ametralladora con cinta de munición. Algunos llevan chalecos con las siglas "CJNG". Video: X/@siete_letras

El video enumera diversos grupos y organizaciones, como “Low Rider”, “LV”, “Uniendo Raza”, “Puro Equipo” y “Puro Mexicano”, señalando a sus supuestos responsables y amenazando con tomar acciones directas contra vehículos que porten insignias de estos grupos.

Los presuntos integrantes del CJNG insistieron en que su conflicto no es con las autoridades, sino con quienes consideran extorsionadores y secuestradores, instando a los pobladores a no brindar apoyo a las personas señaladas, bajo advertencia de presuntas "consecuencias".

Narcomanta apareció en Xochimilco

Este jueves se reportó la localización de una narcomanta firmada por el CJNG en San Andrés Ahuayucan, alcaldía Xochimilco, la cual habría sido retirada de inmediato por las autoridades.

Infobae México consultó a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México sobre el hallazgo de la manta en calles de la capital, pero hasta el momento no ha obtenido una respuesta.

El mensaje, compartido en redes sociales, es idéntico al emitido en el video por presuntos integrantes del CJNG, el cual esta firmado además con las siglas “GDS”.

Narcomanta del CJNG en CDMX
Foto: X/@HalconOnce

Aunque en el video mencionan principalmente diversos pueblos de Tlalpan, en la manta también lanzan la amenaza contra habitantes de Xochimilco, a quienes alertan de no brindar protección a otros grupos.

“El problema no es con la ley, es contra la gente corriente que está dañando a los pueblos, así que no se metan, no los apoyen y hagan su trabajo (…) de Tlalpan y Xochimilco. No queremos entrar, ya estamos dentro y estamos para quedarnos", se lee en el mensaje.

Cabe señalar que las autoridades capitalinas han detectado la presencia de otros grupos criminales como la Unión Tepito, la Anti-Unión Tepito, los de Lenin Canchola, el Tren de Aragua, Cártel de Tláhuac, Los Tanzanios, Cártel de Sinaloa, entre otros.

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