Los resultados del estudio publicado en Behavioral Processes arrojaron que los perros se vieron menos interesados en su propia orina, un poco interesados en la orina de otro perro y muy interesados en su propia orina alternada. La significación de estos datos es, sin embargo, ambigua. Según la autora del estudio esto demuestra que los perros reconocen su propio aroma y que no les parece interesante a menos que esté alterado. "No me parece que es precisamente paralela a la prueba de la marca en el espejo", explicó Horowitz. En una prueba de olor, no se puede "usar el espejo para componer la imagen de cómo crees que deberías verte".