-No soy de muchas. Me han ofrecido un montón de veces pero cuando tomo el compromiso de hacer algo me involucro, no me interesa hacerlo sólo por la foto, aunque entiendo que a ellos le puede servir como impacto, pero a mí no. Hace 12 años con mi marido realizamos una gala a beneficio del piso pediátrico del Hospital Universitario Austral, del cual soy la madrina y hace un par de años estoy con Posibl, para darle voz a un montón de gente que lo necesita y ser el nexo para tener la posibilidad de hablar sobre temas sociales que me interesan.