"He leído en internet algunos comentarios desagradables, insultos y pensamientos ridículos. Han dicho que mi cara estaba deformada porque sufrí un accidente y que me sometí a cirugías estéticas y están muy equivocados. Tengo 18 años, soy feliz, y gracias a Dios no me importa ser la más bella o la más fea de mi familia, ni mucho menos vuestra opinión".