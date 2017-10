– Infinidades de mujeres se acercaron a mí, que estaban atravesando esta situación. No todas somos iguales, hay muchas mujeres que se deprimen, se angustian y no encuentran consuelo de lo que les está pasando. Yo siempre digo, cuando a uno le pasan cosas buenas en la vida, formar una familia, enamorarte, tener un buen trabajo, uno dice "¡Me lo merezco!", pero cuando te pasa algo malo como es el cáncer u otra enfermedad no hay que preguntarse "¿Por qué me pasa esto a mí?", sino "¿Para qué me está pasando esto?"