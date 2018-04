Por ahora, el proceso de la Máquina de Pesadillas no resultó ser perfecto, ya que – como puede apreciarse en las fotografías – no todas las imágenes son aterradoras. "Los recuentos iniciales revelan que los humanos convergen rápidamente en encontrar a algunos de ellos muy aterradores, y otros no tanto", explica Manuel Cebrian, el miembro español del equipo. Para la computadora, todas las caras son "igualmente espeluznantes. Y eso revela que hay información adicional sobre cómo los seres humanos perciben el horror".