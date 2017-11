Sí, preventivo y de acción inmediata. También es disuasivo, porque lleva a los empleados a ajustarse a las normas de seguridad que a veces evaden por comodidad, distracción o prisa; como hacemos todos en nuestra vida cotidiana, a veces sin contemplar los riesgos de esas transgresiones (pasar un semáforo en rojo porque estamos apurados, no ponernos el cinturón de seguridad, etc). Si suena una alarma cuando no nos ajustamos a la normas de seguridad, entonces ahí no dejamos de cumplirla.