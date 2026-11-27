El entrenador Don Saladino diseñó una rutina de seis ejercicios con mancuernas para trabajar el cuerpo completo en 15 minutos (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una sesión breve puede reunir movimientos para piernas, espalda, hombros y brazos si se organiza en circuitos. El entrenador Don Saladino, conocido por trabajar con actores como Ryan Reynolds y Sebastian Stan, propone una rutina de seis ejercicios con mancuernas que se completa en tres rondas. La secuencia fue difundida por GQ y está pensada para realizarse con dos pesas que representen un esfuerzo controlable.

El plan combina ejercicios de fuerza, movimientos explosivos y patrones unilaterales, los cuales pueden completarse en aproximadamente 15 minutos. Antes de comenzar, conviene elegir una carga que permita conservar la técnica durante todo el recorrido. La propuesta no detalla repeticiones ni descansos, por lo que esos aspectos deben ajustarse a la experiencia, el estado físico y los objetivos de cada persona.

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1. El peso muerto rumano activa la cadena posterior de las piernas

El peso muerto rumano activa los glúteos y los isquiotibiales mediante el desplazamiento de la cadera hacia atrás (Imagen Ilustrativa Infobae)

El primer ejercicio es el peso muerto rumano, que apunta principalmente a glúteos e isquiotibiales. Se inicia de pie, con los pies separados a la anchura de las caderas, las rodillas ligeramente flexionadas y las mancuernas frente a los muslos.

El movimiento parte de llevar la cadera hacia atrás, mientras el torso desciende y las pesas bajan cerca de las piernas. La espalda debe conservar una posición neutra. Cuando aparece tensión en la parte posterior de los muslos, corresponde impulsar la cadera hacia adelante para recuperar la postura inicial. La carga no debe obligar a redondear la zona lumbar.

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2. El remo inclinado concentra el trabajo en la espalda

El remo inclinado concentra el estímulo en los músculos de la espalda al llevar las pesas hacia la cintura (Imagen Ilustrativa Infobae)

El segundo movimiento traslada el foco al tren superior mediante el remo inclinado con mancuernas. Para ejecutarlo, se flexionan levemente las rodillas y se inclina el torso desde la cadera, sin perder la alineación de la espalda.

Desde esa posición, las mancuernas se llevan hacia la cintura al acercar los omóplatos. El descenso debe ser pausado para mantener el control. Este gesto involucra sobre todo los músculos de la espalda y requiere evitar que los hombros se eleven hacia las orejas o que el impulso provenga del balanceo del tronco.

3. El hang clean suma potencia a un movimiento de cuerpo completo

El hang clean aporta potencia y coordinación a través de una extensión de cadera que impulsa las cargas hacia los hombros (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hang clean incorpora velocidad y coordinación. Las mancuernas comienzan a la altura de los muslos, con las rodillas flexionadas y la cadera desplazada hacia atrás. Desde allí, se extienden las piernas y la cadera con fuerza para elevar las pesas.

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Al recibirlas cerca de los hombros, los codos quedan orientados hacia adelante y las rodillas vuelven a flexionarse. El objetivo no es elevar las mancuernas solo con los brazos: la potencia proviene de la extensión de cadera. Por su componente técnico, es recomendable practicarlo con poco peso antes de aumentar la carga.

4. El push press utiliza el impulso de las piernas para elevar las pesas

El push press transfiere la fuerza de las piernas hacia los brazos para elevar las mancuernas por encima de la cabeza (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con las mancuernas a la altura de los hombros comienza el push press. El ejercicio arranca con una flexión corta de rodillas, similar a una sentadilla parcial. Luego se extienden cadera y piernas para transferir impulso a las pesas.

Los brazos terminan extendidos sobre la cabeza, con las mancuernas alineadas sobre los hombros. El abdomen debe mantenerse firme para limitar la extensión excesiva de la espalda. Saladino incluye este movimiento para combinar el trabajo de hombros y tríceps con la participación de las piernas.

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5. La sentadilla frontal prioriza piernas y estabilidad del tronco

La sentadilla frontal prioriza el esfuerzo del tren inferior y exige estabilidad en el tronco durante el descenso (Imagen Ilustrativa Infobae)

La sentadilla frontal permite volver a un patrón más controlado para el tren inferior. Puede hacerse con una mancuerna sostenida frente al pecho o con dos pesas apoyadas a la altura de los hombros.

Durante el descenso, las rodillas acompañan la dirección de los pies y el pecho permanece elevado. La profundidad dependerá de la movilidad disponible y de la capacidad para conservar la postura. Al subir, se empuja el suelo con ambos pies hasta recuperar la posición de partida.

6. La zancada trasera exige control y trabajo alternado de piernas

La zancada trasera cierra la serie como un ejercicio unilateral que demanda equilibrio mediante el trabajo alternado de piernas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La rutina concluye con la zancada trasera, un ejercicio unilateral que demanda equilibrio. Desde una postura erguida, una pierna da un paso hacia atrás mientras ambas rodillas se flexionan. La rodilla posterior se acerca al suelo y la pierna delantera absorbe la mayor parte de la carga.

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Para volver, se empuja con el pie delantero y se alterna el lado en cada repetición. El paso hacia atrás debe ser suficiente para que la rodilla delantera conserve estabilidad. Tras completar las tres rondas, la secuencia reúne movimientos de fuerza y potencia en un formato de aproximadamente 15 minutos.