El entrenador Joe Delaney propone tres criterios para organizar el entrenamiento con pesas dentro del tiempo disponible (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El exceso de consejos sobre pesas puede transformar una decisión simple en dudas sobre series, ejercicios y técnica. Ante esa cantidad de información, una alternativa es volver a una pregunta concreta: qué ajustes permiten mejorar dentro del tiempo disponible para entrenar.

Ese enfoque se aleja de la búsqueda de una rutina perfecta y pone el foco en los aspectos más importantes del entrenamiento.

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Joe Delaney, entrenador personal certificado y creador de contenido sobre fitness, plantea en Men’s Health, revista especializada en salud y fitness, un enfoque que se resume en tres criterios: hacer una cantidad de trabajo que permita avanzar, elegir ejercicios que exijan al músculo de maneras distintas y organizar las sesiones para mantener un buen rendimiento.

El progreso en las rutinas se evalúa a través del incremento del peso o la cantidad de repeticiones con una misma carga (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cantidad de series debe permitir avanzar sin afectar el rendimiento

El primer criterio es el volumen de entrenamiento, es decir, la cantidad de series semanales para un grupo muscular. Una serie reúne repeticiones consecutivas de un mismo ejercicio.

Delaney indicó que una mayor cantidad de series puede aumentar el estímulo para el músculo, aunque ese efecto no crece de manera indefinida. Diez series semanales para el pecho pueden generar un estímulo mayor que seis.

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Sin embargo, Delaney señaló que sumar trabajo puede ofrecer beneficios cada vez menores y dificultar el progreso si supera lo que es posible sostener. Por eso, descarta que haya una cantidad adecuada de series para todas las personas y todas las situaciones.

Como referencia práctica, el entrenador propone observar las marcas en los levantamientos. Estas pueden medirse por el peso que se mueve o por la cantidad de repeticiones que se completan con una misma carga.

La cantidad de series debería facilitar mejoras en esos registros y no convertirse en un objetivo por sí sola, según explicó Delaney.

El aumento de series semanales estimula el músculo, pero ofrece beneficios menores si supera lo que es posible sostener (Imagen Ilustrativa Infobae)

Delaney reconoce que no todas las personas pueden dedicar igual cantidad de sesiones o series a cada grupo muscular. Por eso propone tomar el progreso sostenido como una referencia más útil que intentar alcanzar el resultado máximo en poco tiempo.

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Combinar ejercicios ayuda a dejar atrás la búsqueda del movimiento perfecto

El segundo punto se relaciona con la elección de ejercicios. Delaney plantea que un mismo grupo muscular puede trabajarse con movimientos cuya parte más difícil aparece en distintos momentos de cada repetición.

A la exigencia que recibe el músculo al mover o sostener una carga se la llama tensión muscular.

A su juicio, la clave no está en encontrar un ejercicio superior a todos los demás, sino en combinar movimientos. Entre los ejemplos que menciona están las elevaciones laterales y los ejercicios de empuje para hombros, que pueden trabajar esa zona con exigencias diferentes.

La combinación de diversos ejercicios somete al grupo muscular a exigencias de tensión variadas en cada repetición (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para Delaney, la combinación de ejercicios es más importante que la discusión sobre un movimiento individual. La idea también se aplica a la planificación semanal del entrenamiento.

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El creador de contenido también relaciona esa selección con la amplitud del movimiento, es decir, hasta dónde se realiza cada repetición.

Sostiene que completar el recorrido y mantener una técnica controlada ayuda a concentrar el esfuerzo en el músculo que se busca trabajar. Esto se diferencia del uso excesivo de balanceos o del impulso del cuerpo.

La posición de estiramiento, cuando el músculo está más alargado durante el movimiento, es otro aspecto que considera al evaluar los ejercicios. No propone una lista de movimientos obligatorios, sino una pauta para observar en qué parte del recorrido y con qué exigencia trabaja cada grupo muscular.

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La división del volumen semanal en sesiones separadas permite controlar la fatiga y conservar la intensidad del esfuerzo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El descanso y el orden de los ejercicios ayudan a controlar la fatiga

El tercer punto trata sobre cómo organizar cada sesión para evitar que la fatiga afecte el rendimiento. Delaney afirmó que un desempeño más bajo suele asociarse con menores ganancias.

Por eso, propone ordenar las sesiones para mantener una ejecución constante en las series. El descanso entre series forma parte de esa organización. También importa cómo se reparte el trabajo semanal.

Delaney explicó que concentrar muchas series para el pecho en una sola jornada puede reducir la capacidad de mantener la intensidad. En cambio, dividir ese trabajo en dos sesiones separadas por varios días puede ayudar a controlar la fatiga.

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Repartir las series sirve para conservar la calidad del trabajo y no establece una regla fija sobre cuántos días se debe entrenar. Esta diferencia evita copiar de forma automática una rutina diseñada para otra persona.

El trabajo cerca del fallo muscular aporta la exigencia requerida a la serie sin constituir una obligación en cada ejercicio (Imagen Ilustrativa Infobae)

La misma idea se aplica al orden de los ejercicios. La nota indica que los movimientos que involucran varias articulaciones y grupos musculares pueden realizarse al comienzo de la sesión, cuando hay más energía disponible.

Delaney aclara que ese orden puede modificarse si se busca dar prioridad a una zona determinada. El entrenador también incluye el trabajo cerca del fallo muscular, el momento en que ya no puede hacerse otra repetición con la técnica prevista.

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Según su planteo, acercarse a ese límite permite que la serie sea lo bastante exigente. Aun así, no lo presenta como una obligación idéntica para todos los ejercicios o sesiones.

También advierte que estos tres criterios no resuelven todas las dudas sobre el entrenamiento ni constituyen reglas científicas definitivas. Según explicó, sirven para decidir qué aspectos conviene priorizar según los objetivos de cada rutina.