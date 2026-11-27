La ausencia de respuesta corporal en cuidados paliativos no descarta que el cerebro continúe con el procesamiento de estímulos sonoros (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En una habitación de cuidados paliativos, hablarle a una persona que ya no abre los ojos ni responde puede parecer una acción sin efecto visible. Los estudios disponibles no permiten saber qué experimenta cada paciente, pero sí obligan a evitar una conclusión automática: la falta de respuesta corporal no siempre implica que el cerebro haya dejado de procesar los sonidos.

La cuestión importa porque familiares y personal sanitario deben comunicarse con personas que no pueden expresar si entienden, oyen o sienten lo que ocurre.

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Hablar con claridad, identificarse y explicar cada procedimiento es una práctica de cuidado que no promete una recuperación ni atribuye capacidades que la medicina no puede confirmar.

Un estudio publicado en la revista Scientific Reports examinó la actividad cerebral ante sonidos en pacientes de hospicio que no reaccionaban al entorno durante las horas previas a la muerte.

Un estudio publicado en Scientific Reports comprobó actividad eléctrica cerebral ante secuencias de tonos en pacientes de hospicio cercanos a la muerte (Imagen Ilustrativa Infobae)

La electroencefalografía, que registra la actividad eléctrica del cerebro, detectó en algunos de ellos reacciones ante cambios en secuencias de tonos. El hallazgo es acotado, pero relevante: puede persistir la detección cerebral de variaciones auditivas aun cuando ya no exista una respuesta observable.

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El experimento detectó reacciones a tonos, no comprensión de conversaciones

El trabajo comparó los registros de 17 adultos jóvenes sanos con los de pacientes de hospicio. En estos últimos, las mediciones se realizaron cuando todavía podían responder y, en algunos casos, se repitieron cuando habían dejado de hacerlo.

Durante la prueba, los participantes escucharon series de tonos repetidos que, en ocasiones, incluían una modificación. El objetivo fue determinar si el cerebro distinguía esa alteración.

Los registros de electroencefalografía mostraron reacciones cerebrales frente a variaciones de sonido en los cinco pacientes evaluados que no respondían al entorno (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores buscaron cambios breves en la señal eléctrica cerebral tras un estímulo. Algunas respuestas indican que el sistema auditivo detectó una alteración en una secuencia previsible.

Estas mediciones no revelan pensamientos ni experiencias subjetivas, pero muestran que ciertas funciones auditivas pueden mantenerse activas. Entre los cinco pacientes que estaban sin respuesta durante el registro, todos mostraron alguna reacción cerebral ante cambios en los tonos.

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Cuatro evidenciaron una señal temprana vinculada con la detección de esas variaciones y dos presentaron además una reacción compatible con la detección de modificaciones en el patrón sonoro.

El estudio se basó en cinco pacientes que no respondían al entorno, por lo que sus resultados no permiten calcular con qué frecuencia ocurre este fenómeno ni trasladarlo a todas las personas inconscientes.

La investigación médica no demostró que las personas en etapa terminal comprendan palabras ni determinó que el oído sea el último sentido en perderse (Imagen Ilustrativa Infobae)

La principal cautela está en lo que el experimento no evaluó. Los participantes no escucharon conversaciones, voces familiares ni mensajes con contenido emocional.

Por eso, el trabajo no demuestra que una persona en esa situación comprenda palabras, reconozca a quien le habla o conserve consciencia de su entorno. Tampoco prueba que la audición sea siempre el último sentido en perderse.

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Los trastornos de la consciencia por lesión cerebral son un cuadro diferente

La pregunta sobre lo que oye una persona que permanece sin reacción también aparece en pacientes con lesiones cerebrales graves, pero estos cuadros no equivalen a las situaciones de final de vida.

Los pacientes con trastornos de consciencia por daño cerebral pueden presentar disociación cognitivo-motora al registrar actividad mental sin movimiento físic (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un trastorno de la consciencia puede afectar el despertar, la comprensión y el movimiento. Por eso, no responder a una orden no siempre implica la pérdida de todas las funciones cerebrales.

La revisión Clinical Research: Auditory Stimulation in the Disorders of Consciousness reunió investigaciones sobre estímulos auditivos en personas con estos trastornos. El texto aborda, entre otros recursos, la voz, el nombre propio y la música conocida.

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Estos estímulos no garantizan una recuperación, pero pueden aportar información complementaria sobre la respuesta del cerebro a señales que tienen relevancia personal.

El nombre propio puede atraer la atención de forma particular y la música familiar también se estudia como estímulo auditivo. Sin embargo, una reacción cerebral frente a ellos no demuestra que la persona comprenda su situación ni permite anticipar su evolución.

La revisión científica sobre trastornos de consciencia analizó el uso de música conocida y el nombre propio para obtener datos sobre la respuesta cerebral (Imagen Ilustrativa Infobae)

La voz, el nombre o una canción no aseguran recuperar la consciencia, aunque pueden formar parte de la evaluación y el acompañamiento clínico.

Los especialistas llaman disociación cognitivo-motora a los casos en que un paciente no ofrece una respuesta física verificable, pero muestra actividad cerebral relacionada con una instrucción.

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Esa posibilidad explica por qué la observación de la conducta debe complementarse, cuando el equipo médico lo considera indicado, con herramientas que midan la función cerebral.

La electroencefalografía registra reacciones neuronales junto a la cama. Otros estudios usan neuroimagen. Ninguna prueba reemplaza la valoración médica, que considera diagnóstico, evolución y condiciones clínicas.

Las pruebas de electroencefalografía y neuroimagen complementan la observación médica de la conducta sin sustituir el diagnóstico clínico integral (Imagen Ilustrativa Infobae)

La comunicación puede sostener el cuidado sin crear expectativas infundadas

La conclusión práctica no es que toda persona sin respuesta escucha y entiende. La ausencia de movimiento o de palabras no permite determinar por sí sola qué funciones conserva el cerebro.

Por eso, la comunicación puede mantener un lugar en el cuidado durante los procedimientos, en cuidados paliativos o ante una lesión cerebral grave.

Hablar con un tono sereno, anunciar la presencia antes de tocar a la persona y explicar lo que se va a hacer son medidas compatibles con una atención respetuosa.

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El personal sanitario y los familiares mantienen la práctica de identificarse y explicar las maniobras médicas a personas que no pueden comunicarse (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el final de la vida, el estudio de Scientific Reports respalda la posibilidad de que algunos pacientes mantengan reacciones cerebrales a sonidos simples. En los trastornos prolongados de la consciencia, los estímulos auditivos pueden aportar información que no aparece en la evaluación de la conducta.

La ciencia todavía no puede establecer cuánto oye, entiende o siente cada persona que no responde. El silencio del cuerpo no basta para descartar que el cerebro siga registrando sonidos.