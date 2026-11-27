La música activa áreas cerebrales como el lóbulo temporal, el cerebelo, la amígdala y el hipocampo (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una canción puede alterar el estado de ánimo en pocos segundos sin que exista una explicación inmediata. Registros de la Asociación Estadounidense de Psicología (APA) describen que una voz sostenida, una entrada de percusión o una pausa previa a un cambio de volumen despiertan calma, tensión, tristeza, alegría o una reacción física, como el escalofrío. La emoción musical reúne procesos auditivos, recuerdos personales y mecanismos cerebrales asociados con el placer.

La respuesta sensorial ante la música no depende de un género exclusivo. Obras clásicas, piezas de jazz, flamenco, tango o composiciones electrónicas provocan reacciones intensas porque cada estilo organiza el ritmo, el tono y la armonía con reglas propias. La carga afectiva tampoco surge solo de la letra: las piezas instrumentales activan evocaciones y estados corporales que quedan guardados en el sistema nervioso.

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La anticipación de los sonidos activa la dopamina

La Asociación Estadounidense de Psicología (APA) difundió investigaciones del neurocientífico Robert Zatorre sobre las bases químicas del goce sonoro. El cerebro no procesa las notas de forma pasiva: calcula de manera constante qué acorde o variación vendrá después.

Cuando la pieza confirma una expectativa o introduce una sorpresa armónica coherente, los circuitos cerebrales relacionados con la gratificación y la motivación muestran liberación de dopamina, un mensajero químico vinculado con el placer y el impulso de repetir una experiencia.

Las canciones provocan reacciones corporales directas que modifican la respiración y el ritmo cardíaco de las personas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa liberación produce reacciones físicas medibles. El pulso rítmico puede inducir movimientos pequeños, como el balanceo del torso o el movimiento de los pies, mientras que los momentos de tensión melódica modifican la respiración, la respuesta de la piel y el ritmo cardíaco. El cuerpo registra esos cambios de sonido a través de conexiones entre el sistema nervioso autónomo, que regula funciones involuntarias, y la corteza cerebral.

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Sonido, movimiento y memoria involucran varias zonas del cerebro

Los Institutos Nacionales de Salud (NIH) de Estados Unidos impulsan, junto con el Centro Nacional de Salud Complementaria e Integrativa, una iniciativa sobre música y cerebro. La evidencia disponible indica que el estímulo sonoro compromete áreas motoras, cognitivas y afectivas al mismo tiempo. El ritmo exige coordinación de las zonas encargadas del movimiento, mientras que seguir una melodía supone distinguir de forma constante sonidos más graves o más agudos.

La Facultad de Medicina de Harvard detalló la función de varias estructuras en este proceso: el lóbulo temporal, ubicado detrás de las sienes, procesa el tono y la altura de los sonidos; el cerebelo, situado en la base del cráneo, participa en el ritmo y la coordinación; y la amígdala y el hipocampo, ubicados en zonas profundas del encéfalo, intervienen en la respuesta emocional y en la formación de recuerdos.

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Las emociones compartidas conviven con la historia personal

Una investigación de la Universidad de California en Berkeley, publicada en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), evaluó las respuestas de más de 2.500 personas en distintas partes del mundo.

Los recitales en vivo expresan la dimensión física y colectiva de la experiencia musical entre el público (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo identificó al menos 13 experiencias emocionales asociadas con la música: diversión, alegría, erotismo, belleza, relajación, tristeza, ensueño, triunfo, ansiedad, miedo, molestia, desafío y energía. Las composiciones de metal evocaron desafío en la muestra, mientras que las piezas de suspenso despertaron temor.

La memoria autobiográfica, es decir, la capacidad de recuperar episodios de la propia vida y el contexto en que ocurrieron, añade un filtro decisivo a ese mapa emocional. El hipocampo vincula melodías específicas con etapas vitales, personas o lugares del pasado.

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Los NIH y el Centro Nacional de Salud Complementaria e Integrativa mantienen proyectos de investigación sobre intervenciones musicales para problemas neurológicos, entre ellos los accidentes cerebrovasculares y el deterioro cognitivo. La evidencia aún es limitada y la investigación busca establecer qué métodos resultan útiles en cada caso y con qué alcance.

Estos trabajos analizan cómo la plasticidad neuronal, la capacidad del cerebro de crear conexiones nuevas, aprovecha las secuencias rítmicas en la recuperación de funciones afectadas. Los equipos médicos estudian la respuesta motora y el estado de ánimo durante sesiones de escucha guiada, con protocolos que permiten comparar los resultados entre distintos cuadros neurológicos.

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