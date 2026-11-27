La pérdida ocasional de palabras y los fallos de memoria pueden manifestarse en cualquier etapa de la vida (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La pérdida ocasional de una palabra, el cansancio tras una jornada de interrupciones o la dificultad para recordar una noticia pueden aparecer a cualquier edad. Frente a esos episodios, el neuropsicólogo italiano Giuseppe Alfredo Iannoccari propone 5 ejercicios diarios de cinco minutos para entrenar la memoria, la atención y el lenguaje.

El especialista, profesor de la Universidad de Milán y presidente de la asociación Assomensana, explicó a GQ que el cerebro conserva durante toda la vida su capacidad de modificar conexiones a partir del aprendizaje y la experiencia. Esa facultad, conocida como neuroplasticidad, cambia con los años, pero no desaparece.

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Su propuesta parte de una idea sencilla: las rutinas reducen el esfuerzo mental porque automatizan tareas, mientras que los desafíos nuevos obligan al cerebro a activar recursos menos habituales. Iannoccari desarrolló esta metodología tras trabajar con pacientes con enfermedades neurodegenerativas, entre ellas el alzhéimer, y plantearse qué herramientas podían utilizar quienes todavía no presentan deterioro cognitivo.

Los cambios constantes de tarea afectan la concentración

La fatiga mental no siempre responde a la cantidad de obligaciones cumplidas. Para Iannoccari, uno de los factores que más desgasta la atención es el salto permanente entre tareas: correos electrónicos, mensajes, llamadas, notificaciones y pedidos que exigen respuestas inmediatas.

“A veces estamos cansados no porque hayamos hecho demasiadas cosas, sino porque hemos cambiado demasiadas veces de actividad”, señaló el neuropsicólogo. La atención, agregó, es la base de otros procesos cognitivos; cuando se fragmenta, también se resiente la calidad de la información que se incorpora.

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El neuropsicólogo Iannoccari señala que el cambio constante de actividad produce agotamiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

La expansión de herramientas de inteligencia artificial suma otro debate. Según Iannoccari, delegar en estos sistemas tareas como comparar documentos, elaborar análisis o redactar informes puede ahorrar tiempo, pero también reducir la actividad mental que antes requerían esos trabajos. El efecto dependerá del uso que se haga de la tecnología.

El especialista sostuvo que conviene preservar dos capacidades: el análisis y el pensamiento crítico. Formular buenas preguntas exige conocimientos previos, y evaluar una respuesta requiere detectar inconsistencias y verificar datos. Esa práctica evita que la automatización sustituya por completo el juicio propio.

La propuesta busca entrenar varias funciones cognitivas

Assomensana organiza sesiones grupales de 90 minutos, con un máximo de 15 participantes. En cada encuentro se realizan alrededor de diez ejercicios destinados a trabajar memoria, atención, lenguaje, razonamiento y creatividad.

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El programa mide doce funciones mentales al inicio y al final. Iannoccari indicó que, según la experiencia de la entidad, sus evaluaciones muestran mejoras promedio de entre 25% y 30% en el índice global de eficiencia cognitiva. La atención y el lenguaje suelen responder con mayor rapidez, mientras que el razonamiento lógico y la memoria de textos requieren un trabajo más intenso.

Esos resultados no equivalen a una reducción porcentual del riesgo de demencia. Las guías de la Organización Mundial de la Salud reconocen posibles beneficios del entrenamiento cognitivo, aunque mantienen que las pruebas sobre la prevención a largo plazo del deterioro siguen siendo limitadas.

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El razonamiento lógico y la memoria de textos demandan un trabajo más intenso para registrar avances (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por eso, el método no se presenta como un reemplazo del descanso, la actividad física, una alimentación equilibrada, el manejo del estrés ni los vínculos sociales. Se trata de sumar breves prácticas cotidianas a esos factores.

Cinco ejercicios para incorporar durante el día

Elegir una noticia, preferentemente positiva, leerla con atención y relatarla a tres personas sin revisar el texto. La repetición permite ordenar la información, ganar fluidez y reforzar la llamada memoria de prosa, vinculada con recordar lo leído o escuchado. Anotar durante cinco minutos todas las palabras posibles que comiencen con una letra determinada. Al día siguiente se repite sin usar términos ya escritos y luego se cambia de letra. La práctica apunta a fortalecer la fluidez verbal y la recuperación de vocabulario, en especial ante la sensación de tener una palabra “en la punta de la lengua”. Realizar actividades simples con la mano no dominante: abrir un cajón, mover objetos pequeños, dibujar o, de manera gradual, escribir. “El desafío obliga al cerebro a salir de sus automatismos”, explicó Iannoccari. La recomendación es elegir tareas seguras y avanzar sin apuro. Poner a prueba la memoria antes de consultar el teléfono. Antes de llamar a alguien, se puede intentar recordar su número; antes de usar la calculadora, hacer la cuenta mentalmente; antes de activar el GPS, reconstruir el recorrido. La misma lógica se aplica a la lista de compras: llevarla como respaldo, pero intentar recordar los productos antes de mirarla. Reconstruir con detalle la jornada que termina antes de dormir: la hora de despertar, las comidas, las conversaciones, los encuentros y los hechos que llamaron la atención. Para el especialista, este repaso puede ayudar a ejercitar la memoria episódica y, en algunas personas, facilitar el descanso.

Calcular cifras mentalmente y recordar rutas antes de activar el GPS o el teléfono pone a prueba la memoria personal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Curiosidad, creatividad y emociones sostienen el aprendizaje

Iannoccari plantea que el entrenamiento mental debería comenzar en la infancia, del mismo modo que se impulsa el deporte. En la adultez, identifica tres motores para mantener activa la mente: curiosidad, creatividad y emociones. La primera acerca información nueva; la segunda permite relacionarla de forma original; las emociones favorecen que las experiencias se fijen en el recuerdo.

El envejecimiento puede traer menor velocidad en algunas funciones, pero también suma conocimientos y experiencias acumuladas. Para el neuropsicólogo, la meta no es recuperar el cerebro de los 20 años, sino utilizar con criterio los recursos disponibles y elegir dónde poner la atención.

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