Una combinación de productos frescos y cocidos permite sumar variedad de texturas a las comidas diarias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Con la primavera, las ensaladas vuelven a ganar lugar en la mesa, pero no tienen por qué resolverse solo con ingredientes crudos. Prepararlas en una bandeja para hornear permite combinar vegetales calientes, hojas frescas y texturas crocantes en una misma comida.

La técnica parte de una idea sencilla: usar el horno para asar lo que requiere cocción y sumar las hojas y el aliño al final. Así, una ensalada conserva frescura y suma verduras tiernas, pan tostado o frutos secos.

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Los vegetales asados aportan sabor y temperatura a preparaciones ligeras de temporada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El horno concentra sabores y libera tiempo durante la preparación

En una bandeja amplia, los vegetales se cocinan en una sola capa y reciben calor directo. La calabaza y cebolla morada, por ejemplo, pueden asarse primero con aceite, sal y pimienta hasta que estén tiernas. Mientras tanto, hay tiempo para lavar las hojas y preparar el aliño.

La receta desarrollada por la productora gastronómica Tina Martinez propone 900 gramos de calabaza anco y dos cebollas rojas medianas como base. La clave está en respetar los tiempos de cada componente. Esto permite que las verduras se cocinen sin que el pan o los frutos secos se quemen. El procedimiento puede ordenarse en pocos pasos:

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Distribuir las verduras cortadas en una única capa. Asarlas antes de incorporar ingredientes de cocción breve. Añadir el pan hacia el final para que se transforme en crutones. Sumar los frutos secos en los últimos minutos, hasta que se tuesten. Unir las hojas y el aderezo al momento de servir.

La calabaza anco y la cebolla roja se asan antes de sumar el pan y los frutos secos a la bandeja. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la preparación publicada por Good Housekeeping, sitio especializado en tareas domesticas, los trozos de pan necesitan entre 12 y 15 minutos en el horno para quedar crocantes.

Las nueces pecanas, en cambio, se agregan durante los últimos tres a cinco minutos. Esa diferencia de tiempos es lo que hace posible cocinar varios elementos en la misma bandeja sin perder contraste de texturas.

Preparar los componentes por separado permite servir una comida con elementos calientes, frescos y crocantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las hojas se incorporan al final para conservar su textura

Una ensalada de bandeja no implica hornear todos sus ingredientes. La escarola se incorpora una vez que la calabaza y la cebolla salen del horno; sus hojas firmes pueden convivir con los vegetales calientes sin perder estructura de inmediato. En la versión de Martinez, se usan unos 280 gramos de endibia, queso azul desmenuzado, crutones y pecanas.

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El aderezo cumple otra función: conecta los elementos tibios y frescos. La receta combina vinagre de manzana, mostaza, miel y aceite de oliva. Mezclarlo antes de servir evita que las hojas se ablanden.

Las hojas frescas y el aliño se incorporan al final para conservar el contraste de texturas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El armado final preserva la diferencia entre la suavidad de los vegetales, la firmeza de las hojas y el crocante del pan. La fórmula admite cambios según lo disponible y las preferencias de cada comida. El principio consiste en mantener tres grupos:

Vegetales que se beneficien del asado: como calabaza, cebolla o remolacha.

Hojas : que se sirvan frescas y soporten el contacto breve con ingredientes tibios.

Un elemento crocante: como pan tostado, semillas o frutos secos.

Una ensalada tibia combina vegetales asados, crutones y frutos secos en un mismo plato. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La bandeja permite ajustar la ensalada a una comida completa

La dietista registrada Amy Gorin, consultada por Well+Good, señala que las verduras asadas, las fuentes de proteína vegetarianas y las hojas oscuras son componentes frecuentes de las ensaladas tibias.

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La chef y nutricionista certificada Serena Poon menciona remolacha, calabaza, coles de Bruselas, hongos, granos, frutos secos, ajo y jengibre entre los ingredientes que pueden integrarse en este tipo de preparación.

El orden de incorporación evita que los crutones y las pecanas se quemen durante la cocción. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A partir de esa estructura, el plato puede funcionar como guarnición o como comida principal. Si se busca una opción más completa, pueden sumarse legumbres, huevo, tofu, pollo o pescado, de acuerdo con las preferencias alimentarias. La selección define el aporte final del plato y también la cantidad adecuada para cada comensal.

En EatingWell, sitio especializado en alimentación, la dietista registrada Andrea Kirkland desarrolló una preparación que combina calabaza, hojas verdes, semillas y pollo. La propuesta reúne vegetales, fibra y proteína en un mismo plato y muestra cómo una ensalada tibia puede ocupar un lugar central en una comida.

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Una opción práctica para combinar ingredientes de estación en un plato adaptable a distintos momentos del día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Separar los componentes ayuda a conservar el plato si se prepara antes

La receta de Martinez informa, por porción de acompañamiento, alrededor de 456 calorías, 10 gramos de fibra y 9 gramos de proteína. También señala 629 miligramos de sodio, una cifra que puede variar según la sal añadida y los productos elegidos para cada versión.

Cuando se adelanta la preparación, conviene guardar por separado las verduras asadas, hojas, aderezo y crutones. Al reunirlos justo antes de servir, el plato mantiene las temperaturas y texturas que caracterizan a una ensalada hecha en bandeja.