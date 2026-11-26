El perfil de Instagram de la creadora rosarina creció con recetas económicas y consejos de ahorro familiar

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Una propuesta para promocionar un casino en línea llegó a una cuenta de Instagram que creció al ritmo de recetas económicas y consejos para estirar el presupuesto familiar. El ofrecimiento era concreto: $200.000 por historia, con publicaciones diarias y la posibilidad de llegar a $1.400.000 por semana. La respuesta fue una negativa. “No publicito casinos ni plataformas de apuestas”, fue el límite que planteó la creadora rosarina.

Detrás de esa decisión está Daiana Bernengo, conocida en Instagram como @una_valientemujer, quien sostiene que no podría recomendar el juego en línea a una comunidad que le cuenta sus dificultades para llegar a fin de mes. “Hay gente que me sigue porque busca rendir la comida y cuidar cada peso”, explicó en Infobae Al Mediodía al referirse a los motivos de su rechazo.

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La oferta llegó después del crecimiento de la cuenta

Bernengo abrió su perfil en mayo de este año y, después de superar los 50.000 seguidores, comenzó a recibir propuestas comerciales por correo electrónico y mensajes privados. Algunas de sus publicaciones le sumaron entre 20.000 y 30.000 seguidores. “Los comentarios, los ‘me gusta’ y las veces que comparten los videos hicieron que la cuenta creciera”, contó.

En uno de esos contactos, una cuenta le propuso promocionar una plataforma de juego con una historia diaria. El acuerdo inicial ofrecía $200.000 por cada publicación. “La propuesta era subir una historia cada 24 horas para mostrar el casino”, relató la influencer.

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El perfil de Instagram de la creadora rosarina creció con recetas económicas y consejos de ahorro familiar (Captura de video)

La respuesta llegó desde el comienzo de la conversación. Bernengo dijo que no aceptaba ese tipo de publicidad y, según contó, la persona que la había contactado intentó modificar las condiciones. “Después me ofrecieron pagarme una semana por adelantado”, señaló.

Ese adelanto elevaba la cifra a $1.400.000 semanales. El monto le llamó la atención, aunque no cambió su postura. “Es mucha plata, pero yo no quiero cobrar por algo que puede hacerle daño a la gente que me sigue”, sostuvo.

Los mensajes de deudas y conflictos familiares marcaron su postura

La creadora explicó que el rechazo no nació de una experiencia personal, sino de los relatos que recibe de su audiencia. En esos mensajes aparecen problemas económicos, discusiones familiares y pérdidas de bienes vinculadas a las apuestas. “Me escriben personas que vieron a sus padres endeudarse o perder cosas por jugar”, afirmó.

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Bernengo plantea que una recomendación en sus historias podría tener consecuencias para quienes confían en su contenido. Sus publicaciones suelen ofrecer recetas accesibles y alternativas para preparar comidas con productos cotidianos. “No quiero ser la persona que empuje a alguien a entrar y después termine debiendo plata o perdiendo el sueldo”, dijo.

Los testimonios también llegaron desde las escuelas. La influencer aseguró que maestras y profesoras le escribieron para contarle situaciones que observan entre sus alumnos. “Hay docentes que me dicen que algunos chicos se duermen en clase por quedarse jugando”, indicó.

Antes de que su decisión circulara con mayor alcance, Bernengo ya aclaraba que no trabajaba con casinos. Después, los mensajes se multiplicaron. “Cada vez que digo que no acepto esas publicidades, me llegan más historias de familias que la están pasando mal”, comentó.

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Docentes y seguidores relataron problemas de deudas y falta de descanso escolar por el juego virtual (captura de video)

La rosarina remarcó que en su familia y entre sus amistades no atravesó un caso similar. Sin embargo, sostuvo que los relatos que recibe alcanzaron para fijar un límite. “No hablo desde algo que me haya pasado a mí; lo decidí por todo lo que veo que les pasa a otros”, expresó.

Otra propuesta, esta vez en dólares, tampoco cambió la respuesta

La negativa no puso fin a los ofrecimientos. Bernengo contó que, luego de hacer pública su posición, recibió una nueva propuesta para una campaña prevista para diciembre. La contactó una usuaria con más de un millón de seguidores. “Me ofrecieron trabajar juntas y el pago era en dólares”, detalló.

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La creadora volvió a rechazarla porque entendió que la campaña podía incluir una mención en sus historias y ampliar la visibilidad de quien la había contactado. “Sentí que buscaban que yo la nombrara y que esa cuenta llegara a más gente”, explicó.

Su cuenta, que combina recetas caseras con ideas para emprender desde el hogar, se consolidó mientras relataba parte de su vida cotidiana. Allí muestra preparaciones como nuggets, arrollado de pollo, pan dulce y cenas hechas con ingredientes habituales. “La idea es que la comida alcance con lo que muchas veces ya hay en casa”, señaló.

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Bernengo vive con su familia en una vivienda prestada. Una lluvia provocó filtraciones en el sector donde tiene el lavarropas, el freezer y la heladera, y compartió el problema con sus seguidores. “Al otro día ya habíamos comprado la membrana para arreglar el techo”, recordó sobre la ayuda que recibió tras difundir su alias.

La separación y los trabajos que precedieron a los videos

La historia de la cuenta empezó después de un período que Bernengo describe como difícil. Hace casi tres años se separó del padre de sus cuatro hijas, quien, según relató, atravesaba adicciones. “Me quedé sin casa, sin auto y sin nada; tuve que empezar de nuevo con mis nenas”, contó.

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Sus hijas tienen tres, seis, siete y 11 años. Tras la separación, se mudó sola con ellas y recibió una garrafa donada por otra persona para iniciar esa etapa. “Esa garrafa fue una de las primeras cosas con las que pudimos acomodarnos”, relató.

Antes de dedicarse a los videos, trabajó lavando platos en una parrilla y luego en un minimercado. Cuando perdió ese empleo, compró un cajón de pollo y comenzó a grabar recetas. “Arranqué con lo que tenía y mostrando cómo se podía hacer rendir”, explicó.

Actualmente, la creadora vende un recetario por Instagram. Una parte de lo que recauda se destina a ingredientes para continuar con el contenido y el resto se guarda con un objetivo definido. “Quiero comprar un terreno propio para mi familia”, dijo.

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Además, mantiene una colecta de $ 100 por seguidor o por cada persona que ve sus videos. Bernengo indicó que empezó a ahorrar cuando lanzó el recetario, hace un mes, y que cada aporte se suma a ese plan. “De a poco, entre el recetario y la colecta, estoy juntando para ese terreno”, cerró.

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