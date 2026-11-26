Con veranos cada vez más intensos, crece la demanda de especies que florezcan sin depender del riego diario (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Con la llegada del verano, el calor extremo y los períodos prolongados sin lluvia ponen a prueba cualquier espacio verde. Mantener un jardín, patio, terraza o balcón con flores durante toda la temporada requiere más que dedicación: exige una selección adecuada de especies. La diferencia entre un cantero vibrante y uno marchito en enero no pasa tanto por la frecuencia del riego como por la elección de las plantas correctas desde el principio.

Esa necesidad de hacer una buena elección se inscribe en una tendencia más amplia: la jardinería de bajo mantenimiento creció en los últimos años, impulsada, en parte, por veranos cada vez más intensos. El interés por especies que no requieren riego constante y que resisten el calor sin perder su capacidad de florecer es hoy una de las búsquedas más frecuentes entre quienes tienen jardín, patio o balcón. Muchas de estas especies provienen de zonas áridas o mediterráneas, donde desarrollaron mecanismos propios para conservar la humedad y resistir la radiación solar directa.

PUBLICIDAD

Cuáles son las plantas que soportan el calor y florecen en verano

A continuación, siete plantas elegidas por el perfil de Instagram @tujardinero.vip que soportan el calor y florecen durante todo el verano, descriptas por Flores Navarro, especialistas en jardinería.

1- Geranio

Tolera el calor y el suelo seco; sufre más por el exceso de agua que por su falta (Imagen Ilustrativa Infobae)

El geranio —cuyo nombre técnico es Pelargonium— es uno de los clásicos de balcones y patios en toda la región. Sus flores, disponibles en tonos rojos, rosados y blancos, necesitan varias horas de sol directo para desplegarse con plenitud. Lo que lo distingue en épocas de calor es su tolerancia al déficit hídrico: sufre más por el exceso de agua que por su falta. Con buen drenaje y riego espaciado —solo cuando la tierra esté completamente seca—, se mantiene en flor durante toda la temporada estival. Su origen en zonas de clima mediterráneo explica esa capacidad de adaptación a suelos con baja humedad y exposición solar intensa.

PUBLICIDAD

2- Lantana

Florece en varios colores a la vez y atrae mariposas, abejas y colibríes durante todo el verano (Imagen Ilustrativa Infobae)

La lantana (Lantana camara) es un arbusto rústico originario de América tropical y subtropical que florece de forma ininterrumpida durante la primavera y el verano. Una de sus características más llamativas es que puede presentar flores en tonos amarillos, naranjas y fucsias en una misma mata. Soporta la radiación solar extrema y los suelos con escasa humedad sin perder vigor. Además, cumple un rol ecológico en el jardín: su néctar atrae mariposas, abejas y colibríes. Vale aclarar que todas sus partes son tóxicas si se ingieren, por lo que conviene mantenerla lejos del alcance de mascotas y niños pequeños.

3- Gazania

Sus flores se abren solo con sol directo y se adaptan a terrenos áridos y de baja fertilidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Originaria del sur de África, la gazania (Gazania rigens) parece diseñada para los veranos secos. Sus flores, con pétalos similares a los de la margarita pero en tonos más intensos, se abren únicamente cuando reciben luz solar directa y se cierran al atardecer o en días nublados. Esta particularidad forma parte de su estrategia de adaptación. Se desarrolla con facilidad en terrenos áridos o de baja fertilidad, siempre que el sustrato tenga buen drenaje para evitar el estancamiento de agua en las raíces. Es una opción frecuente en canteros, bordes de jardín y macetas.

PUBLICIDAD

4- Verbena

Una vez establecida en el suelo, tolera el calor intenso y el riego espaciado sin perder color (Imagen Ilustrativa Infobae)

La verbena es una planta ideal para canteros, bordes y macetas colgantes, con racimos florales vistosos en una amplia gama de colores. Durante las primeras semanas tras el trasplante requiere un riego moderado para afianzarse en el suelo, pero una vez establecida demuestra una tolerancia considerable a las altas temperaturas y al riego espaciado. Prefiere sustratos bien drenados: el exceso de agua puede derivar en problemas de pudrición de raíces. Algunas variedades son anuales y otras perennes; en climas cálidos, las anuales pueden autosembrarse para continuar en la temporada siguiente.

5- Vicaria

Aguanta temperaturas sofocantes con mantenimiento mínimo; es una de las más elegidas para el verano (Imagen Ilustrativa Infobae)

Muy popular en el norte y centro del país, la vicaria —también conocida como vinca y denominada científicamente Catharanthus roseus— ofrece flores de cinco pétalos en colores que van del blanco puro al violeta intenso. Aguanta temperaturas sofocantes con un mantenimiento mínimo, lo que la convierte en una de las especies más elegidas para épocas calurosas. Al igual que la lantana, posee compuestos tóxicos si se la ingiere, por lo que se recomienda ubicarla en zonas fuera del alcance de animales domésticos.

PUBLICIDAD

6- Amor de un rato (Portulaca)

Sus hojas carnosas almacenan agua y garantizan nuevos pimpollos durante varios meses seguidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Técnicamente llamada Portulaca grandiflora, la portulaca o amor de un rato es una planta rastrera de aspecto suculento con hojas muy carnosas. Esas hojas funcionan como reservorios de líquido, lo que le permite atravesar olas de calor severas sin deteriorarse. Cada flor individual dura pocas horas bajo el sol fuerte del mediodía, pero la planta produce nuevos pimpollos de forma continua durante varios meses, lo que garantiza una presencia de color sostenida a lo largo de toda la temporada.

7- Pentas

Soporta largas jornadas de sol directo y atrae colibríes y mariposas gracias a su producción de néctar (Imagen Ilustrativa Infobae)

La pentas es una opción para quienes buscan sumar movimiento y fauna al jardín o la terraza. Sus ramos de flores en forma de estrella soportan largas jornadas de sol directo y mantienen el vigor durante todo el verano. Gracias a su alta producción de néctar, funciona como punto de atracción para colibríes y mariposas. Es una especie de bajo mantenimiento que no requiere condiciones especiales de sustrato y se adapta tanto a macetas como a canteros en exteriores.

PUBLICIDAD

Qué tener en cuenta para cuidar las plantas en verano

El riego es el factor más determinante en la temporada cálida, pero la frecuencia adecuada depende de cada especie y del tipo de sustrato. Como regla general, conviene regar durante las horas más frescas del día —temprano a la mañana o al atardecer— para reducir la evaporación y evitar que el agua fría sobre las hojas calientes provoque quemaduras. En macetas, verificar siempre que el sustrato tenga buen drenaje: el estancamiento de agua en las raíces es una de las causas más frecuentes de pérdida de plantas en verano.

El tipo de sustrato influye directamente en la retención de humedad y en la aireación de las raíces. Para especies resistentes a la sequía, se recomienda un sustrato liviano con buena proporción de perlita o arena, que facilite el drenaje y evite la compactación. En canteros a pleno sol, incorporar una capa de mantillo o mulch sobre la tierra ayuda a conservar la humedad y a regular la temperatura del suelo.

PUBLICIDAD

El sustrato bien drenado y el riego espaciado son la base para que las plantas resistan el verano sin deteriorarse (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto a la fertilización, durante el verano muchas plantas reducen su ritmo de crecimiento vegetativo y destinan energía a la floración. Aplicar un fertilizante con mayor proporción de fósforo y potasio —en lugar de nitrógeno— favorece la producción de flores sin estimular un crecimiento excesivo de follaje que después la planta no puede sostener bajo el calor. La frecuencia recomendada suele ser cada dos o tres semanas, siempre sobre sustrato húmedo para evitar quemaduras en las raíces.

Finalmente, revisar las plantas con regularidad permite detectar a tiempo plagas como la araña roja, que prolifera en condiciones de calor y baja humedad ambiental. Incrementar levemente la humedad relativa alrededor de las plantas —con nebulizaciones suaves en las hojas, evitando el centro de las flores— contribuye a desalentar su aparición sin afectar las especies seleccionadas por su resistencia a la sequía.

PUBLICIDAD