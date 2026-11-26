Katy Perry y Justin Trudeau recorrieron Venecia con estilos de vestuario basados en el contraste estético (VENE / COBRA TEAM / BACKGRID / GROSBY GROUP)

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La aparición de Katy Perry y el ex primer ministro canadiense Justin Trudeau en Venecia volvió a situar su vestuario en el centro de la escena: la pareja combinó referencias preppy, prendas utilitarias y guiños a sus identidades públicas durante un recorrido por la ciudad italiana.

La cantante estadounidense eligió una fórmula construida a partir de capas y accesorios con presencia. Su conjunto reunió un suéter Fair Isle, de punto con motivos geométricos tradicionales, y un abrigo negro de doble botonadura. La combinación llevó códigos asociados al guardarropa universitario y a la sastrería clásica hacia un registro más personal, marcado por las proporciones y los complementos.

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El elemento más reconocible de su look fue una bufanda de cachemira con diseño argyle, anudada bajo el mentón. La forma de llevarla remitió a las imágenes de estrellas del cine italiano de mediados del siglo XX, una referencia que dialogó con el escenario veneciano sin convertir el conjunto en un vestuario de época. Perry completó la elección con lentes rectangulares de cristales que cambian según la luz, mocasines de taco y medias blancas visibles.

La cantante combinó un suéter de punto con motivos tradicionales, un abrigo negro de doble botonadura y mocasines con medias blancas

El vestuario de Perry reunió referencias preppy y códigos del cine italiano

La selección de prendas de Perry mostró una combinación de elementos que suelen circular por separado en la moda contemporánea. El suéter de inspiración nórdica y los mocasines pertenecen al repertorio preppy, mientras que el abrigo cruzado aporta una estructura más formal. La bufanda, en cambio, funcionó como el detalle que modificó el tono general del atuendo.

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El argyle, patrón de rombos que tuvo presencia en la indumentaria deportiva británica y luego pasó al vestuario universitario, volvió a ocupar un lugar visible en colecciones recientes de punto y accesorios. En este caso, la cantante lo incorporó a través de una pieza de cachemira y la usó de una forma poco habitual para un estilismo urbano.

La elección de medias blancas con mocasines también reforzó el cruce de referencias. Ese recurso aparece con frecuencia en propuestas juveniles y en interpretaciones recientes de la sastrería informal, aunque en el conjunto de la artista quedó equilibrado por el peso visual del abrigo negro. El resultado fue una silueta de líneas clásicas intervenida por accesorios de alto contraste.

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Una bufanda de cachemira con diseño argyle sujeta bajo el mentón remitió a la estética de las actrices del cine italiano clásico (Lisa OConnor/AFF-USA.com Credit: AFF/Alamy Live News)

La cantante ya había mostrado una aproximación distinta a la moda durante su llegada a Venecia. Para ese viaje utilizó un conjunto de cachemira color camel, acompañado por una gorra, gafas de sol y auriculares de vincha. Aquella selección se acercó más a un uniforme de aeropuerto, con prendas cómodas y materiales asociados al lujo discreto.

Trudeau apostó por prendas de trabajo y un detalle canadiense

Frente al despliegue de accesorios de Katy Perry, Justin Trudeau se inclinó por una combinación más sobria. El político canadiense vistió una chaqueta tipo chore coat, pantalón ajustado y botas. La chaqueta de trabajo, originalmente vinculada a tareas manuales y oficios industriales, se ha consolidado como una pieza habitual del vestuario masculino contemporáneo por su estructura simple y sus bolsillos funcionales.

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El detalle que definió su look fue una gorra de béisbol con una hoja de arce roja, símbolo nacional de Canadá. En un conjunto compuesto por colores neutros y prendas de uso cotidiano, ese accesorio introdujo una referencia directa a su país. La hoja de arce convirtió una prenda casual en una señal de identidad nacional.

La artista utilizó un conjunto de cachemira color camel junto a una gorra y auriculares durante su llegada a la ciudad italiana (REUTERS/Daniel Cole)

La apariencia de Trudeau mantuvo una línea próxima a la que ha exhibido en otros eventos junto a la cantante. En la apertura del Lucas Museum of Narrative Art, en septiembre, prescindió de corbata, una decisión que suavizó el protocolo asociado a una cita cultural. Para su llegada a Venecia, optó por una camiseta con una frase alusiva a los libros, otra muestra de un vestuario basado en mensajes y prendas de perfil relajado.

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La pareja sostiene dos lenguajes estéticos diferentes

Perry y Trudeau han sido vinculados desde el verano de 2025 y sus apariciones públicas dejaron ver enfoques de vestuario distintos. La artista alterna piezas de impacto, referencias pop y guiños a la alta costura, mientras que el ex jefe de Gobierno canadiense privilegia prendas funcionales, calzado resistente y accesorios de lectura directa.

La pareja preserva códigos estéticos independientes desde el inicio de su vínculo público en el verano de 2025 (Photo by Charles Sykes/Invision/AP)

Durante el Foro Económico Mundial celebrado en Davos en enero, Perry se acercó a códigos asociados a la vestimenta institucional, con looks de sastrería y una imagen más contenida. Sin embargo, en otras ocasiones recuperó los recursos visuales que caracterizan su carrera: volúmenes marcados, superficies metálicas y elecciones menos convencionales.

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En septiembre, por ejemplo, lució un vestido plateado y escultural de Christian Siriano para la inauguración del museo de Los Ángeles. Esa prenda se alejó por completo del conjunto de punto y abrigo elegido en Venecia, aunque ambas propuestas mantienen una misma estrategia: usar la ropa como parte visible de su imagen pública.