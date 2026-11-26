Los períodos de frío y nubosidad alteraron la separación habitual entre las fases de floración y brotación en los ejemplares locales. (REUTERS/Raquel Cunha)

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El jacarandá forma parte de la identidad paisajística de Buenos Aires desde fines del siglo XIX. Según el censo de arbolado porteño, hay en total 20 mil árboles, de los cuales casi 14 mil están ubicados en las calles y el resto en parques y plazas.

En las últimas semanas, la floración de los jacarandás alteró la postal habitual de la Ciudad de Buenos Aires. Los árboles que suelen cubrir de violeta las avenidas porteñas al comienzo de noviembre dieron flores de manera más tardía y desigual.

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La demora y la menor cantidad de flores abren interrogantes sobre los factores que incidieron en el ciclo de la especie. ¿A qué se debe este fenómeno?

“Los seres vivos responden a los cambios estacionales del clima. En una región templada como Buenos Aires, el promedio de estadísticas de muchos años muestra precipitaciones regulares y una variación marcada de las temperaturas a lo largo del año. Aquí los árboles cumplen ciclos asociados a esas variables climáticas, y el momento más favorable para la floración es la primavera. El jacarandá es un árbol nativo de las selvas de montaña del noroeste argentino, o yungas, donde hay un período lluvioso en primavera y verano, y el resto del año con pocas precipitaciones”, explica Eduardo Haene, ingeniero agrónomo especializado en conservación de la biodiversidad y docente de Administración de Ecosistemas Urbanos en la Licenciatura en Gestión Ambiental, en la Universidad Nacional Scalabrini Ortiz.

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La condición proterante del árbol permite la apertura de las flores antes del brote del nuevo follaje. (FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM)

Para el experto, en general, en Buenos Aires, los jacarandás cumplen etapas separadas. “Primero la floración primaveral, luego de haber pasado el invierno sin hojas, y a continuación la brotación del follaje, mientras maduran sus frutos. Por ello la floración es tan espectacular: domina la coloración de las flores en ausencia de follaje”, apunta Haene.

Y sigue: “Pero la marcha de las lluvias y de las temperaturas puede variar de un año a otro. Los jacarandás responden a esos cambios, aunque no siempre es fácil tener certezas sobre la vinculación entre los procesos de las plantas y el clima. En 2026 se presentaron períodos largos de nubosidad y días fríos durante la primavera. Los jacarandás locales no mostraron etapas de floración y de brotación tan marcadamente separadas como en años promedio”.

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El experto asegura que estos cambios climáticos podrían haber provocado mermas de floración y la superposición entre floración y brotación. “A esto pudo sumarse la defoliación causada por la chinche de encaje en inviernos y otoños recientes, que debilita a los ejemplares afectados. También observamos una marcada variación individual: hay ejemplares que respondieron de una manera y otros de otra, lo que sugiere influencia del microclima, la edad, el sitio de plantación y el estado sanitario de cada árbol”, agrega.

El paisajista Carlos Thays promovió la presencia del jacarandá en parques y avenidas de Buenos Aires desde finales del siglo XIX.

En Buenos Aires se registró un aumento paulatino de las temperaturas y una mayor frecuencia de eventos meteorológicos extremos, como tormentas fuertes. “Esto es consecuencia del cambio climático provocado por la liberación de gases de efecto invernadero, principalmente por la combustión de combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón) en industrias y vehículos”, explica Heane.

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Y amplia en relación a Los jacarandás: “Al ser una especie de una región más cálida que Buenos Aires, podrían verse beneficiados por el calentamiento global y por la isla de calor urbana”, producida por la abundancia de superficies construidas e impermeables y la escasa cubierta vegetal de las ciudades. Pero los seres vivos responden al conjunto de variables climáticas. Si el aumento de calor se combina con ciclos de semanas sin lluvias, el estrés hídrico del árbol se acentúa, algo que también ocurrió en años recientes en Buenos Aires".

El jacarandá es una especie caducifolia de floración proterante. En condiciones habituales pierde buena parte del follaje durante el invierno y abre sus flores antes de que aparezcan las nuevas hojas. Ese orden explica, en parte, la presencia de copas lilas sobre ramas todavía despejadas que caracteriza a noviembre.

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La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires declaró al jacarandá como árbol distintivo en 2015.

En Buenos Aires, el jacarandá integra el paisaje urbano desde fines del siglo XIX y se asocia al trabajo del paisajista francés Carlos Thays en parques y espacios públicos. La Legislatura porteña lo declaró árbol distintivo de la ciudad en 2015. Avenidas como San Juan, Callao y Belgrano, además de Plaza de Mayo, Plaza Italia, Plaza Seeber y El Rosedal, concentran algunos de los ejemplares más reconocibles.

Con el tiempo, sus flores violetas se convirtieron en una de las postales más reconocibles de la primavera en la Ciudad. La adaptación de la especie al clima local permitió que se consolidara junto con lapachos, tipas y palos borrachos dentro del arbolado urbano. El jacarandá continúa entre las especies priorizadas para futuras plantaciones por su aporte ornamental y su presencia histórica en el paisaje porteño.

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