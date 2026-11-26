Un estudio de la revista Palaeontology determinó que los dientes de los terópodos cortaban carne con menor esfuerzo mediante un arrastre diagonal hacia atrás (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un estudio publicado en la revista Palaeontology concluyó que los dientes curvos y aserrados de los dinosaurios terópodos tcortaban con menor esfuerzo cuando se arrastraban hacia atrás en diagonal que al clavarse de manera vertical. El trabajo, liderado por investigadores de la Universidad de Reading y la Universidad de Illinois Urbana-Champaign, aporta una explicación mecánica sobre cómo estos depredadores pudieron alimentarse de sus presas.

Los terópodos abarcan a dinosaurios como Allosaurus y Velociraptor, además de las aves actuales. Muchos de sus integrantes poseían dientes comprimidos lateralmente, recurvados hacia atrás y con pequeños dentículos en los dos bordes. Esa anatomía se asemeja a la de un cuchillo para carne y llevó a los científicos a poner a prueba si su forma resultaba más eficaz durante un tirón que en una mordida recta.

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La investigación empleó un sistema experimental diseñado para reproducir ambos movimientos. Los autores señalan que sus resultados respaldan la hipótesis de que los terópodos aprovechaban la potencia de sus cuellos para retirar los dientes a través del tejido después del contacto con la presa.

Una máquina comparó dos formas de usar un diente de terópodo

Las aves rapaces y los dragones de Komodo aplican una técnica mecánica semejante al retirar la cabeza para desprender fragmentos de alimento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para realizar las pruebas, el equipo construyó una máquina denominada DinoSAW, preparada para introducir una réplica de diente de alosaurio en gel balístico. Este material se utiliza con frecuencia en experimentos porque reproduce algunas propiedades físicas de los tejidos blandos.

El dispositivo permitió comparar dos situaciones. En la primera, la réplica descendía de forma vertical sobre el gel, como si el animal perforara el tejido con una mordida directa. En la segunda, el diente se desplazaba hacia atrás con una trayectoria diagonal, en un movimiento compatible con su curvatura natural.

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Los sensores instalados en la máquina registraron la resistencia que encontraba el diente en cada recorrido. El corte diagonal necesitó una fuerza máxima media de 14 newtons, frente a los 21,4 newtons requeridos por la perforación vertical. La diferencia equivale a cerca de un tercio menos de fuerza para la acción de arrastre.

Manabu Sakamoto, paleobiólogo de la Universidad de Reading y autor principal del estudio, indicó que la forma de los dientes plantea dudas sobre la imagen habitual de un gran dinosaurio que solo hunde la mandíbula sobre su presa. “Estos dientes están curvados hacia atrás y aserrados en ambos bordes, así que quisimos comprobar si arrastrarlos a través de la carne funcionaba mejor que morder hacia abajo”, explicó.

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Los dos bordes serrados entran en acción durante el arrastre

El análisis con luz polarizada demostró que el movimiento hacia atrás distribuye la tensión en niveles menores y activa los dos bordes aserrados del diente (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ventaja del movimiento diagonal estaría vinculada a la geometría dental. En una mordida vertical, el borde delantero serrado es el que inicia la penetración en el tejido. En cambio, al tirar del diente hacia atrás, el recorrido acompaña la curvatura de la pieza y permite que actúen los dos bordes aserrados.

Los investigadores observaron además el comportamiento del gel bajo luz polarizada, una técnica que hace visibles las zonas sometidas a tensión. Durante la perforación vertical aparecieron áreas de tensión concentrada. Con el corte en diagonal, la carga se distribuyó de forma más uniforme y en niveles menores.

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Este resultado apunta a que el desplazamiento hacia atrás no era solo una etapa posterior a la mordida. Según la interpretación del equipo, pudo ser parte central del mecanismo para perforar y cortar. La fuerza del cuello habría ayudado a orientar el diente y a mantener el movimiento durante el desgarro.

La conclusión no implica que todos los terópodos se alimentaran de idéntica manera ni permite reconstruir cada conducta de un animal extinto. Sin embargo, entrega una base experimental para evaluar qué movimientos eran más eficientes según la forma de los dientes.

El cuello pudo ser tan importante como la fuerza de la mandíbula

Las marcas de surcos en huesos fósiles confirman que diversos dinosaurios carnívoros combinaban la penetración dental con movimientos de retirada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los terópodos tenían cuellos móviles que, en varias especies, adoptaban una silueta en S. El nuevo trabajo plantea que esa musculatura habría contribuido al proceso de alimentación, sobre todo en acciones de tracción. El comportamiento tiene paralelos entre animales vivos con dientes o picos adaptados al corte.

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Las aves rapaces, descendientes directas de los terópodos, inmovilizan o sujetan el alimento y luego retiran la cabeza para separar fragmentos de carne. Los dragones de Komodo también cuentan con dientes curvados y dentados, y utilizan movimientos de tirón durante la alimentación. Estas comparaciones no prueban de forma directa la conducta de los dinosaurios, pero ofrecen referencias anatómicas y funcionales.

Philip Anderson, coautor del estudio y profesor de evolución, ecología y comportamiento en la Universidad de Illinois Urbana-Champaign, señaló que la conducta exacta de un animal desaparecido no puede observarse directamente. Aun así, sostuvo que las herramientas de física e ingeniería permiten establecer cuáles acciones requerían menos esfuerzo y, por esa razón, pudieron ser más probables.

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Los surcos que aparecen en algunos huesos fósiles también son consistentes con el arrastre de los dientes sobre una superficie. Estudios anteriores ya habían propuesto que varios terópodos combinaban la perforación con movimientos de retirada, aunque el nuevo experimento evalúa físicamente la diferencia de fuerza entre ambas opciones.

Una investigación de 2018 sobre el desgaste microscópico dental había encontrado indicios de movimientos de “perforación y tirón” en terópodos celurosaurios.

Los autores prevén ampliar las pruebas de DinoSAW a otros tipos de dientes y patrones de alimentación. Entre las posibilidades figura el análisis de los incisivos de los tigres dientes de sable, cuya estructura difiere de la de los dientes serrados de los terópodos.

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La máquina también podría ayudar a contrastar cómo respondían piezas dentales de distintas especies ante tejidos de resistencia variable y bajo trayectorias más complejas. Ese tipo de ensayos puede complementar el estudio de fósiles, marcas de mordida y simulaciones digitales de cráneos y mandíbulas.