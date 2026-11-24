La forma de guardar la manteca influye en su sabor, textura e inocuidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La manteca puede conservarse durante meses en la heladera, pero su duración depende de si contiene sal, la temperatura y la protección frente al aire, luz y contaminación.

La manteca salada se conserva más tiempo que la sin sal

La sal contribuye a reducir la actividad de agua disponible en el alimento y retrasa el deterioro. Por ese motivo, la mantequilla salada suele mantener su calidad durante más tiempo que la variedad sin sal, que puede desarrollar cambios de aroma y sabor con mayor rapidez cuando se expone repetidamente al aire o temperaturas elevadas.

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Mantener el producto protegido del aire y de cambios de temperatura ayuda a preservar sus características. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Maegan Olsen, especialista en aseguramiento de la calidad citada por Martha Stewart, sitio especializado en tareas domesticas, aconsejó consumir:

La manteca salada refrigerada dentro de los seis meses posteriores a su fecha de elaboración

La sin sal dentro de los cuatro meses.

Como el producto ya pasó por transporte y almacenamiento antes de llegar al hogar, la referencia práctica es revisar la fecha de consumo preferente y las indicaciones del envase.

La menor disponibilidad de humedad en ambas variedades limita el crecimiento de microorganismos, y en la salada esa actividad de agua es aún menor. Sin embargo, una alteración del sabor no permite determinar por sí sola la inocuidad: el almacenamiento y manipulación siguen siendo determinantes.

Un recipiente limpio y con tapa permite conservar la manteca en mejores condiciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La heladera debe mantenerse a 4℃ o menos

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), mediante su guía FoodKeeper, recomienda conservar los alimentos perecederos a 4℃ (40℉) o menos. En el caso de la manteca, una temperatura estable ayuda a mantener sus características y reduce las condiciones favorables para bacterias dañinas.

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Susie Craig, profesora de seguridad alimentaria y salud de la Universidad Estatal de Washington, explicó al medio que la mantequilla debe protegerse del oxígeno, luz, humedad y contaminantes.

La refrigeración y la correcta manipulación son claves para evitar alteraciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También advirtió que las puertas de la heladera atraviesan variaciones de temperatura cada vez que se abren, por lo que conviene ubicarla en un sector interior. Para conservarla en condiciones adecuadas, se recomienda:

Mantenerla en su envoltorio original o en un recipiente hermético.

Usar una mantequillera o recipiente con tapa si se la retira del empaque.

Evitar el contacto con migas, manos u otros alimentos mediante un utensilio limpio.

Alejarla de productos de olor intenso, como cebolla o ajo, ya que puede absorber aromas si queda descubierta.

Verificar que el envase no esté roto ni expuesto a la humedad.

La manteca debe almacenarse lejos de alimentos con olores intensos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dejar manteca en la mesada tiene un límite de uno a dos días

Tenerla fuera de la heladera facilita untarla, pero exige precauciones. La guía FoodKeeper del USDA establece que tanto la mantequilla salada como la sin sal deben permanecer a temperatura ambiente como máximo entre uno y dos días. Craig remitió a ese criterio, mientras que Olsen sugirió reservar esta práctica para la versión salada.

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Si se elige dejar mantequilla salada sobre la mesada, debe estar cubierta y lejos de fuentes de calor o de luz solar directa. La manteca sin sal requiere refrigeración, según la recomendación de Olsen. En cocinas cálidas, la exposición al ambiente puede acelerar el deterioro y acortar el tiempo de conservación.

El envase original o un recipiente hermético ayudan a proteger la manteca de la luz y la humedad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mal olor indica una pérdida de calidad, no siempre un riesgo visible

La mantequilla fresca tiene un aroma suave y neutro. Un olor agrio, cambios visibles de color o la presencia de moho son señales para desecharla. La exposición al oxígeno, luz y calor puede oxidar la grasa y causar olores o sabores intensos, amargos, jabonosos o añejos.

Craig diferenció la rancidez de la contaminación microbiológica. La primera se relaciona en general con la calidad; en cambio, los microorganismos que causan enfermedades pueden estar presentes sin alterar de forma evidente el aspecto o el olor. Por ello, un aspecto normal no garantiza por sí solo la ausencia de patógenos.

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La higiene y el frío resultan especialmente relevantes para niños pequeños, personas mayores, embarazadas e individuos con sistemas inmunitarios debilitados. Respetar la refrigeración y evitar la contaminación cruzada ofrece una protección adicional para esos grupos.

La ubicación dentro de la heladera puede favorecer una temperatura más estable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La congelación extiende el uso hasta 6 o 9 meses

La congelación permite guardar mantequilla comprada en cantidad o de uso poco frecuente. Olsen recomendó conservar el envoltorio original y colocar el paquete dentro de una bolsa apta para congelador, como barrera adicional contra el aire y la humedad. Craig propuso anotar la fecha de almacenamiento para llevar un control.

Para obtener la mejor calidad, la recomendación recogida por el medio es utilizar la mantequilla congelada dentro de 6 a 9 meses. El congelamiento frena el crecimiento de bacterias, pero no necesariamente las destruye. Por eso, la conservación correcta y la manipulación limpia siguen siendo necesarias después de descongelarla.

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