Las plantas de interior reducen ciertos contaminantes presentes en espacios cerrados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Las plantas de interior pueden reducir ciertos contaminantes del aire entre un 10 y un 30%, y algunos sistemas de vegetación activa podrían recortar hasta un 27% la energía necesaria para refrigerar determinadas zonas de oficinas. Esos son los datos centrales de una revisión internacional liderada por la Universidad de Surrey que analizó el rendimiento de distintos tipos de vegetación en espacios cerrados, con la participación de 35 especialistas de todo el mundo.

La pregunta que subyacía era cuánto de ese potencial se traduce en beneficios reales cuando las plantas salen del laboratorio y se instalan en los lugares donde las personas trabajan, descansan o estudian. Durante años, la investigación sobre vegetación de interior estuvo fragmentada, sin una síntesis que permitiera orientar decisiones concretas en diseño arquitectónico o en políticas de construcción.

PUBLICIDAD

Esa síntesis llegó con un estudio publicado en la revista Eco-Environment & Health, elaborado por el Centro Global de Investigación en Aire Limpio de la Universidad de Surrey. El trabajo revisó decenas de investigaciones realizadas en distintos países y consolidó lo que se sabe sobre vegetación de interior, señaló las brechas pendientes y propuso cómo avanzar para que estas plantas pasen de ser una tendencia estética a una herramienta medible de salud ambiental.

La vegetación pasiva disminuye entre un 10% y un 30% algunos gases tóxicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las plantas absorben gases tóxicos, pero no todas con la misma eficacia

Uno de los hallazgos centrales del trabajo tiene que ver con los compuestos orgánicos volátiles, gases que se liberan de forma continua en los interiores a partir de productos cotidianos como pinturas, muebles, adhesivos y artículos de limpieza. La exposición prolongada a estas sustancias puede afectar la salud respiratoria y, en algunos casos, incidir sobre el sistema nervioso.

PUBLICIDAD

La revisión distingue dos grandes categorías de sistemas de vegetación. La primera es la vegetación pasiva, que incluye las macetas convencionales y las paredes vegetales sin circulación de aire forzada. La segunda son los sistemas activos, que aspiran el aire del ambiente y lo hacen circular a través de las plantas y del sustrato, el material en el que crecen las raíces, compuesto por tierra, musgo, arcilla expandida u otros componentes.

Los sistemas activos resultaron, en general, más eficaces para eliminar contaminantes bajo condiciones controladas, aunque la vegetación pasiva también mostró capacidad de reducción de entre un 10 y un 30%.

PUBLICIDAD

La efectividad, sin embargo, no depende solo del tipo de sistema. La ventilación del espacio, intensidad lumínica, especie vegetal y características particulares del entorno inciden de manera directa en los resultados. Una pared vegetal en una oficina con buena ventilación natural no se comporta igual que ese mismo sistema en un espacio cerrado con iluminación artificial.

El clorofito concentra una de las mayores evidencias científicas sobre limpieza del aire. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La vegetación de interior también reduce la temperatura y consumo energético

Más allá de la calidad del aire, la revisión identificó otro efecto con implicancias prácticas: la temperatura en las zonas próximas a las plantas tiende a ser entre 0,5 y 4,5 grados Celsius más baja que en el resto del espacio.

Este descenso térmico localizado reduce la dependencia del aire acondicionado y, en algunas configuraciones de oficina, podría traducirse en un ahorro de hasta el 27% en el consumo energético destinado a la refrigeración, según indica el comunicado de prensa de la universidad.

PUBLICIDAD

El potencial de la vegetación de interior para mejorar el confort térmico y reducir el gasto energético en edificios es uno de los aspectos que el trabajo destaca con mayor énfasis, en un momento en que las olas de calor se vuelven más frecuentes y la refrigeración representa una fracción creciente del consumo eléctrico en edificios de uso intensivo.

El filodendro de hoja de corazón figura entre las especies más estudiadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas son las plantas más estudiadas y con mayor respaldo científico

El estudio identifica cuatro especies como las más frecuentemente investigadas y con mayor base de evidencia sobre la eliminación de gases contaminantes en ambientes de interior:

Clorofito ( Chlorophytum comosum ), conocido como planta araña: aparece en 16 de los estudios analizados.

Filodendro de hoja de corazón ( Philodendron hederaceum ): está presente en 15 investigaciones.

Pothos dorado ( Epipremnum aureum ): fue analizado en 11 estudios.

Espatifilo (Spathiphyllum wallisii), también llamado lirio de la paz: figura en otros 11 trabajos.

La ventilación, la iluminación y la humedad condicionan el rendimiento de las plantas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas plantas concentran la mayor parte de la evidencia disponible por su alta tolerancia a las condiciones de interior y su efectividad probada en la captura de gases nocivos.

PUBLICIDAD

Otras especies mencionadas en la revisión son:

Higo trepador ( Ficus pumila ), usado con frecuencia en paredes vegetales por su capacidad de lograr una cobertura vertical densa.

Tradescantia ( Tradescantia zebrina ), empleada en sistemas de paredes vegetales.

Filodendro trepador ( Philodendron scandens ), utilizado en paredes vegetales.

Helecho de Boston ( Nephrolepis exaltata ), que mostró buen desempeño en la regulación de la humedad y la captación de contaminantes gracias a la gran superficie de sus hojas y su elevada capacidad de transpiración, el proceso por el cual la planta libera vapor de agua al ambiente.

Llantén asiático ( Plantago asiatica ) y diente de león mongol ( Taraxacum mongolicum ), estudiados por su capacidad para eliminar formaldehído.

Hiedra común (Hedera helix), investigada por su eficacia en la captura de partículas finas y gases volátiles.

En total, el estudio registra 127 especies y variedades vegetales en las investigaciones revisadas, aunque advierte que la evidencia sigue concentrada en un grupo reducido de plantas de interior ampliamente disponibles.

La gestión inadecuada de la humedad puede favorecer la condensación y la aparición de moho. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los estudios disponibles aún tienen limitaciones importantes

La revisión no solo compila beneficios: también señala dónde la base de pruebas es todavía insuficiente. Una proporción considerable de los estudios analizados se realizó en cámaras de laboratorio de pequeñas dimensiones y durante períodos breves. Al igual que la influencia del clima exterior y cambio climático sobre los sistemas de vegetación de interior.

Durante períodos de calor extremo o humedad elevada, una gestión deficiente de la humedad al interior de estos sistemas podría favorecer la condensación o formación de moho, lo que convertiría una medida pensada para mejorar la calidad ambiental en un problema sanitario.

PUBLICIDAD