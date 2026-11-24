Una aspiradora doméstica está diseñada para retirar suciedad seca, no para manejar líquidos, materiales calientes ni residuos que puedan obstruir sus piezas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Una aspiradora doméstica sirve para retirar suciedad seca de uso cotidiano, pero hay ocho tipos de residuos que conviene no aspirar. El riesgo incluye obstrucciones, daños en filtros o componentes internos y, en algunos casos, problemas eléctricos o de incendio.

La recomendación coincide con las advertencias de Electrical Safety First, organización especializada en seguridad eléctrica del Reino Unido. Indica que una aspiradora común no debe utilizarse en pisos húmedos, salvo que haya sido diseñada de forma específica para esa tarea. La entidad también aconseja seguir el manual del equipo y desconectarlo si presenta daños, olores inusuales o fallas.

PUBLICIDAD

Revisar el tipo de derrame antes de limpiar ayuda a proteger filtros, mangueras y motores, además de reducir riesgos eléctricos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

The Spruce, sitio especializado en tareas domésticas, recogió las recomendaciones de las expertas en limpieza Angela Brown y Maria Mooney. Estas son las situaciones en las que ambas aconsejan elegir otro método.

1. Líquidos

El agua y otros derrames húmedos requieren paños o equipos aptos para líquidos, ya que la humedad puede afectar el motor y los filtros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El agua, leche, jugos y otras sustancias húmedas no deberían entrar en una aspiradora estándar. Brown señaló que la humedad puede dañar el motor y generar un riesgo eléctrico. Además, si alcanza el filtro, puede impedir su secado completo y favorecer olores persistentes o la formación de moho.

Para derrames pequeños, la opción indicada es absorber el líquido con paños o papel. Cuando hay una cantidad mayor de agua, debe recurrirse a una aspiradora específica para líquidos y seguir sus instrucciones de uso.

PUBLICIDAD

2. Cenizas y brasas

Las cenizas aparentemente apagadas pueden conservar calor y deben recogerse con herramientas metálicas, no con una aspiradora convencional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las cenizas de una chimenea pueden conservar calor aunque su superficie parezca apagada. Brown advirtió que las brasas o cenizas calientes pueden dañar el aparato y originar un incendio; las partículas también pueden adherirse al recipiente, manguera y filtros.

Los manuales de seguridad de aspiradoras consultados por Electrical Safety First y otras guías técnicas prohíben recoger material caliente, encendido o humeante. Para esta limpieza, Brown recomienda una pala o recogedor metálico.

3. Vidrio y objetos frágiles

Los fragmentos de vidrio deben levantarse con guantes, escoba y recogedor antes de realizar cualquier limpieza complementaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante la rotura de una copa, un adorno u otro objeto delicado, Mooney aconseja retirar primero los fragmentos con escoba y recogedor. La succión puede mover las esquirlas hacia zonas difíciles de revisar y los bordes pueden afectar las partes internas del aparato.

PUBLICIDAD

El uso de guantes para levantar los trozos grandes reduce el contacto directo. Solo cuando ya no haya fragmentos visibles, puede evaluarse una limpieza complementaria con un dispositivo apto para partículas pequeñas.

4. Harina y otros polvos finos

Los polvos finos pueden bloquear filtros y reducir el paso de aire dentro del aparato. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Harina, bicarbonato, talco y otros polvos finos pueden ingresar a los filtros y reducir la capacidad de succión. Mooney indicó que estos residuos conviene retirarlos con escoba y recogedor, especialmente cuando el derrame es considerable.

La precaución es consistente con manuales de uso que advierten que el polvo fino puede bloquear la bolsa y reducir el flujo de aire. Algunos fabricantes incluso indican reemplazar los filtros o bolsas luego de recoger productos en polvo, por lo que revisar las instrucciones específicas evita daños.

PUBLICIDAD

5. Restos de café

Barrer el café molido evita que el material se acumule en conductos, filtros y otras piezas internas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los restos de café molido pueden acumularse en tubos, filtros y conductos. Aunque parezcan secos, su textura puede dificultar el paso del aire y obligar a desmontar piezas para quitar una obstrucción.

La alternativa propuesta por el medio es sencilla: barrer el derrame y usar un recogedor. Esa práctica también permite retirar todo el material antes de que llegue al interior del aparato.

6. Maquillaje

Los cosméticos en polvo pueden dejar pigmentos en cepillos y filtros, con riesgo de transferir color durante limpiezas posteriores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una sombra de ojos, rubor o cualquier cosmético en polvo roto puede extender pigmentos por el conducto y reaparecer en limpiezas posteriores. Mooney recomienda reunir el material con escoba y recogedor, y terminar con un paño y un limpiador de uso doméstico.

PUBLICIDAD

También sugirió lavar la escoba después de usarla, para evitar que el color se transfiera a otra superficie. Esta limpieza manual resulta más controlable que exponer filtros y cepillos a polvos pigmentados.

7. Objetos pequeños

Monedas, clips, joyas y piezas de juguete pueden causar obstrucciones o daños si entran en la aspiradora. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Monedas, clavos, horquillas, clips, cuentas, botones, bloques de juguete y joyas deben retirarse antes de aspirar. Brown alertó que los elementos duros o puntiagudos pueden perforar la bolsa, afectar rodillos y dañar componentes internos.

Una revisión rápida del suelo, alfombras y espacio bajo los muebles ayuda a prevenir tanto la pérdida de objetos de valor como una avería. Las guías de seguridad también desaconsejan aspirar vidrio, clavos y otros elementos rígidos o afilados.

PUBLICIDAD

8. Sustancias pegajosas

Pegamento, jarabe y restos de comida deben retirarse manualmente para evitar que se adhieran a mangueras y cepillos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pegamento, jarabe, alimentos untuosos y otros derrames adherentes pueden quedar atrapados en el cepillo, manguera y conductos. Si contienen materia orgánica, Brown señaló que existe la posibilidad de que generen moho en el interior del equipo.

Antes de encender la aspiradora, conviene retirar el material con un paño, espátula apta para la superficie o producto de limpieza adecuado. Mantener filtros, entradas de aire y accesorios libres de residuos forma parte de las recomendaciones de seguridad para preservar el funcionamiento de la aspiradora.