La disolución previa de la fécula en agua fría impide la formación de grumos en la salsa de cerveza negra. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El chimichurri y la salsa criolla son compañeros inseparables de cualquier asado, pero no son las únicas opciones para realzar una buena carne. Con algunos ingredientes simples se pueden preparar salsas cremosas, picantes, agridulces y frescas.

Estas ocho propuestas combinan con cortes a la parrilla, bifes a la plancha, carnes al horno y preparaciones de cocción lenta.

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La mayoría se puede hacer con anticipación y conservar en la heladera hasta el momento de servir.

1. Salsa de morrón asado

El reposo en un recipiente tapado facilita el desprendimiento de la piel del morrón para carnes al horno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sabor ahumado del morrón rojo combina muy bien con vacío, entraña, colita de cuadril y carnes cocidas al horno.

Ingredientes

2 morrones rojos 1 diente de ajo 4 cucharadas de aceite de oliva 1 cucharada de vinagre de vino 1 cucharadita de pimentón Sal, a gusto Pimienta, a gusto

Paso a paso

Lavar los morrones y colocarlos sobre una placa. Cocinarlos en horno fuerte, a 220 ℃, durante 25 a 30 minutos. Girarlos cada tanto para que se queme la piel de manera pareja. Retirarlos del horno y colocarlos en un recipiente tapado durante 10 minutos. Pelarlos, retirarles las semillas y cortarlos en tiras. Procesar los morrones con el ajo, el aceite de oliva, el vinagre y el pimentón. Condimentar con sal y pimienta. Servir tibia o fría.

Consejo: el reposo en un recipiente tapado ayuda a que la piel del morrón se desprenda con mayor facilidad.

2. Salsa de mostaza y miel

La mezcla de mostaza y miel acompaña preparaciones de bondiola, cerdo y pollo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta salsa agridulce resulta ideal para bondiola, cerdo, pollo, milanesas de carne y cortes de sabor intenso.

Ingredientes

4 cucharadas de mostaza 2 cucharadas de miel 2 cucharadas de aceite de oliva 1 cucharada de jugo de limón 1 cucharadita de vinagre de manzana Pimienta negra, a gusto Sal, a gusto

Paso a paso

Colocar la mostaza y la miel en un bol. Agregar el jugo de limón y el vinagre de manzana. Incorporar el aceite de oliva en forma de hilo mientras se mezcla. Batir hasta obtener una salsa homogénea. Condimentar con pimienta y corregir la sal. Dejar reposar durante 10 minutos antes de servir.

Consejo: si la salsa queda demasiado intensa, se puede suavizar con 1 cucharada de crema o yogur natural.

3. Salsa de hongos y vino tinto

La salsa de hongos y vino tinto requiere una reducción a fuego medio para acompañar cortes de lomo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La combinación de hongos, manteca y vino tinto da como resultado una salsa profunda, perfecta para bife de chorizo, lomo y carnes a la plancha.

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Ingredientes

250 g de champiñones o portobellos 1 cebolla chica 1 diente de ajo 1 cucharada de manteca 100 ml de vino tinto 150 ml de caldo de carne 2 cucharadas de crema de leche Sal, a gusto Pimienta, a gusto 1 cucharadita de perejil picado

Paso a paso

Limpiar los hongos con un paño húmedo y cortarlos en láminas. Picar la cebolla y el ajo. Derretir la manteca en una sartén a fuego medio. Saltear la cebolla y el ajo durante 3 minutos. Agregar los hongos y cocinar hasta que pierdan parte de su líquido. Incorporar el vino tinto y cocinar durante 5 minutos para que se reduzca. Agregar el caldo y cocinar durante 8 a 10 minutos. Incorporar la crema y mezclar. Condimentar con sal y pimienta. Terminar con perejil picado y servir caliente.

Consejo: la salsa debe reducirse a fuego medio, sin hervir de manera excesiva, para conservar una textura cremosa.

4. Salsa de roquefort

El queso roquefort aporta intensidad a la preparación y evita la necesidad de sumar sal antes de la cata. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La salsa de queso roquefort tiene un sabor intenso y combina especialmente bien con ojo de bife, bife de chorizo, lomo y papas al horno.

Ingredientes

150 g de queso roquefort 200 ml de crema de leche 1 cucharada de manteca 50 ml de vino blanco Pimienta negra, a gusto Nuez moscada, a gusto

Paso a paso

Colocar la manteca en una sartén y derretirla a fuego bajo. Agregar el queso roquefort desmenuzado. Incorporar el vino blanco y mezclar hasta que el queso comience a fundirse. Añadir la crema de leche. Cocinar a fuego bajo durante 5 minutos, sin dejar de revolver. Condimentar con pimienta y una pizca de nuez moscada. Servir caliente sobre la carne.

Consejo: no agregar sal antes de probar la salsa, porque el roquefort ya aporta bastante intensidad.

5. Salsa de tomate asado y ají

La remoción de semillas y nervaduras del ají modera el nivel de picante en la salsa de tomate asado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta preparación tiene un sabor concentrado, levemente ahumado y con un picor que se puede ajustar. Es ideal para asado, matambre, entraña y choripán.

Ingredientes

4 tomates perita 1 cebolla 2 dientes de ajo 1 ají rojo fresco o 1 cucharadita de ají molido 4 cucharadas de aceite de oliva 1 cucharada de vinagre de vino 1 cucharadita de azúcar Sal, a gusto Pimienta, a gusto

Paso a paso

Cortar los tomates y la cebolla en trozos grandes. Colocarlos en una placa junto con los dientes de ajo. Agregar el aceite de oliva, sal y pimienta. Cocinar en horno fuerte, a 220 ℃, durante 25 minutos. Retirar y dejar entibiar. Procesar las verduras con el ají, el vinagre y el azúcar. Probar y ajustar la sal y el picante. Servir tibia o a temperatura ambiente.

Consejo: para una salsa más suave, retirar las semillas y las nervaduras del ají antes de incorporarlo.

6. Salsa de palta y limón

El jugo de limón retrasa la oxidación de la palta en recetas para brochettes y tacos de carne. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fresca y liviana, esta salsa acompaña muy bien carnes a la parrilla, brochettes, tacos de carne y preparaciones para los días de calor.

Ingredientes

2 paltas maduras Jugo de 1 limón 2 cucharadas de aceite de oliva 1 cucharada de cebolla morada picada 1 cucharada de cilantro o perejil picado 1 cucharadita de ají molido Sal, a gusto Pimienta, a gusto

Paso a paso

Cortar las paltas al medio, retirarles el carozo y extraer la pulpa. Pisar la pulpa con un tenedor. Agregar el jugo de limón y el aceite de oliva. Incorporar la cebolla morada y las hierbas picadas. Condimentar con ají molido, sal y pimienta. Mezclar hasta obtener una preparación cremosa. Servir de inmediato.

Consejo: el jugo de limón ayuda a retrasar la oxidación de la palta, pero conviene preparar esta salsa poco antes de comer.

7. Salsa de cebolla caramelizada

La cocción a fuego lento evita que la cebolla se queme antes de alcanzar el dulzor adecuado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cebolla caramelizada aporta dulzor y combina muy bien con bifes, hamburguesas caseras, entraña y carnes al horno.

Ingredientes

3 cebollas grandes 2 cucharadas de manteca 1 cucharada de aceite 1 cucharadita de azúcar 100 ml de vino tinto 1 cucharada de aceto balsámico Sal, a gusto Pimienta, a gusto

Paso a paso

Pelar las cebollas y cortarlas en pluma fina. Calentar la manteca y el aceite en una sartén amplia. Incorporar las cebollas y agregar una pizca de sal. Cocinar a fuego bajo durante 20 minutos, revolviendo cada tanto. Añadir el azúcar y mezclar. Incorporar el vino tinto y cocinar hasta que se reduzca. Agregar el aceto balsámico. Cocinar durante 5 minutos más, hasta obtener una preparación espesa. Condimentar con pimienta y servir tibia.

Consejo: la cocción debe ser lenta. Si el fuego está muy alto, la cebolla se quema antes de desarrollar su sabor dulce.

8. Salsa de cerveza negra

Un corte de roast beef braseado con salsa de cerveza negra: una de las diversas posibilidades que ofreceta esta receta (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cerveza negra aporta un sabor intenso y ligeramente tostado. Esta salsa es una buena opción para carnes braseadas, bondiola, roast beef y cortes cocidos a la cacerola.

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Ingredientes

330 ml de cerveza negra 1 cebolla 1 diente de ajo 1 cucharada de manteca 1 cucharada de mostaza 1 cucharadita de azúcar negra 250 ml de caldo de carne 1 cucharadita de fécula de maíz 2 cucharadas de agua fría Sal, a gusto Pimienta, a gusto

Paso a paso

Picar la cebolla y el ajo. Derretir la manteca en una cacerola. Rehogar la cebolla y el ajo durante 5 minutos. Agregar la cerveza negra y cocinar durante 8 minutos para que se reduzca. Incorporar la mostaza, el azúcar negra y el caldo. Cocinar a fuego medio durante 10 minutos. Disolver la fécula de maíz en el agua fría. Agregar la mezcla a la cacerola y revolver. Cocinar durante 2 minutos, hasta que la salsa espese. Condimentar con sal y pimienta. Servir caliente sobre la carne.

Consejo: la fécula siempre debe disolverse en agua fría antes de incorporarla para evitar grumos.

¿Cómo conservar estas salsas?

Las salsas frías, como la de palta, mostaza y miel, se pueden guardar en la heladera durante 1 día, dentro de un recipiente cerrado.

Las salsas cocidas, como la de hongos, roquefort, cebolla caramelizada y cerveza negra, se conservan durante 3 días en la heladera.

Antes de servirlas, conviene calentarlas a fuego bajo y agregar 1 o 2 cucharadas de agua, caldo o crema si se espesaron demasiado.