Una planificación previa permite distribuir los cultivos y escalonar las cosechas durante la temporada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Planificar una huerta familiar empieza por calcular qué se come en casa, cuánto espacio hay y en qué época se puede sembrar. La cantidad de plantas varía según los cultivos elegidos, el clima y si la cosecha se destinará al consumo fresco o a la conservación.

La periodista especializada Marie Iannotti propone partir de cantidades orientativas por persona y ajustarlas según la experiencia de cada hogar. Su guía, publicada en The Spruce y revisada por la especialista en horticultura Kathleen Miller, ofrece referencias para evitar tanto la escasez como los excedentes difíciles de consumir o guardar.

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Las cantidades recomendadas varían de acuerdo con el consumo, el espacio disponible y las condiciones del lugar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las preferencias del hogar definen el tamaño de la siembra

El punto de partida es identificar qué alimentos se comen con mayor frecuencia, cómo se cocina en casa y cuánto lugar hay para guardar parte de la cosecha. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) aconseja elegir cultivos de acuerdo con las necesidades, preferencias y recursos de cada familia.

Para ordenar la primera temporada, conviene anotar:

Los vegetales, las frutas y las aromáticas que más se consumen.

Las fechas de siembra y cosecha de cada cultivo.

El volumen que se puede comer fresco o conservar.

La superficie disponible, el acceso al agua y las horas de sol.

Las siembras escalonadas distribuyen la cosecha

Las siembras sucesivas ayudan a evitar excedentes y a mantener una producción continua de verduras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sembrar todo al mismo tiempo puede concentrar la producción en pocas semanas. La Real Sociedad de Horticultura del Reino Unido (RHS) recomienda realizar siembras sucesivas de cultivos de crecimiento rápido, como zanahorias, arvejas, espinacas, hortalizas de hoja para ensalada y porotos. Así se puede cosechar en distintos momentos de la temporada.

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Iannotti señala que, en algunas especies, se pueden sembrar tramos pequeños cada dos o tres semanas, siempre que el período de crecimiento local lo permita. La FAO también recomienda considerar cuánto tarda cada cultivo en madurar y durante cuánto tiempo produce antes de requerir un reemplazo.

El tomate, el pimiento, la berenjena y algunos cultivos que se conservan bien pueden sembrarse en una sola tanda, según la variedad y la duración de la temporada. El clima, las plagas, las enfermedades y las heladas tempranas pueden modificar el rendimiento previsto.

Los cultivos de ciclo corto pueden alternarse con especies que requieren más tiempo y superficie. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El espacio condiciona las cantidades y el método de cultivo

La alcachofa, el espárrago y el ruibarbo son cultivos perennes que ocupan un lugar en la huerta durante varias temporadas. Las calabazas, los pepinos y los melones necesitan espacio para extenderse o un soporte para crecer en altura. Respetar la distancia de plantación ayuda a reducir la competencia entre ejemplares.

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El especialista en horticultura intensiva John Jeavons, citado por Iannotti, estima que se necesitan unos 18,6 metros cuadrados por persona para producir hortalizas y frutos pequeños durante la temporada, con rendimientos intermedios. La fertilidad del suelo, el acceso al agua, la variedad elegida y el manejo influyen en el volumen final.

La FAO recomienda adaptar las especies y variedades a las condiciones del suelo y del clima de cada zona. Combinar cultivos de distintas alturas y con diferentes tiempos de maduración permite aprovechar mejor la superficie y repartir la producción a lo largo de la temporada.

Tomates, lechugas, zanahorias y legumbres figuran entre las especies más habituales en los proyectos domésticos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuántas plantas sembrar por persona y para un hogar de cuatro

La guía de Marie Iannotti, publicada en The Spruce, ofrece cantidades orientativas para estos diez cultivos habituales en una huerta familiar.

Tomate. Entre 1 y 2 plantas por persona y 5 para cuatro personas.

Lechuga de hoja. Entre 6 y 10 plantas por persona y entre 24 y 40 para cuatro.

Zanahoria. Entre 20 y 30 plantas por persona y entre 80 y 90 para cuatro.

Cebolla. Entre 6 y 12 plantas por persona y entre 24 y 48 para cuatro.

Papa. Entre 15 y 20 plantas por persona y entre 60 y 80 para cuatro.

Pimiento. 1 planta por persona y 3 para cuatro.

Pepino. Entre 2 y 3 plantas por persona y entre 8 y 12 para cuatro.

Zucchini. Entre 1 y 2 plantas por persona y entre 4 y 8 para cuatro.

Espinaca. Entre 4 y 8 plantas por persona y entre 16 y 32 para cuatro.

Porotos de mata baja. Entre 5 y 10 plantas por persona y entre 20 y 40 para cuatro.

La diversidad de cultivos contribuye a sostener la disponibilidad de alimentos frescos a lo largo de la temporada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Registrar cada cosecha permite ajustar la próxima siembra

Una libreta de cultivo permite comparar lo sembrado con lo que se cosechó. Después de la primera temporada, el hogar puede ampliar los cultivos que se quedaron cortos, sembrar menos de los que dieron excedentes y cambiar las fechas si varias especies maduraron al mismo tiempo.

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