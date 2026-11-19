La alimentación con exceso de sodio incrementa el riesgo de hipertensión y favorece la retención de agua en el organismo (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La sal de mesa forma parte de la cocina cotidiana, pero el sodio que aporta también está presente en numerosos alimentos preparados, envasados y de restaurante. Esa presencia menos visible puede dificultar el control de la ingesta diaria, incluso cuando no se agrega sal al plato al momento de comer.

El organismo necesita el mineral para funciones como el equilibrio de líquidos y la actividad de nervios y músculos. Sin embargo, Mayo Clinic indicó que una alimentación con exceso se asocia con mayor riesgo de hipertensión y afecciones relacionadas, debido a que favorece la retención de agua y puede elevar la presión en las arterias.

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La reducción del sodio sin resignar sabor puede apoyarse en ingredientes aromáticos, ácidos y picantes que transforman la percepción de un plato. De acuerdo con la Cleveland Clinic, las hierbas, el ajo, la cebolla, el jengibre y los cítricos permiten reemplazar parte de la función culinaria de la sal y dar variedad a las comidas.

La American Heart Association recomienda no superar los 1.500 miligramos de sodio diarios para la mayoría de los adultos. MedlinePlus, servicio de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, señaló que una gran proporción del sodio consumido en ese país procede de productos listos para comer, como sopas, comidas congeladas, mezclas preparadas, conservas, alimentos de panadería envasados y comida rápida.

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La American Heart Association recomienda un límite de 1.500 miligramos diarios de sodio para la mayoría de los adultos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sabor salado no es el único recurso disponible para cocinar. La acidez de un cítrico, el perfume de una hierba o el tostado de una especia pueden aportar matices distintos a carnes, vegetales, cereales, sopas y salsas. Estos recursos permiten reformular preparaciones habituales sin presentar la reducción de sal como una pérdida inevitable de sabor.

Qué utilizar para limitar el consumo de sodio

La elección de alimentos frescos constituye uno de los puntos de partida para disminuir el sodio. Mayo Clinic indicó que las frutas y verduras frescas suelen tener bajo contenido de sodio, al igual que las carnes frescas frente a los embutidos y carnes procesadas. MedlinePlus recomendó priorizar vegetales frescos o congelados por encima de las versiones enlatadas y enjuagar las legumbres y verduras en conserva para reducir una parte del mineral.

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Para condimentar, Cleveland Clinic sugirió utilizar limón, jengibre, curry, hojas de laurel, albahaca, romero, cebolla, ajo y mostaza en polvo. El jugo y la ralladura de limón, lima o naranja aportan acidez a adobos, salsas y aliños. MedlinePlus añadió que los vinagres pueden potenciar el sabor de sopas y otras preparaciones, especialmente cuando se incorporan al final de la cocción.

Hierbas y condimentos como el romero, el tomillo y el comino potencian el sabor de carnes, legumbres y vegetales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ajo y la cebolla, frescos, salteados o asados, ofrecen una base aromática para numerosas recetas. La entidad médica también aconsejó evitar la sal elaborada a partir de ambos alimentos, ya que puede contener sodio, y optar en cambio por las versiones frescas o en polvo sin sal añadida.

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La etiqueta nutricional permite conocer el sodio real de un producto, ya que el gusto no siempre revela su cantidad. Mayo Clinic señaló que panes, sándwiches, quesos, salsas y productos procesados pueden sumar cantidades elevadas. MedlinePlus consideró bajo en sodio un alimento que contiene 140 miligramos o menos por porción, aunque también remarcó la importancia de revisar cuántas porciones incluye el envase.

Ni la sal marina, ni la kosher ni la rosada del Himalaya representan por sí solas una solución. El doctor George Thomas, especialista en hipertensión de Cleveland Clinic, afirmó que la sal marina no ofrece ventajas sanitarias frente a la sal de mesa común, ya que ambas aportan cantidades similares de sodio.

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Especias que aportan sabor y ayudan a limitar la sal

La sal marina y la sal del Himalaya contienen proporciones de sodio equivalentes a las de la sal de mesa común (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las combinaciones dependen del tipo de preparación y de las preferencias culinarias. Cleveland Clinic y MedlinePlus mencionaron las siguientes opciones para ampliar el sabor sin añadir sal:

Albahaca: la clínica estadounidense indicó que aporta un perfil aromático y dulce, apropiado para salsas, ensaladas y preparaciones con pasta. Orégano: según la entidad sanitaria, combina con platos de estilo mediterráneo, sopas y vegetales asados. MedlinePlus también lo incluyó entre las opciones para tomates y carnes de cerdo. Tomillo: puede utilizarse en pollo, tofu, guisos y vegetales de raíz asados, de acuerdo con Cleveland Clinic. Romero: la institución lo asoció con carnes y papas al horno. MedlinePlus también lo propuso para pollo y zanahorias. Comino: puede intensificar el sabor de currys, sopas y platos de arroz. MedlinePlus lo recomendó además para maíz. Pimentón: agrega un perfil ahumado y ligeramente dulce a distintas preparaciones, según Cleveland Clinic. El servicio de la Biblioteca Nacional de Medicina lo incluyó entre los condimentos para pescado y preparaciones picantes. Cúrcuma: la institución de Cleveland la describió como una especia de sabor terroso que acompaña currys y arroces. Jengibre: fresco o molido, puede utilizarse en salteados, sopas y adobos, indicó Cleveland Clinic. Pimientas y chiles: MedlinePlus sugirió las variedades negra, blanca, verde y roja, además de pimientos frescos o secos. Cleveland Clinic advirtió que las comidas picantes pueden causar molestias digestivas en algunas personas.