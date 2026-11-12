Cuando el sodio se convierte en un problema: qué cantidad comienza a superar el límite recomendado

La ingesta elevada de sodio incrementa el volumen de agua en el torrente sanguíneo y eleva la presión sobre las paredes arteriales (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La sal forma parte de la alimentación cotidiana, pero su componente principal, el sodio, suele llegar a la dieta en cantidades que pasan desapercibidas. Está presente de forma natural en algunos alimentos y cumple funciones vinculadas al equilibrio de líquidos, la actividad muscular y la transmisión de señales nerviosas. El problema aparece cuando se acumula por medio de productos procesados, comidas preparadas y opciones de restaurantes.

La mayor parte del sodio no proviene del salero. Panificados, embutidos, salsas, sopas, aperitivos, quesos y platos listos para consumir pueden concentrarlo aun cuando no tengan un sabor marcadamente salado. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos indica que más del 70% del sodio que consume la población estadounidense procede de alimentos envasados y preparados.

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Reducir la ingesta del mineral puede contribuir al control de la presión arterial, una variable asociada con la salud cardiovascular, renal y metabólica.

Cuánto es el límite diario de sodio

La American Heart Association recomienda no superar los 2.300 miligramos de sodio al día y plantea un objetivo de hasta 1.500 miligramos diarios para la mayoría de los adultos. Según la entidad, una reducción de 1.000 miligramos por día puede favorecer una mejora de la presión arterial en buena parte de la población.

La American Heart Association recomienda un límite máximo de 2.300 miligramos diarios de sodio y plantea una meta de 1.500 miligramos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La referencia de 2.300 miligramos también es la que utiliza la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos como valor diario máximo. La agencia señala que esa cantidad equivale aproximadamente a una cucharadita de sal de mesa, aunque el cálculo cotidiano no puede limitarse a la sal que se agrega al cocinar: el sodio ya incorporado en los productos suele representar la mayor proporción del total.

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El sodio atrae agua hacia el torrente sanguíneo. De acuerdo con la entidad estadounidense, cuando la ingesta es elevada, aumenta el volumen de sangre y puede elevarse la presión sobre las paredes arteriales. La hipertensión es la persistencia de valores altos de presión arterial y, si no se controla, se asocia con mayor riesgo de enfermedad cardíaca, accidente cerebrovascular, insuficiencia cardíaca y afecciones renales.

Para las personas con hipertensión arterial, la reducción del sodio forma parte de los cambios de estilo de vida que pueden colaborar con el control de la condición, según la Heart Foundation. Esa organización señala que una alimentación baja en sodio se vincula con valores menores de presión sistólica y diastólica, tanto entre quienes tienen presión normal como entre quienes presentan presión elevada.

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El organismo necesita una porción mínima de sodio para el sistema nervioso y los riñones sanos conservan la cantidad requerida (Imagen Ilustrativa Infobae)

La meta de 1.500 miligramos no se plantea como una regla idéntica para todas las situaciones. La American Heart Association aclara que puede no corresponder a atletas de competición o trabajadores sometidos a estrés térmico intenso, quienes pueden perder grandes cantidades de sodio a través del sudor. También indica que las personas con enfermedades, restricciones dietéticas u otras necesidades particulares deben seguir la orientación de su equipo médico.

Consumir menos sodio no implica eliminarlo por completo. Según Mayo Clinic, el organismo necesita una cantidad pequeña para regular los líquidos y sostener el funcionamiento de músculos y nervios. La entidad también explica que los riñones saludables pueden conservar el sodio necesario, y que la insuficiencia de este mineral no suele ser frecuente dentro de los hábitos alimentarios habituales.

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Cómo reducir el consumo diario de sodio

La reducción del sodio puede empezar por identificar qué productos aportan más cantidad en la alimentación habitual. Mayo Clinic señala que buena parte del mineral está presente en alimentos preparados y envasados.

El sabor no siempre permite reconocer un producto con alto contenido de sodio. De acuerdo con la entidad sanitaria, algunos alimentos como panes, cereales u otros productos pueden aportar cantidades relevantes aunque no resulten intensamente salados. Por eso, la etiqueta nutricional ofrece una referencia más precisa para comparar productos y calcular el aporte de cada porción.

El reemplazo paulatino de la sal por hierbas, especias y jugos cítricos en la cocina facilita la adaptación del paladar (Imagen Ilustrativa Infobae)

La información del envase permite verificar dos datos centrales: los miligramos de sodio por porción y la cantidad de porciones que contiene el paquete. Si se consumen dos porciones, el aporte de sodio también se duplica. Mayo Clinic recomienda además revisar la lista de ingredientes para identificar sal y compuestos como glutamato monosódico, bicarbonato de sodio, citrato de sodio, nitrato de sodio y fosfato disódico.

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La Heart Foundation plantea que los cambios más útiles suelen concentrarse en los alimentos que se consumen con frecuencia. Elegir versiones con menos sal de salsas, caldos, aderezos, panes, aperitivos o carnes procesadas puede disminuir el total diario sin necesidad de excluir todos los productos envasados.

Preparar más comidas en casa también permite controlar la cantidad de sal incorporada durante la cocción. Mayo Clinic propone reemplazar parte de la sal por hierbas, especias, ajo, cebolla, vinagre y jugos o cáscaras de cítricos. La Heart Foundation agrega que esta transición puede hacerse de manera gradual, para que el paladar se acostumbre progresivamente a sabores menos salados.

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En las comidas fuera del hogar, Mayo Clinic advierte que un solo plato principal puede alcanzar o superar el límite diario sugerido. Por ese motivo, conocer el contenido nutricional cuando está disponible, moderar el uso de salsas y condimentos, y priorizar preparaciones con ingredientes frescos puede ayudar a manejar el aporte de sodio.