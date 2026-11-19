La proteína interviene en la reparación de tejidos y su requerimiento varía según la edad, el peso y la actividad física (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una comida cotidiana puede aportar una cantidad importante de proteína con ingredientes que se consiguen en carnicerías, verdulerías y supermercados de Argentina. Una selección reúne preparaciones con pollo, huevo, carne, merluza, cerdo, lentejas y garbanzos, pensadas para resolver desayunos, almuerzos o cenas sin productos poco habituales.

La proteína interviene en la reparación de tejidos y en distintas funciones del organismo.

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La cantidad que necesita cada persona cambia según la edad, el peso, la actividad física y el estado de salud. Los aportes que se mencionan son estimativos y dependen de la porción y de los ingredientes elegidos.

1. Ensalada de pollo, arroz y verduras

Una porción de pechuga de pollo combinada con arroz y vegetales aporta cerca de 26 gramos de proteína (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una porción con pechuga de pollo, arroz y vegetales puede aportar cerca de 26 gramos de proteína. Para hacerla, se cocina una pechuga a la plancha o al horno y se corta en cubos. Luego se mezcla con arroz integral o arroz común ya frío, tomate, pepino, zanahoria rallada y hojas de lechuga.

El aderezo más simple lleva jugo de limón, aceite, sal y pimienta. También se pueden sumar choclo, huevo duro o cubos de queso fresco. Es una forma de aprovechar pollo y arroz que hayan quedado de otra comida.

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2. Tortilla al horno de huevo, papa y espinaca

Una tortilla al horno preparada con cuatro huevos, papa y espinaca concentra alrededor de 24 gramos de proteína (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuatro huevos aportan alrededor de 24 gramos de proteína. Una tortilla al horno permite combinarlos con papa hervida en cubos, cebolla, espinaca y queso cremoso o ricota. Se mezclan los ingredientes en un bol y se cocinan en una fuente aceitada hasta que el huevo quede firme.

La preparación puede comerse caliente o fría y conservarse en la heladera. Acompañada por una ensalada de tomate y zanahoria, sirve como almuerzo o cena sin necesidad de agregar carne.

3. Pollo salteado con morrón, cebolla y tortillas

El pollo en tiras con verduras puede servirse en tortillas o acompañado por arroz (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una porción de pechuga de pollo de 150 gramos aporta aproximadamente 30 gramos de proteína. Para esta receta se cortan tiras de pollo, morrón y cebolla, y se cocinan en una sartén con un poco de aceite, pimentón, comino y jugo de limón.

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El salteado se puede servir dentro de tortillas de trigo o de maíz, que se consiguen en supermercados, o acompañado por arroz. Tomate picado, palta y porotos negros o colorados completan el plato con ingredientes conocidos en la cocina local.

4. Fideos con salsa de lentejas y carne picada

El plato de fideos con salsa de carne picada y lentejas suma 30 gramos de proteína además de fibra (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta versión de la pasta con salsa concentra cerca de 30 gramos de proteína por plato, según la cantidad de carne y lentejas. Se prepara una salsa con cebolla, morrón, tomate triturado y carne picada magra. Cuando la carne está cocida, se agregan lentejas hervidas o de lata previamente enjuagadas.

La salsa se sirve sobre fideos secos comunes, como tirabuzones, mostacholes o spaghetti. Las lentejas permiten rendir la preparación y sumar fibra. En lugar de carne vacuna, puede usarse pollo picado o soja texturizada hidratada.

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5. Tostadas con huevo revuelto y queso fresco

Dos huevos revueltos con queso fresco sobre pan integral proporcionan 20 gramos de proteína para el desayuno o la cena (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dos huevos, queso fresco y pan integral forman un desayuno o cena rápida con alrededor de 20 gramos de proteína. Los huevos se revuelven en una sartén antiadherente y se sirven sobre tostadas con rodajas de tomate y queso fresco.

Quienes prefieran una preparación más completa pueden sumar palta, hojas verdes o una feta de pechuga de pavo. La ricota condimentada con limón y pimienta también funciona como reemplazo del queso fresco.

6. Brochetas de cerdo con cebolla y batata

La carne de cerdo cocinada en brochetas con cebolla y morrón ofrece 29 gramos de proteína por porción (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una porción de carne de cerdo aporta alrededor de 29 gramos de proteína. Para las brochetas se usan cubos de carré o bondiola magra, cebolla y morrón. Se cocinan en horno, plancha o parrilla hasta que la carne esté bien hecha en su interior.

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En vez de frutas tropicales, la guarnición puede ser batata al horno, calabaza o ensalada criolla. Un adobo de limón, ajo, pimentón y orégano suma sabor sin depender de salsas industriales.

7. Merluza al horno con tomate y papa

Un filete de merluza de 180 gramos cocinado al horno con papas contiene entre 30 y 35 gramos de proteína (Imagen Ilustrativa Infobae)

La merluza es una alternativa habitual en pescaderías argentinas. Un filete de 180 gramos puede aportar entre 30 y 35 gramos de proteína, de acuerdo con su tamaño. Se coloca en una fuente con rodajas de tomate, cebolla, limón y hierbas, como perejil u orégano.

La guarnición puede cocinarse en la misma fuente: papas, calabaza o zapallo cortados en cubos. Conviene controlar que el pescado se desmenuce con facilidad y no presente partes translúcidas antes de servirlo.

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8. Hamburguesas caseras de carne y avena

Los medallones de carne picada pueden servirse al plato con ensalada, puré o verduras asadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una hamburguesa preparada con carne picada magra puede aportar cerca de 26 gramos de proteína. Para hacer los medallones, se mezcla la carne con cebolla rallada o picada, huevo, avena arrollada, ajo y condimentos. La avena ayuda a dar consistencia y se consigue con facilidad.

Las hamburguesas se cocinan en plancha, sartén u horno. Se pueden servir al plato con ensalada, puré de calabaza o verduras asadas. Si se usan panes, es preferible sumar también tomate, lechuga y cebolla para completar la comida.

9. Tacos de merluza con repollo y zanahoria

El pescado desmenuzado se combina con repollo, zanahoria y limón dentro de tortillas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los tacos de pescado pueden armarse con merluza rebozada de forma liviana o cocida a la plancha. Dos filetes medianos aportan cerca de 25 gramos de proteína. Una vez cocidos, se desmenuzan y se colocan en tortillas junto con repollo finamente cortado, zanahoria rallada, tomate y limón.

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El repollo puede condimentarse con limón y una cucharada de yogur natural. Para quienes no consigan tortillas, el relleno también funciona como ensalada o como acompañamiento de arroz.

10. Ensalada de garbanzos, huevo y verduras

La ensalada de garbanzos con huevo duro y verduras totaliza alrededor de 20 gramos de proteína por ración (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los garbanzos son una legumbre fácil de encontrar seca o en lata. Combinados con huevo duro, permiten lograr una ensalada con alrededor de 20 gramos de proteína por porción. Se mezclan garbanzos cocidos, dos huevos picados, tomate, cebolla, zanahoria y perejil.

El plato puede llevar limón, aceite y un toque de pimentón. Para una versión sin ingredientes de origen animal, se pueden sumar más garbanzos, lentejas o porotos. La receta sirve como relleno de sándwiches, acompañamiento de una carne o plato principal en días de calor.

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Los valores cambian según el tamaño de cada porción y las marcas de los productos utilizados. Las personas con enfermedades renales, embarazo, objetivos deportivos específicos u otras condiciones de salud deben consultar con un profesional para ajustar su alimentación.