Una comida cotidiana puede aportar una cantidad importante de proteína con ingredientes que se consiguen en carnicerías, verdulerías y supermercados de Argentina. Una selección reúne preparaciones con pollo, huevo, carne, merluza, cerdo, lentejas y garbanzos, pensadas para resolver desayunos, almuerzos o cenas sin productos poco habituales.
La proteína interviene en la reparación de tejidos y en distintas funciones del organismo.
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La cantidad que necesita cada persona cambia según la edad, el peso, la actividad física y el estado de salud. Los aportes que se mencionan son estimativos y dependen de la porción y de los ingredientes elegidos.
1. Ensalada de pollo, arroz y verduras
Una porción con pechuga de pollo, arroz y vegetales puede aportar cerca de 26 gramos de proteína. Para hacerla, se cocina una pechuga a la plancha o al horno y se corta en cubos. Luego se mezcla con arroz integral o arroz común ya frío, tomate, pepino, zanahoria rallada y hojas de lechuga.
El aderezo más simple lleva jugo de limón, aceite, sal y pimienta. También se pueden sumar choclo, huevo duro o cubos de queso fresco. Es una forma de aprovechar pollo y arroz que hayan quedado de otra comida.
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2. Tortilla al horno de huevo, papa y espinaca
Cuatro huevos aportan alrededor de 24 gramos de proteína. Una tortilla al horno permite combinarlos con papa hervida en cubos, cebolla, espinaca y queso cremoso o ricota. Se mezclan los ingredientes en un bol y se cocinan en una fuente aceitada hasta que el huevo quede firme.
La preparación puede comerse caliente o fría y conservarse en la heladera. Acompañada por una ensalada de tomate y zanahoria, sirve como almuerzo o cena sin necesidad de agregar carne.
3. Pollo salteado con morrón, cebolla y tortillas
Una porción de pechuga de pollo de 150 gramos aporta aproximadamente 30 gramos de proteína. Para esta receta se cortan tiras de pollo, morrón y cebolla, y se cocinan en una sartén con un poco de aceite, pimentón, comino y jugo de limón.
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El salteado se puede servir dentro de tortillas de trigo o de maíz, que se consiguen en supermercados, o acompañado por arroz. Tomate picado, palta y porotos negros o colorados completan el plato con ingredientes conocidos en la cocina local.
4. Fideos con salsa de lentejas y carne picada
Esta versión de la pasta con salsa concentra cerca de 30 gramos de proteína por plato, según la cantidad de carne y lentejas. Se prepara una salsa con cebolla, morrón, tomate triturado y carne picada magra. Cuando la carne está cocida, se agregan lentejas hervidas o de lata previamente enjuagadas.
La salsa se sirve sobre fideos secos comunes, como tirabuzones, mostacholes o spaghetti. Las lentejas permiten rendir la preparación y sumar fibra. En lugar de carne vacuna, puede usarse pollo picado o soja texturizada hidratada.
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5. Tostadas con huevo revuelto y queso fresco
Dos huevos, queso fresco y pan integral forman un desayuno o cena rápida con alrededor de 20 gramos de proteína. Los huevos se revuelven en una sartén antiadherente y se sirven sobre tostadas con rodajas de tomate y queso fresco.
Quienes prefieran una preparación más completa pueden sumar palta, hojas verdes o una feta de pechuga de pavo. La ricota condimentada con limón y pimienta también funciona como reemplazo del queso fresco.
6. Brochetas de cerdo con cebolla y batata
Una porción de carne de cerdo aporta alrededor de 29 gramos de proteína. Para las brochetas se usan cubos de carré o bondiola magra, cebolla y morrón. Se cocinan en horno, plancha o parrilla hasta que la carne esté bien hecha en su interior.
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En vez de frutas tropicales, la guarnición puede ser batata al horno, calabaza o ensalada criolla. Un adobo de limón, ajo, pimentón y orégano suma sabor sin depender de salsas industriales.
7. Merluza al horno con tomate y papa
La merluza es una alternativa habitual en pescaderías argentinas. Un filete de 180 gramos puede aportar entre 30 y 35 gramos de proteína, de acuerdo con su tamaño. Se coloca en una fuente con rodajas de tomate, cebolla, limón y hierbas, como perejil u orégano.
La guarnición puede cocinarse en la misma fuente: papas, calabaza o zapallo cortados en cubos. Conviene controlar que el pescado se desmenuce con facilidad y no presente partes translúcidas antes de servirlo.
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8. Hamburguesas caseras de carne y avena
Una hamburguesa preparada con carne picada magra puede aportar cerca de 26 gramos de proteína. Para hacer los medallones, se mezcla la carne con cebolla rallada o picada, huevo, avena arrollada, ajo y condimentos. La avena ayuda a dar consistencia y se consigue con facilidad.
Las hamburguesas se cocinan en plancha, sartén u horno. Se pueden servir al plato con ensalada, puré de calabaza o verduras asadas. Si se usan panes, es preferible sumar también tomate, lechuga y cebolla para completar la comida.
9. Tacos de merluza con repollo y zanahoria
Los tacos de pescado pueden armarse con merluza rebozada de forma liviana o cocida a la plancha. Dos filetes medianos aportan cerca de 25 gramos de proteína. Una vez cocidos, se desmenuzan y se colocan en tortillas junto con repollo finamente cortado, zanahoria rallada, tomate y limón.
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El repollo puede condimentarse con limón y una cucharada de yogur natural. Para quienes no consigan tortillas, el relleno también funciona como ensalada o como acompañamiento de arroz.
10. Ensalada de garbanzos, huevo y verduras
Los garbanzos son una legumbre fácil de encontrar seca o en lata. Combinados con huevo duro, permiten lograr una ensalada con alrededor de 20 gramos de proteína por porción. Se mezclan garbanzos cocidos, dos huevos picados, tomate, cebolla, zanahoria y perejil.
El plato puede llevar limón, aceite y un toque de pimentón. Para una versión sin ingredientes de origen animal, se pueden sumar más garbanzos, lentejas o porotos. La receta sirve como relleno de sándwiches, acompañamiento de una carne o plato principal en días de calor.
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Los valores cambian según el tamaño de cada porción y las marcas de los productos utilizados. Las personas con enfermedades renales, embarazo, objetivos deportivos específicos u otras condiciones de salud deben consultar con un profesional para ajustar su alimentación.
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