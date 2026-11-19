Las empanadas de cordero patagónico reúnen el sabor de la carne ovina, los condimentos criollos y una masa dorada que invita a comerlas recién salidas del horno.
En la Patagonia, el cordero ocupa un lugar central en la cocina regional y suele prepararse en reuniones familiares, celebraciones y comidas de invierno. Esta versión aprovecha tapas compradas para resolverlas en poco tiempo. La masa básica para empanadas también puede prepararse en casa con harina, manteca, leche y sal.
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Receta de empanadas de cordero patagónico
Se trata de empanadas al horno rellenas con cordero picado, cebolla, morrón y especias criollas. El relleno queda jugoso, aromático y listo para envolver en tapas compradas.
Tiempo de preparación
Tiempo total: 45 minutos.
- Preparación: 25 minutos.
- Cocción: 20 minutos.
Ingredientes
- 12 tapas para empanadas de horno.
- 500 gr de carne de cordero patagónico picada a cuchillo o molida.
- 2 cucharadas de aceite.
- 1 cebolla grande picada.
- 0,5 morrón rojo picado.
- 2 dientes de ajo picados.
- 1 cucharadita de pimentón dulce.
- 0,5 cucharadita de comino.
- 0,5 cucharadita de ají molido.
- 1 cucharada de perejil fresco picado.
- 50 ml de caldo o agua.
- Sal y pimienta a gusto.
- 1 huevo para pintar.
- 1 cucharada de leche para mezclar con el huevo.
Cómo hacer empanadas de cordero patagónico, paso a paso
- Calentar el aceite en una sartén amplia a fuego medio. Agregar la cebolla y el morrón. Cocinar durante 5 minutos, hasta que estén tiernos.
- Incorporar el ajo y cocinar durante 1 minuto más, sin dejar que tome demasiado color.
- Agregar el cordero picado. Cocinar durante 8 a 10 minutos, mientras se mezcla y se separa la carne.
- Condimentar con pimentón, comino, ají molido, sal y pimienta. Sumar el caldo o el agua y cocinar durante 3 minutos más.
- Apagar el fuego y agregar el perejil. El relleno debe quedar jugoso, pero sin líquido suelto, para evitar que las empanadas se abran.
- Pasar el relleno a un recipiente y dejarlo enfriar durante 10 minutos. No rellenar las tapas con la preparación demasiado caliente, porque la masa puede romperse.
- Colocar 1 cucharada abundante de relleno en el centro de cada tapa. Humedecer los bordes con agua, doblar la masa y cerrar con repulgue o con un tenedor.
- Ubicar las empanadas sobre una asadera aceitada o cubierta con papel manteca.
- Batir el huevo con la leche y pintar la superficie. Dejar espacio entre las empanadas para que el calor circule y la masa se dore de manera pareja.
- Cocinar en horno precalentado a 200°C durante 18 a 20 minutos, hasta que estén doradas.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde 12 empanadas, equivalentes a 4 porciones de 3 unidades cada una.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
Estimación para 1 porción de 3 empanadas:
- Calorías: 640 kcal.
- Grasas: 29 gr.
- Carbohidratos: 60 gr.
- Proteínas: 34 gr.
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Las empanadas cocidas pueden conservarse en la heladera durante 3 días, dentro de un recipiente cerrado.
Para recalentarlas, llevarlas a un horno a 180°C durante 8 a 10 minutos. También pueden calentarse en sartén tapada, a fuego bajo.
Para freezer, conviene congelarlas crudas sobre una placa durante 1 hora y luego guardarlas en una bolsa o recipiente. Este método evita que se peguen o pierdan la forma, tal como se recomienda para las empanadas caseras. Se conservan hasta 3 meses. Cocinarlas directamente congeladas, durante 25 a 30 minutos a 200°C.
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