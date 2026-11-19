Ariana Grande asistió a la premiere mundial de Focker-In-Law en Londres con un vestido negro de Vivienne Westwood

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A veces basta un solo vestido para reescribir la narrativa pública de una estrella internacional. Tras dos años inmersa en los tonos pastel, los brillos etéreos y la estética de cuento de hadas que definieron su paso por la gira promocional de Wicked, Ariana Grande irrumpió en la alfombra roja de Londres enviando un mensaje visual contundente.

Durante la premiere mundial de la comedia Focker-In-Law en el emblemático Odeon Luxe Leicester Square, la artista demostró que su evolución estilística acaba de entrar en un terreno mucho más dramático, maduro y sofisticado.

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Lejos de los colores claros que dominaron su guardarropa reciente, apostó por el negro absoluto en una creación de alta costura que fusiona la nostalgia del cine clásico de Hollywood con el espíritu rebelde de la moda británica.

El diseño a medida de Vivienne Westwood y la visión de Law Roach

El diseño a medida combinó corsetería estructurada, encaje floral negro y una falda midi con volumen (Photo by Richard A. Brooks / AFP)

Detrás de esta impactante aparición se encuentra una de las alianzas más sólidas de la industria del entretenimiento actual. El vestido es una pieza custom (hecha a medida) de la casa Vivienne Westwood, concebida bajo la dirección creativa de su estilista de cabecera, Law Roach. El reconocido arquitecto de imagen volvió a demostrar su capacidad para construir relatos visuales a través de la indumentaria, eligiendo una firma célebre por su dominio histórico de la corsetería y el dramatismo teatral.

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La elección de Vivienne Westwood no es fruto de la casualidad. La maison británica posee una herencia única para equilibrar el romanticismo decimonónico con una actitud punk y provocadora. En este diseño exclusivo, el equipo creativo reinterpretó los códigos clásicos de la marca para adaptarlos a la fisonomía de la cantante, logrando una pieza que se siente simultáneamente histórica y contemporánea, alejada de cualquier convencionalismo dulce.

Law Roach, estilista de Ariana Grande, estuvo detrás de la elección de la pieza de Vivienne Westwood (Photo by Richard A. Brooks / AFP)

Anatomía del vestido: silueta años 50, encaje y tul dramático

La arquitectura de la prenda rinde homenaje directo a la silueta New Look de mediados del siglo XX, un corte que favorece especialmente las proporciones petite de la artista. La parte superior se compone de un corsé esculpido con el icónico entalle de Westwood, diseñado para marcar la cintura al extremo y realzar la postura mediante una estructura interna rígida. Desde la cadera nace una falda midi de corte tea-length armada con crinolina que cae por debajo de la rodilla, dejando los tobillos al descubierto para aportar ligereza visual y evitar que el volumen de la tela acorte su estatura.

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El vestido incluyó un corsé ajustado que marcó la cintura y realzó la silueta de la artista Credit: Alan D West/Alamy Live News

La riqueza textil es otro de los pilares fundamentales de este estilismo. Tanto el cuerpo como la falda están confeccionados en un intrincado encaje floral negro superpuesto sobre un forro opaco, lo que genera profundidad y un marcado aire gótico-romántico. A esta base estructurada se suma un elemento de puro dramatismo teatral en el escote off-the-shoulder (hombros descubiertos), donde una banda de tul negro semitransparente envuelve el busto y los brazos, anudándose sutilmente en la base del cuello para caer por la espalda a modo de velo o capa etérea que aporta movimiento en cada paso.

Accesorios minimalistas y un beauty look inspirado en Audrey Hepburn

Ariana Grande, Ben Stiller, Robert De Niro, Skyler Gisondo, Beanie Feldstein y Eduardo Franco posaron en la alfombra roja de la premiere británica de Focker In-Law (Photo by Richard A. Brooks / AFP)

Para no competir con la complejidad artesanal del vestido, el estilismo apostó por una ejecución sumamente depurada en los complementos.

En los pies, Ariana Grande lució unos clásicos stilettos de charol negro con puntera afilada y el inconfundible destello de la suela roja, manteniendo una línea monocromática impecable que estiliza y alarga las piernas.

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En cuanto a la joyería, la consigna fue el minimalismo absoluto, limitándose a unos pequeños pendientes de diamantes y sus anillos habituales para permitir que los tatuajes de sus manos y escote funcionaran como parte orgánica de la ornamentación del atuendo.

El look de belleza evocó la estética de Audrey Hepburn en la película Sabrina Credit: SOPA Images Limited/Alamy Live News

El apartado de belleza cerró el círculo conceptual con un guiño explícito a Audrey Hepburn en la película Sabrina.

La intérprete llevó su cabello castaño recogido en un moño pulido de acabado brillante con raya lateral muy marcada, despejando por completo el rostro y el cuello para dar protagonismo al drapeado de tul.

El maquillaje mantuvo su sello luminoso habitual, apostando por una piel de efecto satinado, rubor en tonos rosados suaves, labios en un matiz nude amarronado con brillo sutil y un delineado fino que suaviza la intensidad oscura del conjunto.

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