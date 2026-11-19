El material debe quedar dentro de los bordes de la bandeja para evitar que se acerque a resistencias o llamas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El papel para horno facilita el desmolde y limpieza, pero puede incendiarse si se expone a calor directo o supera sus límites de uso. La prevención depende de respetar la temperatura indicada por el fabricante, sujetarlo con alimentos y evitar que alcance las resistencias del horno.

El riesgo no exige abandonar este material en preparaciones cotidianas. La clave es diferenciar una hoja que se oscurece por el calor de una situación en la que aparecen humo, bordes quebradizos o llamas, señales que requieren actuar con precaución.

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Los bordes oscurecidos o quebradizos pueden indicar una exposición excesiva al calor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El recubrimiento antiadherente resiste calor, pero no una llama directa

El papel para horno se fabrica con fibras de madera tratadas y comprimidas, además de un recubrimiento de silicona que aporta su superficie antiadherente. Esa composición reduce su vulnerabilidad frente al calor en comparación con el papel común, aunque no lo convierte en un material incombustible.

Bill Koffel, profesor asociado clínico y director de programas en línea de la Escuela de Ingeniería A. James Clark de la Universidad de Maryland, explicó al sitio especializado en tareas domesticas, Martha Stewart, que la capa de silicona ayuda a separar el combustible del oxígeno. Además, reduce parte de la transferencia de calor radiante y conserva humedad en el papel. Esas propiedades tienen un límite ante una exposición térmica excesiva o prolongada.

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Antes de utilizarlo, conviene revisar la temperatura máxima indicada en el envase. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada producto tiene una temperatura máxima propia. Muchas presentaciones están autorizadas para hornos de hasta 218℃ o 232℃ (425℉ o 450℉), pero esa referencia no es idéntica en todos los casos. Superarla no implica una combustión inmediata, aunque puede acelerar el deterioro del recubrimiento y secar la hoja, con lo que aumenta su facilidad para arder ante un elemento caliente cercano.

Trung Vu, chef instructor de pastelería y panadería del Instituto de Educación Culinaria, advirtió al medio que el papel puede adquirir un color muy oscuro o volverse frágil cuando se utiliza cerca de su límite térmico. Por eso, la información del envase debe prevalecer sobre una indicación general de receta, especialmente en cocciones prolongadas.

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En equipos con circulación de aire, los extremos sueltos pueden desplazarse durante la cocción. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bordes sueltos elevan el riesgo cerca de resistencias y llamas

El mayor peligro aparece cuando una parte del papel queda fuera de la bandeja, se dobla hacia una resistencia o entra en contacto con una llama o un quemador. También conviene evitarlo bajo el grill, donde los alimentos reciben calor intenso y directo desde la parte superior del horno.

Los hornos con convección requieren atención adicional. El aire que circula en su interior puede levantar una hoja sin peso o desplazar fragmentos secos hacia la fuente de calor.

Mantener la puerta cerrada y apagar el equipo son las primeras medidas ante llamas en el interior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La advertencia se extiende a freidoras de aire y hornos tostadores: que el papel sea apto para un horno convencional no garantiza que pueda utilizarse en aparatos con menor distancia entre la comida y el elemento calefactor. Para reducir el riesgo, se recomienda:

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Revisar en el envase la temperatura máxima y los aparatos admitidos.

Cortar la hoja según el tamaño de la bandeja, sin extremos que sobresalgan.

Colocar la comida sobre el papel antes de introducir la bandeja en el horno.

No precalentar recipientes con una hoja suelta en su interior.

Retirar y reemplazar el material si presenta carbonización, humo, grasa acumulada o zonas que se deshacen.

No sustituirlo por papel encerado, que no está diseñado para usarse en el horno.

Jenna Davis, directora sénior de marketing de una firma dedicada a productos de cocina, señaló a la publicación que las láminas de silicona pueden resultar más adecuadas para masas con mucho azúcar y alta adherencia.

Para verduras que se buscan dorar o caramelizar, una bandeja sin recubrimiento y engrasada puede ser otra alternativa, siempre de acuerdo con el método de cocción.

El papel para horno es apto para preparaciones habituales, pero no para todas las temperaturas ni métodos de cocción. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante fuego en el horno, la puerta debe permanecer cerrada

La Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA), entidad especializada en prevención de incendios, recomienda apagar el horno y mantener la puerta cerrada si se produce un fuego en su interior. Abrirla puede aportar oxígeno y permitir que las llamas o el humo se propaguen.

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Si el fuego no se extingue o genera dudas sobre la seguridad, la NFPA aconseja evacuar el hogar, cerrar la puerta al salir y llamar al número local de emergencias desde el exterior. No se debe abrir el horno para retirar la bandeja ni arrojar agua dentro. La Administración de Incendios de Estados Unidos agrega que el contenido debe enfriarse por completo antes de iniciar la limpieza.

Koffel sostuvo que la respuesta más segura frente a llamas es apagarlo, pedir asistencia de emergencia y salir del lugar. Una vez controlado el episodio, el horno requiere una revisión antes de volver a utilizarse si hubo daños o un incendio.

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