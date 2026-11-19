La cocción de los huevos insume diez minutos a partir del hervor del agua antes de su enfriado (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un almuerzo fresco, cremoso y listo en pocos minutos. Estos tacos de atún combinan el sabor suave del pescado con la frescura del tomate cherry y la textura del huevo duro. El contraste entre las tortillas tibias y el relleno frío los convierte en una alternativa tentadora para cualquier momento del día.

Son una opción práctica para resolver una comida rápida, una cena liviana o una picada informal. También resultan ideales para aprovechar ingredientes simples que suelen estar en la alacena y la heladera.

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Receta de tacos de atún, tomate cherry, huevo y mayonesa

Se trata de tortillas rellenas con una mezcla fresca de atún, tomate cherry, huevo duro y mayonesa, condimentada con limón, sal y pimienta. No requiere cocción, salvo la preparación previa de los huevos.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 20 minutos.

Preparación: 10 minutos.

Cocción de los huevos: 10 minutos.

Ingredientes

6 tortillas de maíz o trigo.

2 latas de atún al natural o en aceite, bien escurridas.

2 huevos.

150 g de tomate cherry.

4 cucharadas de mayonesa.

1 cucharada de jugo de limón.

2 cucharadas de cebolla de verdeo picada.

1 pizca de sal.

1 pizca de pimienta negra.

1 cucharada de aceite de oliva, opcional.

6 hojas de lechuga, opcional.

Cómo hacer tacos de atún, tomate cherry, huevo y mayonesa, paso a paso

El atún se escurre y desmenuza antes de incorporarse al bol con los tomates y la cebolla de verdeo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Colocar los huevos en una cacerola, cubrirlos con agua fría y llevar al fuego. Cocinar durante 10 minutos desde que el agua comienza a hervir. Retirar los huevos, enfriarlos bajo el chorro de agua fría y pelarlos. Picarlos en trozos pequeños. Escurrir muy bien el atún para evitar que el relleno quede aguado. Colocarlo en un bol y desmenuzarlo con un tenedor. Lavar los tomates cherry y cortarlos en mitades o cuartos, según el tamaño. Incorporar al bol el tomate cherry, el huevo picado y la cebolla de verdeo. Agregar la mayonesa, el jugo de limón, la sal, la pimienta y el aceite de oliva, si se utiliza. Mezclar con suavidad para que el tomate no pierda demasiado líquido. Calentar las tortillas en una sartén limpia durante 30 segundos por lado. No las cocine demasiado: deben quedar flexibles para poder doblarlas sin que se quiebren. Colocar una hoja de lechuga sobre cada tortilla, si se desea. Distribuir el relleno en el centro. Doblar cada tortilla por la mitad y servir de inmediato. El relleno debe mantenerse frío y las tortillas apenas tibias para lograr un buen contraste de texturas.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Las tortillas de maíz o trigo se calientan durante treinta segundos por lado para conservar su flexibilidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta receta rinde 3 porciones, con 2 tacos por persona.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 420 kcal.

Grasas: 21 g.

Carbohidratos: 35 g.

Proteínas: 25 g.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El relleno puede conservarse en la heladera, dentro de un recipiente hermético, durante 1 día. Conviene agregarlo a las tortillas justo antes de servir para evitar que se humedezcan.

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No se recomienda congelar esta preparación, porque el tomate y la mayonesa pueden modificar su textura al descongelarse.