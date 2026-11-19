Un almuerzo fresco, cremoso y listo en pocos minutos. Estos tacos de atún combinan el sabor suave del pescado con la frescura del tomate cherry y la textura del huevo duro. El contraste entre las tortillas tibias y el relleno frío los convierte en una alternativa tentadora para cualquier momento del día.
Son una opción práctica para resolver una comida rápida, una cena liviana o una picada informal. También resultan ideales para aprovechar ingredientes simples que suelen estar en la alacena y la heladera.
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Receta de tacos de atún, tomate cherry, huevo y mayonesa
Se trata de tortillas rellenas con una mezcla fresca de atún, tomate cherry, huevo duro y mayonesa, condimentada con limón, sal y pimienta. No requiere cocción, salvo la preparación previa de los huevos.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 20 minutos.
- Preparación: 10 minutos.
- Cocción de los huevos: 10 minutos.
Ingredientes
- 6 tortillas de maíz o trigo.
- 2 latas de atún al natural o en aceite, bien escurridas.
- 2 huevos.
- 150 g de tomate cherry.
- 4 cucharadas de mayonesa.
- 1 cucharada de jugo de limón.
- 2 cucharadas de cebolla de verdeo picada.
- 1 pizca de sal.
- 1 pizca de pimienta negra.
- 1 cucharada de aceite de oliva, opcional.
- 6 hojas de lechuga, opcional.
Cómo hacer tacos de atún, tomate cherry, huevo y mayonesa, paso a paso
- Colocar los huevos en una cacerola, cubrirlos con agua fría y llevar al fuego. Cocinar durante 10 minutos desde que el agua comienza a hervir.
- Retirar los huevos, enfriarlos bajo el chorro de agua fría y pelarlos. Picarlos en trozos pequeños.
- Escurrir muy bien el atún para evitar que el relleno quede aguado. Colocarlo en un bol y desmenuzarlo con un tenedor.
- Lavar los tomates cherry y cortarlos en mitades o cuartos, según el tamaño.
- Incorporar al bol el tomate cherry, el huevo picado y la cebolla de verdeo.
- Agregar la mayonesa, el jugo de limón, la sal, la pimienta y el aceite de oliva, si se utiliza. Mezclar con suavidad para que el tomate no pierda demasiado líquido.
- Calentar las tortillas en una sartén limpia durante 30 segundos por lado. No las cocine demasiado: deben quedar flexibles para poder doblarlas sin que se quiebren.
- Colocar una hoja de lechuga sobre cada tortilla, si se desea. Distribuir el relleno en el centro.
- Doblar cada tortilla por la mitad y servir de inmediato. El relleno debe mantenerse frío y las tortillas apenas tibias para lograr un buen contraste de texturas.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde 3 porciones, con 2 tacos por persona.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 420 kcal.
- Grasas: 21 g.
- Carbohidratos: 35 g.
- Proteínas: 25 g.
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
El relleno puede conservarse en la heladera, dentro de un recipiente hermético, durante 1 día. Conviene agregarlo a las tortillas justo antes de servir para evitar que se humedezcan.
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No se recomienda congelar esta preparación, porque el tomate y la mayonesa pueden modificar su textura al descongelarse.
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