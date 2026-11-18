Las bandejas para hornear pueden acumular grasa y residuos tras un uso frecuente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Las bandejas de horno suelen acumular grasa adherida y restos quemados. Limpiarlas requiere retirar los residuos sin dañar el material ni dejar productos sobre la superficie en contacto con alimentos. La elección del método depende del tipo de pieza y nivel de suciedad.

La limpieza empieza por identificar el recubrimiento de la bandeja

Antes de frotar, conviene comprobar si la bandeja tiene una superficie antiadherente. Los materiales abrasivos pueden rayar ese recubrimiento y afectar su desempeño.

PUBLICIDAD

El Código Alimentario de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) establece que los utensilios de cocina con revestimientos de este tipo deben utilizarse con elementos de limpieza que no rayen ni desgasten su superficie.

El bicarbonato de sodio forma una pasta útil para tratar manchas adheridas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La guía difundida por Martha Stewart, medio especializado en tareas domesticas, recoge recomendaciones de Alicia Sokolowski y Marla Mock, especialistas en limpieza. Ambas proponen procedimientos con ingredientes habituales, pero coinciden en la necesidad de enjuagar a fondo y secar la bandeja al terminar.

Para una limpieza doméstica básica, la FDA recomienda lavar utensilios y superficies que contactan con comida con agua caliente y jabón. En el ámbito de los servicios de alimentación, el organismo indica además que las superficies de equipos de cocción y horneado deben mantenerse libres de acumulaciones de grasa y residuos incrustados.

PUBLICIDAD

Las superficies antiadherentes requieren esponjas y utensilios que no rayen el recubrimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El bicarbonato permite ablandar la suciedad antes del fregado

El bicarbonato de sodio forma parte de varias de las alternativas indicadas por las especialistas. Una opción consiste en preparar una pasta con un cuarto de taza de bicarbonato y unas cucharadas de agua. La mezcla se distribuye sobre la bandeja, se deja actuar al menos 30 minutos y luego se frota con una esponja no abrasiva.

Cuando las manchas están más adheridas, Sokolowski aconsejó al medio combinar bicarbonato con peróxido de hidrógeno.

El papel de aluminio solo se recomienda en piezas que no tengan capa antiadherente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El procedimiento propuesto es el siguiente:

Espolvorear bicarbonato sobre toda la bandeja. Añadir peróxido de hidrógeno hasta obtener una pasta. Cubrir con una segunda capa de bicarbonato. Dejar la preparación entre dos y tres horas. Frotar con una esponja no abrasiva.

Mock, por su parte, incluyó una variante con vinagre. Según la indicación recogida, se añade aproximadamente un cuarto de taza de bicarbonato, se vierte vinagre para que la mezcla reaccione y se espera 30 minutos. Para manchas persistentes, el reposo puede extenderse durante la noche. Después se friega suavemente.

PUBLICIDAD

Mantener los utensilios limpios ayuda a evitar que la suciedad se acumule con el tiempo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El papel de aluminio solo corresponde a superficies sin antiadherente

Para las bandejas sin recubrimiento antiadherente, otra posibilidad mencionada en la publicación es usar papel de aluminio hecho una bola floja junto con jabón para vajilla. El aluminio se pasa sobre la superficie para desprender la suciedad resistente; luego, la pieza debe enjuagarse con agua tibia y secarse.

Este método no se recomienda en bandejas antiadherentes, porque el roce puede deteriorar la capa superficial. En esos casos, la esponja no abrasiva es la alternativa señalada para los métodos con pasta de bicarbonato, vinagre, peróxido de hidrógeno o crémor tártaro.

El crémor tártaro, un ácido usado en cocina y repostería, también puede mezclarse con poca agua hasta formar una pasta. La preparación se extiende sobre la bandeja y se deja entre 30 minutos y una hora antes de frotar, enjuagar y secar. La fuente no presenta esta alternativa como un sustituto de la limpieza regular, sino como otra opción para tratar manchas.

PUBLICIDAD

El enjuague permite retirar los restos de productos usados durante la limpieza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Enjuagar elimina los restos de limpiadores antes del próximo uso

La FDA distingue entre limpiar y desinfectar. Para utensilios de cocina en el hogar, señala que el agua caliente con jabón es suficiente para la limpieza de las superficies que entran en contacto con alimentos. La desinfección puede realizarse periódicamente como una medida adicional. También advierte que los productos de limpieza deben retirarse mediante enjuague.

Por eso, el último paso no debería omitirse, incluso cuando la bandeja recupere un aspecto más uniforme tras el fregado. El agua tibia permite eliminar residuos de jabón, bicarbonato, vinagre, peróxido de hidrógeno o crémor tártaro. Secar con un paño limpio de microfibra evita que permanezca humedad sobre la pieza antes de guardarla.

PUBLICIDAD

La frecuencia dependerá del uso y de los alimentos preparados. Retirar los restos tras cada cocción reduce la acumulación que exige métodos prolongados. Para las bandejas con instrucciones particulares de cuidado, esas indicaciones deben prevalecer al elegir el producto y el tipo de esponja.