Receta de bife a la plancha con ajo y perejil, rápida y fácil

El ajo y el perejil perfuman la preparación tradicional de la carne (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un bife dorado por fuera, jugoso por dentro y perfumado con ajo y perejil puede resolver una comida en pocos minutos. Es una de esas preparaciones simples que dependen más de una buena sartén y del punto de la carne que de una larga lista de ingredientes.

En Argentina suele servirse con papas, ensalada, puré o verduras salteadas. También es una opción práctica para un almuerzo rápido entre semana o una cena abundante sin complicaciones.

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Receta de bife a la plancha con ajo y perejil

Se trata de un corte de carne vacuna cocido sobre una plancha o sartén bien caliente y terminado con una mezcla fresca de ajo, perejil, aceite y limón. La cocción rápida permite conservar la jugosidad y formar una superficie bien dorada, tal como se recomienda para los bifes cocinados a la plancha.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 15 minutos

Preparación: 5 minutos

Cocción: 10 minutos

Ingredientes

2 bifes de cuadril, nalga, rump steak o bife de chorizo de 200 g cada uno.

2 dientes de ajo picados o rallados.

2 cucharadas de perejil fresco picado.

2 cucharadas de aceite de oliva o girasol.

1 cucharadita de jugo de limón.

1 cucharadita de sal.

0,5 cucharadita de pimienta negra.

1 cucharadita de manteca, opcional.

La lista de ingredientes incluye bifes vacunos, ajo y perejil fresco, entre otros (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer bife a la plancha con ajo y perejil, paso a paso

Retirar los bifes de la heladera 10 minutos antes de cocinarlos. Secarlos con papel de cocina para quitar el exceso de humedad. Preparar la mezcla de ajo y perejil. Colocar en un bowl el ajo picado, el perejil, el aceite, el jugo de limón y la pimienta. Mezclar y reservar. Calentar una plancha o sartén de fondo grueso a fuego fuerte durante 3 minutos. La superficie debe estar bien caliente antes de colocar la carne. Salar los bifes justo antes de llevarlos a la plancha. Colocar unas gotas de aceite y apoyar la carne sin encimarla. Cocinar durante 3 a 4 minutos de un lado, sin moverla, hasta que se forme una costra dorada. No pinchar el bife, porque puede perder sus jugos. Dar vuelta los bifes y cocinar durante 2 a 4 minutos, según el grosor y el punto deseado. Para una carne jugosa, evitar una cocción excesiva. En el último minuto, agregar la manteca y pincelar los bifes con la mezcla de ajo y perejil. El ajo debe perfumar la carne sin quemarse. Retirar los bifes y dejarlos reposar durante 2 minutos antes de servir. Acompañar con papas, ensalada, puré o verduras grilladas.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 2 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 430 kcal

Grasas: 28 g

Carbohidratos: 2 g

Proteínas: 42 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Los bifes cocidos se pueden conservar en la heladera, dentro de un recipiente hermético, durante 2 días.

También pueden guardarse en el freezer durante 1 mes, bien envueltos o dentro de una bolsa apta para congelar. Para consumirlos, descongelarlos en la heladera y recalentarlos a fuego bajo para evitar que la carne se seque.

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La mezcla de ajo y perejil puede conservarse en la heladera durante 2 días, siempre dentro de un frasco limpio y tapado.