Receta de bife a la plancha con ajo y perejil, rápida y fácil

Un bife dorado por fuera, jugoso por dentro y perfumado con ajo y perejil puede resolver una comida en pocos minutos. Es una de esas preparaciones simples que dependen más de una buena sartén y del punto de la carne que de una larga lista de ingredientes.
En Argentina suele servirse con papas, ensalada, puré o verduras salteadas. También es una opción práctica para un almuerzo rápido entre semana o una cena abundante sin complicaciones.
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Receta de bife a la plancha con ajo y perejil
Se trata de un corte de carne vacuna cocido sobre una plancha o sartén bien caliente y terminado con una mezcla fresca de ajo, perejil, aceite y limón. La cocción rápida permite conservar la jugosidad y formar una superficie bien dorada, tal como se recomienda para los bifes cocinados a la plancha.
Tiempo de preparación
Tiempo total: 15 minutos
- Preparación: 5 minutos
- Cocción: 10 minutos
Ingredientes
- 2 bifes de cuadril, nalga, rump steak o bife de chorizo de 200 g cada uno.
- 2 dientes de ajo picados o rallados.
- 2 cucharadas de perejil fresco picado.
- 2 cucharadas de aceite de oliva o girasol.
- 1 cucharadita de jugo de limón.
- 1 cucharadita de sal.
- 0,5 cucharadita de pimienta negra.
- 1 cucharadita de manteca, opcional.
Cómo hacer bife a la plancha con ajo y perejil, paso a paso
- Retirar los bifes de la heladera 10 minutos antes de cocinarlos. Secarlos con papel de cocina para quitar el exceso de humedad.
- Preparar la mezcla de ajo y perejil. Colocar en un bowl el ajo picado, el perejil, el aceite, el jugo de limón y la pimienta. Mezclar y reservar.
- Calentar una plancha o sartén de fondo grueso a fuego fuerte durante 3 minutos. La superficie debe estar bien caliente antes de colocar la carne.
- Salar los bifes justo antes de llevarlos a la plancha. Colocar unas gotas de aceite y apoyar la carne sin encimarla.
- Cocinar durante 3 a 4 minutos de un lado, sin moverla, hasta que se forme una costra dorada. No pinchar el bife, porque puede perder sus jugos.
- Dar vuelta los bifes y cocinar durante 2 a 4 minutos, según el grosor y el punto deseado. Para una carne jugosa, evitar una cocción excesiva.
- En el último minuto, agregar la manteca y pincelar los bifes con la mezcla de ajo y perejil. El ajo debe perfumar la carne sin quemarse.
- Retirar los bifes y dejarlos reposar durante 2 minutos antes de servir. Acompañar con papas, ensalada, puré o verduras grilladas.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde 2 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 430 kcal
- Grasas: 28 g
- Carbohidratos: 2 g
- Proteínas: 42 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Los bifes cocidos se pueden conservar en la heladera, dentro de un recipiente hermético, durante 2 días.
También pueden guardarse en el freezer durante 1 mes, bien envueltos o dentro de una bolsa apta para congelar. Para consumirlos, descongelarlos en la heladera y recalentarlos a fuego bajo para evitar que la carne se seque.
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La mezcla de ajo y perejil puede conservarse en la heladera durante 2 días, siempre dentro de un frasco limpio y tapado.
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