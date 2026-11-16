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Receta de hamburguesas de avena y lentejas, rápida y fácil

El plato combina fibra, carbohidratos y legumbres, además de permitir distintas presentaciones junto con verduras frescas, guarniciones horneadas o dentro de un pan

Plato con dos medallones vegetales, patatas asadas, ensalada y cuencos con lentejas, avena, cebolla y ajo sobre una mesa de madera
Las hamburguesas de avena y lentejas aportan fibra y proteínas vegetales para reemplazar la carne en las comidas cotidianas (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Las hamburguesas de avena y lentejas son una preparación vegetariana elaborada con legumbres cocidas, cereales y condimentos. Su aporte de fibra y proteínas vegetales las convierte en una alternativa práctica para reemplazar la carne en una comida cotidiana.

La receta permite aprovechar lentejas ya cocidas y se prepara en pocos minutos. Los medallones pueden servirse con ensalada, papas al horno, arroz o dentro de un pan con lechuga, tomate y otros vegetales.

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Receta de hamburguesas de avena y lentejas

Esta preparación combina lentejas cocidas, avena, cebolla, ajo y especias en una mezcla de textura tierna, con una superficie dorada y firme después de la cocción.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 30 minutos
  • Preparación: 15 minutos
  • Reposo: 5 minutos
  • Cocción: 10 minutos
Dos hamburguesas con vegetales, dos platos con papas en cuña, salsas, cubiertos y un vaso con agua sobre una mesa de madera.
La lista de ingredientes incluye lentejas cocidas, avena arrollada, cebolla, ajo, perejil, pimentón y comino (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

  • 500 gr de lentejas cocidas, bien escurridas.
  • 100 gr de avena arrollada, preferentemente instantánea.
  • 1 cebolla chica, rallada o picada muy fina.
  • 2 dientes de ajo, picados.
  • 2 cucharadas de perejil fresco picado.
  • 1 cucharadita de pimentón.
  • 0,5 cucharadita de comino.
  • Sal y pimienta a gusto.
  • 2 cucharadas de aceite.
  • 50 gr de pan rallado o avena extra, opcional.

Cómo hacer hamburguesas de avena y lentejas, paso a paso

  1. Colocar las lentejas cocidas en un bowl y pisarlas con un tenedor hasta obtener una pasta rústica. No hace falta procesarlas por completo.
  2. Agregar la cebolla, el ajo, el perejil, el pimentón, el comino, la sal y la pimienta.
  3. Incorporar la avena y mezclar hasta formar una preparación húmeda, pero fácil de manipular.
  4. Dejar reposar la mezcla durante 5 minutos para que la avena absorba parte de la humedad.
  5. Dividir la preparación en 8 porciones y formar hamburguesas con las manos húmedas.
  6. Pasar cada medallón por pan rallado o avena extra, si se desea una superficie más crocante.
  7. Calentar una sartén con el aceite a fuego medio. La sartén debe estar caliente antes de colocar las hamburguesas, pero el aceite no tiene que humear.
  8. Cocinar las hamburguesas durante 4 a 5 minutos por lado, hasta que queden doradas y firmes. Conviene darlas vuelta una sola vez para evitar que se rompan.
  9. Retirar y dejar reposar 2 minutos antes de servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

La receta rinde 8 hamburguesas, equivalentes a 4 porciones de 2 unidades cada una.

Una mujer da forma a medallones vegetales sobre una tabla de madera junto a cuencos con lentejas, zanahoria rallada, cebolla y avena.
El reposo de cinco minutos permite que la avena absorba la humedad antes de moldear las porciones con las manos (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Estimación por porción de 2 hamburguesas:

  • Calorías: 320 kcal
  • Grasas: 9 gr
  • Carbohidratos: 47 gr
  • Proteínas: 16 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Las hamburguesas cocidas pueden conservarse en la heladera durante 3 días, dentro de un recipiente hermético. También pueden guardarse crudas o cocidas en el freezer durante 2 meses. Para congelarlas, se colocan separadas por papel manteca dentro de una bolsa o recipiente apto para freezer.

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Las hamburguesas congeladas pueden cocinarse directamente en sartén, a fuego bajo, con algunos minutos adicionales de cocción.

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