Receta de hamburguesas de avena y lentejas, rápida y fácil

Las hamburguesas de avena y lentejas son una preparación vegetariana elaborada con legumbres cocidas, cereales y condimentos. Su aporte de fibra y proteínas vegetales las convierte en una alternativa práctica para reemplazar la carne en una comida cotidiana.
La receta permite aprovechar lentejas ya cocidas y se prepara en pocos minutos. Los medallones pueden servirse con ensalada, papas al horno, arroz o dentro de un pan con lechuga, tomate y otros vegetales.
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Receta de hamburguesas de avena y lentejas
Esta preparación combina lentejas cocidas, avena, cebolla, ajo y especias en una mezcla de textura tierna, con una superficie dorada y firme después de la cocción.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 30 minutos
- Preparación: 15 minutos
- Reposo: 5 minutos
- Cocción: 10 minutos
Ingredientes
- 500 gr de lentejas cocidas, bien escurridas.
- 100 gr de avena arrollada, preferentemente instantánea.
- 1 cebolla chica, rallada o picada muy fina.
- 2 dientes de ajo, picados.
- 2 cucharadas de perejil fresco picado.
- 1 cucharadita de pimentón.
- 0,5 cucharadita de comino.
- Sal y pimienta a gusto.
- 2 cucharadas de aceite.
- 50 gr de pan rallado o avena extra, opcional.
Cómo hacer hamburguesas de avena y lentejas, paso a paso
- Colocar las lentejas cocidas en un bowl y pisarlas con un tenedor hasta obtener una pasta rústica. No hace falta procesarlas por completo.
- Agregar la cebolla, el ajo, el perejil, el pimentón, el comino, la sal y la pimienta.
- Incorporar la avena y mezclar hasta formar una preparación húmeda, pero fácil de manipular.
- Dejar reposar la mezcla durante 5 minutos para que la avena absorba parte de la humedad.
- Dividir la preparación en 8 porciones y formar hamburguesas con las manos húmedas.
- Pasar cada medallón por pan rallado o avena extra, si se desea una superficie más crocante.
- Calentar una sartén con el aceite a fuego medio. La sartén debe estar caliente antes de colocar las hamburguesas, pero el aceite no tiene que humear.
- Cocinar las hamburguesas durante 4 a 5 minutos por lado, hasta que queden doradas y firmes. Conviene darlas vuelta una sola vez para evitar que se rompan.
- Retirar y dejar reposar 2 minutos antes de servir.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
La receta rinde 8 hamburguesas, equivalentes a 4 porciones de 2 unidades cada una.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
Estimación por porción de 2 hamburguesas:
- Calorías: 320 kcal
- Grasas: 9 gr
- Carbohidratos: 47 gr
- Proteínas: 16 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Las hamburguesas cocidas pueden conservarse en la heladera durante 3 días, dentro de un recipiente hermético. También pueden guardarse crudas o cocidas en el freezer durante 2 meses. Para congelarlas, se colocan separadas por papel manteca dentro de una bolsa o recipiente apto para freezer.
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Las hamburguesas congeladas pueden cocinarse directamente en sartén, a fuego bajo, con algunos minutos adicionales de cocción.
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