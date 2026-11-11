Running y tecnología: qué revela la ciencia sobre el efecto de las zapatillas en el rendimiento y las lesiones

El trabajo, firmado por 14 investigadores de biomecánica, fisiología y medicina del deporte, revisó la evidencia acumulada sobre calzado deportivo de tecnología avanzada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Las zapatillas inteligentes de última generación mejoran la economía de carrera entre un 2 % y un 4 %, aunque su impacto sobre el riesgo de lesiones sigue siendo una incógnita para la ciencia, según un documento de consenso firmado por 14 investigadores de distintas disciplinas y publicado en la revista científica European Journal of Sport Science.

El trabajo fue coordinado por el Instituto de Salud de Luxemburgo (LIH) y la Universidad de Maastricht, institución pública de los Países Bajos, con la participación de especialistas en biomecánica, fisiología, neuromotricidad, medicina del deporte y epidemiología.

PUBLICIDAD

Según el LIH, el estudio revisa la evidencia acumulada sobre el calzado deportivo de tecnología avanzada e identifica una agenda de investigación para los aspectos que aún permanecen sin respuesta.

Las zapatillas inteligentes reducen el gasto energético hasta un 4 % y elevan el rendimiento entre un 1 % y un 3 %

Un estudio del Instituto de Salud de Luxemburgo detalla cómo las zapatillas avanzadas ahorran hasta un 4 % de energía al correr y alteran la distribución de cargas corporales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este tipo de calzado combina espumas resilientes que absorben el impacto y devuelven energía, placas de fibra de carbono que rigidizan la suela y geometrías curvas que modifican la transmisión de fuerzas a lo largo de la pierna. Estos componentes actúan de manera conjunta y logran que el cuerpo consuma menos energía para correr a una velocidad determinada.

Esa mejora en la economía de carrera se traduce, según el documento, en ganancias de entre un 1 % y un 3 % en los tiempos de competición. Los autores precisan que la magnitud del beneficio varía según el modelo de zapatilla, las condiciones de la prueba y las características físicas de cada atleta. Algunos datos también sugieren que las mujeres podrían obtener ventajas algo mayores que los hombres, aunque ambos grupos tienden a mostrar avances similares en el plano metabólico.

PUBLICIDAD

La redistribución de fuerzas en el cuerpo genera dudas sobre el riesgo de lesiones

Un documento de consenso internacional señala que este tipo de calzado mejora el rendimiento entre un 2 % y un 4 %, aunque la evidencia disponible no permite aún determinar si aumenta o reduce el riesgo de lesión (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mayor velocidad no equivale a menor riesgo de lesión. El consenso advierte que las zapatillas inteligentes redistribuyen las cargas sobre el aparato locomotor: ciertos diseños reducen la tensión en la tibia y posiblemente en el tendón de Aquiles, pero incrementan el estrés sobre los huesos del antepié.

Laurent Malisoux, jefe del grupo de Actividad Física, Deporte y Salud en el Departamento de Salud de Precisión del LIH y coautor del trabajo, subrayó la dimensión de salud pública del asunto. “La actividad física es una parte importante de la prevención de enfermedades crónicas, y ayudar a las personas a mantenerse activas a largo plazo es un objetivo clave”, señaló el investigador.

PUBLICIDAD

En ese marco, el especialista destacó que “el calzado avanzado ofrece claros beneficios, y entender cómo los distintos diseños afectan a cada corredor es un paso importante para apoyar una participación más saludable y sostenida”. Los investigadores reconocen que aún no existe suficiente información para determinar si esos cambios biomecánicos derivan en más o menos lesiones. Esa incertidumbre convierte el seguimiento de los patrones de carga en una prioridad para los próximos estudios.

La respuesta individual de cada corredor abre la puerta a un calzado más personalizado

El análisis identificó una redistribución de cargas biomecánicas que genera incertidumbre sobre sus consecuencias a largo plazo para los corredores (Imagen Ilustrativa Infobae)

No todos los deportistas se benefician por igual de un mismo modelo. La técnica de carrera, la morfología corporal y el diseño específico del calzado interactúan de formas que la ciencia todavía no puede predecir con precisión. Algunos atletas obtienen ganancias mínimas con zapatillas que, en otro corredor, marcan diferencias sustanciales en sus marcas.

PUBLICIDAD

Por su parte, Bas Van Hooren, profesor asistente de la Facultad de Ciencias de la Salud, Medicina y Vida de la Universidad de Maastricht y co-coordinador del consenso, apuntó que clarificar esa variabilidad es uno de los objetivos centrales del documento.

“Entender la relación entre el diseño del calzado, la biomecánica individual y el riesgo de lesión podría orientar futuros enfoques para apoyar el desempeño y comprender mejor las implicaciones para la salud de los corredores”, indicó.

Los autores anticipan que una comprensión más profunda de las respuestas individuales podría guiar el diseño de nuevas zapatillas y mejorar las recomendaciones que los profesionales de la salud ofrecen a corredores de distintos niveles.

PUBLICIDAD