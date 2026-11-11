Tendencias

Running y tecnología: qué revela la ciencia sobre el efecto de las zapatillas en el rendimiento y las lesiones

Las suelas con espumas, placas de carbono y curvaturas alteran la distribución de cargas, al tiempo que impactan en la tensión en la tibia y el tendón de Aquiles

Piernas de una persona sobre una pista atlética con zapatillas deportivas y diagramas gráficos superpuestos de vectores y suelas.
El trabajo, firmado por 14 investigadores de biomecánica, fisiología y medicina del deporte, revisó la evidencia acumulada sobre calzado deportivo de tecnología avanzada (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Las zapatillas inteligentes de última generación mejoran la economía de carrera entre un 2 % y un 4 %, aunque su impacto sobre el riesgo de lesiones sigue siendo una incógnita para la ciencia, según un documento de consenso firmado por 14 investigadores de distintas disciplinas y publicado en la revista científica European Journal of Sport Science.

El trabajo fue coordinado por el Instituto de Salud de Luxemburgo (LIH) y la Universidad de Maastricht, institución pública de los Países Bajos, con la participación de especialistas en biomecánica, fisiología, neuromotricidad, medicina del deporte y epidemiología.

PUBLICIDAD

Según el LIH, el estudio revisa la evidencia acumulada sobre el calzado deportivo de tecnología avanzada e identifica una agenda de investigación para los aspectos que aún permanecen sin respuesta.

Las zapatillas inteligentes reducen el gasto energético hasta un 4 % y elevan el rendimiento entre un 1 % y un 3 %

Infografía con una zapatilla despiezada, ilustraciones anatómicas del pie, un cronómetro, siluetas de atletas y recuadros de texto explicativo.
Un estudio del Instituto de Salud de Luxemburgo detalla cómo las zapatillas avanzadas ahorran hasta un 4 % de energía al correr y alteran la distribución de cargas corporales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este tipo de calzado combina espumas resilientes que absorben el impacto y devuelven energía, placas de fibra de carbono que rigidizan la suela y geometrías curvas que modifican la transmisión de fuerzas a lo largo de la pierna. Estos componentes actúan de manera conjunta y logran que el cuerpo consuma menos energía para correr a una velocidad determinada.

Esa mejora en la economía de carrera se traduce, según el documento, en ganancias de entre un 1 % y un 3 % en los tiempos de competición. Los autores precisan que la magnitud del beneficio varía según el modelo de zapatilla, las condiciones de la prueba y las características físicas de cada atleta. Algunos datos también sugieren que las mujeres podrían obtener ventajas algo mayores que los hombres, aunque ambos grupos tienden a mostrar avances similares en el plano metabólico.

PUBLICIDAD

La redistribución de fuerzas en el cuerpo genera dudas sobre el riesgo de lesiones

Un atleta visiblemente adolorido se sienta en una pista de atletismo roja, sosteniendo su pantorrilla. Viste camiseta amarilla y hay una botella de agua a su lado.
Un documento de consenso internacional señala que este tipo de calzado mejora el rendimiento entre un 2 % y un 4 %, aunque la evidencia disponible no permite aún determinar si aumenta o reduce el riesgo de lesión (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mayor velocidad no equivale a menor riesgo de lesión. El consenso advierte que las zapatillas inteligentes redistribuyen las cargas sobre el aparato locomotor: ciertos diseños reducen la tensión en la tibia y posiblemente en el tendón de Aquiles, pero incrementan el estrés sobre los huesos del antepié.

Laurent Malisoux, jefe del grupo de Actividad Física, Deporte y Salud en el Departamento de Salud de Precisión del LIH y coautor del trabajo, subrayó la dimensión de salud pública del asunto. “La actividad física es una parte importante de la prevención de enfermedades crónicas, y ayudar a las personas a mantenerse activas a largo plazo es un objetivo clave”, señaló el investigador.

En ese marco, el especialista destacó que “el calzado avanzado ofrece claros beneficios, y entender cómo los distintos diseños afectan a cada corredor es un paso importante para apoyar una participación más saludable y sostenida”. Los investigadores reconocen que aún no existe suficiente información para determinar si esos cambios biomecánicos derivan en más o menos lesiones. Esa incertidumbre convierte el seguimiento de los patrones de carga en una prioridad para los próximos estudios.

La respuesta individual de cada corredor abre la puerta a un calzado más personalizado

Suela de zapatilla deportiva con placa de carbono junto a una maqueta ósea de un pie sobre una mesa con pantallas al fondo.
El análisis identificó una redistribución de cargas biomecánicas que genera incertidumbre sobre sus consecuencias a largo plazo para los corredores (Imagen Ilustrativa Infobae)

No todos los deportistas se benefician por igual de un mismo modelo. La técnica de carrera, la morfología corporal y el diseño específico del calzado interactúan de formas que la ciencia todavía no puede predecir con precisión. Algunos atletas obtienen ganancias mínimas con zapatillas que, en otro corredor, marcan diferencias sustanciales en sus marcas.

Por su parte, Bas Van Hooren, profesor asistente de la Facultad de Ciencias de la Salud, Medicina y Vida de la Universidad de Maastricht y co-coordinador del consenso, apuntó que clarificar esa variabilidad es uno de los objetivos centrales del documento.

“Entender la relación entre el diseño del calzado, la biomecánica individual y el riesgo de lesión podría orientar futuros enfoques para apoyar el desempeño y comprender mejor las implicaciones para la salud de los corredores”, indicó.

Los autores anticipan que una comprensión más profunda de las respuestas individuales podría guiar el diseño de nuevas zapatillas y mejorar las recomendaciones que los profesionales de la salud ofrecen a corredores de distintos niveles.

Temas Relacionados

RunningLesiones deportivasZapatillasCorredoresAtletaTecnologíaHuella de carbonoMaratónNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El entrenamiento de fuerza protege el músculo durante la pérdida de peso con los fármacos GLP-1

Un ensayo aleatorizado evaluó adultos con sobrepeso u obesidad tratados con tirzepatida halló que el ejercicio con pesas redujo la pérdida de masa magra

El entrenamiento de fuerza protege el músculo durante la pérdida de peso con los fármacos GLP-1

Receta de galletas de masa madre y semillas, rápida y fácil

La elaboración requiere harina, aceite, agua y sal, se extiende sobre una placa y se hornea a 180 grados durante 15 a 20 minutos hasta dorar los bordes, sin necesidad de levado

Receta de galletas de masa madre y semillas, rápida y fácil

Receta de paté de hígado, rápida y fácil

La elaboración combina cebolla, manteca, crema de leche y coñac o vino blanco, y requiere 10 minutos de trabajo, 15 de cocción y media hora de refrigeración antes del servicio

Receta de paté de hígado, rápida y fácil

Una ducha fría puede hacer más que despertarte: qué sugiere un estudio sobre el riesgo de enfermarse

Un ensayo realizado en Suiza siguió a adultos que modificaron su rutina diaria durante tres meses. El análisis registró menos ausencias laborales y evaluó también el posible impacto ambiental de esa práctica

Una ducha fría puede hacer más que despertarte: qué sugiere un estudio sobre el riesgo de enfermarse

El calentamiento global se acelera: un estudio estima que el límite de 1,5 °C se alcanzará hacia 2029

Una investigación analizó 46 áreas del planeta y concluyó que el margen térmico previsto por el Acuerdo de París casi se agotó, con diferencias marcadas entre el Ártico y las regiones cercanas a los océanos

El calentamiento global se acelera: un estudio estima que el límite de 1,5 °C se alcanzará hacia 2029

DEPORTES

Inesperado giro en el crimen del padre de futbolista brasileño Rony: encuentro íntimo y una deuda

Inesperado giro en el crimen del padre de futbolista brasileño Rony: encuentro íntimo y una deuda

La dolorosa despedida al aire de Horacio Pagani a su amigo Carlos Babington: “Fue una noticia fulminante que la recibí en el auto”

Una estrella del Chelsea chocó su Ferrari a más de 100 km/h en un histórico circuito de Alemania: “Iba demasiado rápido en la curva”

Misterio en la selección de Italia tras la repentina partida de una figura de la concentración: “Respeten mi vida privada”

El relator señalado tras el festejo fallido de Rosario Central difundió “el audio de la verdad” y habló sobre la confusión que se generó

TELESHOW

La desgarradora despedida de Pablo López, actual cantante de Los Palmeras, a Marcos Camino

La desgarradora despedida de Pablo López, actual cantante de Los Palmeras, a Marcos Camino

El incontenible llanto de Pía Shaw durante la cobertura de la misa del papa León XIV en Luján: “No puedo hablar”

Con un video inédito, la sentida despedida de Marcela Baños a Marcos Camino: “¿Quién me va a hacer ahora esos chistes inolvidables?”

El show más triste de Los Palmeras horas después de la muerte de Marcos Camino: “Por él estamos acá”

“Ponete capucha y metete en la cochera”: así fue la insólita primera cita de Mica Viciconte y Fabián Cubero

INFOBAE AMÉRICA

Recuperan obras robadas de Picasso, ocultas detrás de cajas de herramientas en una vivienda francesa

Recuperan obras robadas de Picasso, ocultas detrás de cajas de herramientas en una vivienda francesa

Gobierno y Colegio Médico en Honduras mantienen diferencias por salarios atrasados

Alma Misionera, la historia y el origen de la canción que acompañó al papa León XIV durante su paso por Argentina

Caminar de noche sin miedo cambió la rutina de dos brasileñas en El Salvador

Operativos de la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público contra estructuras criminales en Guatemala deja más de 25 capturados