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Receta de torta de nuez sin harina, rápida y fácil

La clave radica en moler el fruto seco hasta una arenilla gruesa sin formar pasta, mientras las claras montadas a nieve aseguran el volumen necesario para obtener un bizcochuelo delicioso en apenas cincuenta minutos

Una porción de tarta con nueces picadas por encima en un plato de cerámica con un tenedor y una taza de café al lado sobre una mesa.
El tiempo total de preparación de este bizcochuelo ronda los 50 minutos entre elaboración y horneado - (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un bizcochuelo oscuro, de miga compacta y húmeda, con pedacitos de nuez que aportan textura y un sabor tostado que recuerda al dulce de leche repostero. Así es la torta de nuez sin harina, un postre que no necesita glasé ni relleno para lucirse: se sirve sola, apenas espolvoreada con azúcar impalpable, y suele alcanzar para convencer a cualquier comensal.

Es habitual encontrarla en las mesas de fin de año y en los cumpleaños caseros, donde funciona como alternativa para los invitados celíacos sin resignar sabor. También es un clásico de panaderías de barrio, vendida en porciones individuales junto al café de la tarde.

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Receta de torta de nuez sin harina

Se trata de un bizcochuelo húmedo y compacto donde las nueces molidas reemplazan por completo a la harina tradicional, aportando estructura y un sabor tostado característico. La preparación es de las más simples dentro de la repostería casera: se baten los huevos con el azúcar, se suman las nueces procesadas y se lleva directo al horno, sin tiempos de reposo ni técnicas complicadas.

Tiempo de preparación

El tiempo total ronda los 50 minutos. La preparación de la mezcla lleva 15 minutos, mientras que la cocción en el horno demanda entre 30 y 35 minutos.

Ingredientes

  • 4 huevos
  • 200 gramos de azúcar
  • 300 gramos de nueces peladas
  • 1 cucharadita de polvo de hornear (apto sin TACC si se busca una versión libre de gluten total)
  • 1 pizca de sal
  • Manteca y azúcar, cantidad necesaria (para el molde)
  • Azúcar impalpable, cantidad necesaria (para espolvorear al final, opcional)
Torta redonda con una porción extraída, espolvoreada con nueces, sobre un plato, junto a un tenedor, cuencos con nueces y una taza de café.
El bizcochuelo se conserva en la heladera durante cinco días y admite hasta dos meses en el congelador - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer torta de nuez sin harina, paso a paso

  1. Precalentar el horno a 180 ℃ (moderado).
  2. Enmantecar y espolvorear con azúcar un molde redondo de 22 centímetros de diámetro.
  3. Procesar las nueces hasta obtener una textura de arenilla gruesa, sin convertirlas en pasta. Este punto es clave: si se procesan de más, sueltan aceite y la torta queda pesada.
  4. Separar las claras de las yemas.
  5. Batir las yemas con el azúcar hasta blanquear y lograr una crema espesa.
  6. Incorporar las nueces procesadas y el polvo de hornear a la mezcla de yemas, en forma envolvente.
  7. Batir las claras a punto nieve con la pizca de sal, hasta lograr picos firmes.
  8. Agregar las claras batidas a la preparación anterior en 2 o 3 tandas, con movimientos envolventes para no bajar el aire. Este paso define la textura esponjosa final, así que conviene no apurarlo.
  9. Volcar la mezcla en el molde preparado y llevar al horno durante 30 a 35 minutos.
  10. Controlar el punto de cocción con un escarbadientes: debe salir apenas húmedo, no completamente seco, para que la torta conserve humedad.
  11. Dejar enfriar 10 minutos dentro del molde antes de desmoldar.
  12. Espolvorear con azúcar impalpable antes de servir, si se desea.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 8 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 290 kcal
  • Grasas: 22 gramos
  • Carbohidratos: 18 gramos
  • Proteínas: 7 gramos

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La torta de nuez sin harina se conserva en la heladera, tapada con film o en un recipiente hermético, hasta 5 días. También admite congelarse, ya en porciones individuales, por hasta 2 meses. Para descongelar, basta con dejarla a temperatura ambiente unas horas antes de servir.

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