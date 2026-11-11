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La misa de León XIV en Luján quedó entre las citas papales más convocantes de la historia: cuáles fueron las otras

El cierre de la visita del Papa en la Argentina estuvo marcado por fervor popular, postales de devoción y comparaciones inevitables con hitos mundiales

Visita del papa León XIV a la Argentina - Luján
La misa en la Basílica de Luján congregó a más de dos millones de fieles según los datos de Vatican News.
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“Este país desde ahora tiene dos Papas, uno que ha nacido aquí y otro por adopción”. Con esa frase, una nueva alusión a Francisco, León XIV se despidió de la Argentina en sus redes sociales antes de emprender viaje a Perú para continuar su gira sudamericana. Su última escala fue este miércoles en la Basílica de Luján, donde una multitud acompañó la misa que dejó una de las imágenes más imponentes de su paso por el país.

Antes de que comenzara la ceremonia, la plaza frente al santuario ya había quedado desbordada. Banderas, peregrinos llegados desde distintos puntos del país y pantallas dispuestas para seguir la liturgia compusieron una escena de devoción masiva: la misa de León XIV en Luján reunió a más de 2 millones de fieles. Esa cifra fue la informada por Vatican News, el medio oficial de la Santa Sede, mientras que fuentes de la Provincia de Buenos Aires consultadas por Infobae elevaron esa estimación a más de 3 millones.

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Visita del papa León XIV a la Argentina - Lujan
La convocatoria en Luján se aproxima a las cifras de asistencia alcanzadas por Francisco y Juan Pablo II en Filipinas.

Lo cierto es que esas cifras, aun con las diferencias entre las estimaciones disponibles hasta el momento, sitúan a la misa de Luján entre las mayores concentraciones que acompañaron a un Papa fuera de Roma, en una tradición de multitudes donde la fe, las rutas de acceso y la dimensión simbólica de cada ciudad suelen volver impreciso cualquier cálculo.

Si bien no existe un ranking oficial y homogéneo que permita establecer un puesto exacto, la dimensión de la convocatoria en la casa de la patrona nacional la acerca a las grandes multitudes que acompañaron a Francisco y a Juan Pablo II en Filipinas.

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Luján, entre las citas más convocantes del mundo

En cada tramo de su relato, León XIV recordó a Francisco, su amigo y antecesor. La gran relación que tuvieron a lo largo del papado del argentino motivó esta visita del por entonces cardenal Robert Francis Prevost. Y justamente la cita que registra los números más altos pertenece a Francisco en Manila, el 18 de enero de 2015.

El 18 de enero de 2015, una multitud acompañó al papa Francisco durante un encuentro con jóvenes en la Universidad de Santo Tomás, en Manila, Filipinas. (AP/Aaron Favila)
El 18 de enero de 2015, una multitud acompañó al papa Francisco durante un encuentro con jóvenes en la Universidad de Santo Tomás, en Manila, Filipinas. (AP/Aaron Favila)

En aquel momento, las autoridades filipinas estimaron una concurrencia de 6 millones para la misa en el parque Rizal y el recorrido papal. El entonces vocero vaticano Federico Lombardi dijo que la cifra había sido recibida oficialmente desde las autoridades locales y la describió como un récord.

Veinte años antes, en el mismo país, la misa de cierre de la Jornada Mundial de la Juventud presidida por Juan Pablo II había reunido una multitud estimada en alrededor de 5 millones de personas. Aquellas dos citas filipinas suelen encabezar cualquier repaso de las concentraciones papales, aunque sus números responden a estimaciones de contexto y criterios distintos.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El 15 de enero de 1995, el papa Juan Pablo II presidió la misa de cierre de la X Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) a la que acudieron alrededor de 5 millones de personas. (Archivo AFP)

En julio de 2013, en el primer viaje internacional de su pontificado, Francisco cerró la Jornada Mundial de la Juventud con una vigilia y una misa en la playa de Copacabana de Río de Janeiro (Brasil), a la que asistieron más de 3 millones de personas. La anterior edición, en Madrid en 2011, congregó a cerca de 2 millones.

A principios de siglo, el 18 de agosto de 2002, Juan Pablo II celebró otra misa multitudinaria en el parque Blonie de la ciudad en la que pasó 40 años de su vida, Cracovia (Polonia), ante más de 2 millones de personas.

Desde hoy, la misa de Luján se incorporó a esa serie de encuentros en los que el número funciona como una señal de escala, pero no agota lo que ocurrió. La plaza, los accesos a la ciudad y los alrededores del santuario se poblaron desde temprano para la celebración que cerró la etapa argentina de la gira.

Visita del papa León XIV a la Argentina - Luján
Las cuatro principales concentraciones del pontífice en el país sumaron más de 6,15 millones de participaciones.

La dimensión de la jornada también estuvo en los detalles. Para celebrar la misa, León XIV eligió una casulla celeste y blanca, colores que remiten al manto de la Virgen de Luján y a la bandera argentina. La prenda llevaba una franja blanca con bordados dorados: una corona, rayos de luz y el monograma de María. Esos símbolos marianos acompañaron al Pontífice en el altar, como un guiño visual a la patrona nacional.

León XIV lució una casulla celeste y blanca, en alusión a la Virgen de Luján y a la bandera argentina. (REUTERS/Yara Nardi)
León XIV lució una casulla celeste y blanca, en alusión a la Virgen de Luján y a la bandera argentina. (REUTERS/Yara Nardi)

León XIV, quien lleva en el pontificado un año y medio, ya había celebrado este año dos misas multitudinarias. Una fue en Madrid (España) el 7 de junio ante 1,2 millones de personas, y la otra más reciente, el 26 de septiembre, en la plaza de la Concordia y los Campos Elíseos de París (Francia) ante unos 700.000 fieles.

Palermo y Córdoba, los otros escenarios de convocatorias masivas

La escala de la visita del 267º papa de la Iglesia católica se había hecho visible antes de Luján. Vatican News calculó en más de 650.000 los fieles que participaron de la misa celebrada por León XIV en Córdoba; en Buenos Aires, situó en más de 2,5 millones la asistencia a la misa frente al Monumento de los Españoles, en Palermo, y en alrededor de un millón a los jóvenes que participaron de la vigilia. El Gobierno nacional informó, para la primera de esas actividades porteñas, una concurrencia de más de 2 millones de personas.

Visita del papa León XIV a la Argentina - vigilia del Papa en el Monumento de los Españoles
La vigilia juvenil en el Monumento a los Españoles, en el barrio de Palermo. (JUAN MABROMATA / AFP)

Tomadas como asistencias por evento, las cifras difundidas para las cuatro convocatorias más numerosas de la visita —Palermo, Córdoba y Luján, con la vigilia juvenil contada por separado— suman más de 6,15 millones de participaciones, una cifra equivalente a cerca del 13,2% de la población argentina.

En ese recorrido, el santuario mariano ofreció una imagen final cargada de significado: el Papa que sucedió a Francisco se despidió de la tierra natal de su antecesor ante una multitud que convirtió la celebración religiosa en una movilización de alcance nacional. Y el propio León XIV lo dejó claro en sus últimas palabras antes de partir hacia Lima:“Me he sentido como en casa. ¡Hasta siempre mi querida Argentina!“.

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