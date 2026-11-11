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Receta de pan de banana sin harina, rápida y fácil

Se trata de una alternativa rápida, húmeda y simple de preparar para aprovechar las frutas maduras que suelen quedar en casa

Un pan horneado con dos rebanadas cortadas sobre una tabla de madera, acompañado por tres plátanos al fondo.
Las bananas maduras son la base de esta receta de pan de plátano sin harina. Cuanto más maduras están, más dulce y aromática será la preparación (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El aroma de la banana madura en el horno convierte una fruta sencilla en un budín húmedo, tierno y naturalmente dulce. Esta receta de pan de plátano sin harina es una alternativa práctica para aprovechar esas bananas que quedaron muy maduras en la frutera y ya tienen la cáscara con manchas oscuras. En ese punto, la fruta concentra más dulzor y aporta una textura suave que permite preparar un pan casero sin utilizar harina de trigo.

La preparación requiere pocos ingredientes y no necesita batidora ni técnicas complicadas. Con 3 bananas maduras, 2 huevos, pasta de maní, polvo de hornear y algunos aromatizantes, se obtiene una mezcla rápida que se cocina en el horno hasta formar una superficie dorada y un interior tierno. También se pueden sumar nueces picadas o chips de chocolate para darle más textura y sabor.

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En Argentina, este tipo de budín suele acompañar el mate, el desayuno o una merienda casera. Es una opción conveniente para preparar en pocos minutos, especialmente cuando se busca una receta dulce, rendidora y fácil de conservar. Una vez frío, el pan se puede cortar en porciones y guardar en la heladera o en el freezer para tenerlo listo durante la semana.

Receta de pan de banana sin harina

El pan de banana sin harina es un budín casero de textura húmeda y compacta, elaborado con banana madura, huevos y pasta de maní. La fruta aporta dulzor y humedad, mientras que el polvo de hornear ayuda a que la preparación gane volumen durante la cocción. La mezcla se coloca en un molde y se cocina a 180 ℃ hasta que los bordes quedan firmes, la superficie se dora y el centro conserva una textura tierna.

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Su elaboración comienza con el puré de banana, que se combina con los huevos, la pasta de maní, la vainilla, la canela y la sal. Después se incorpora el polvo de hornear y, de manera opcional, nueces o chips de chocolate. El resultado es un budín simple, aromático y fácil de servir en porciones individuales.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 35 minutos.

  • Preparación: 10 minutos.
  • Cocción: 25 minutos.

Ingredientes

  • 3 bananas maduras.
  • 2 huevos.
  • 60 g de pasta de maní.
  • 5 g de polvo de hornear.
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla.
  • 1 cucharadita de canela molida.
  • 1 pizca de sal.
  • 30 g de nueces picadas o chips de chocolate, opcional.
  • Aceite o rocío vegetal, para el molde.
Tabla de madera con un pan de plátano rebanado, plátanos enteros y cuencos con puré, huevos, avena, nueces y condimentos.
El puré de banana se mezcla con 2 huevos, 60 g de pasta de maní, esencia de vainilla, canela y una pizca de sal. Esta combinación aporta humedad, sabor y una textura tierna al pan (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer pan de plátano sin harina, paso a paso

  1. Precalentar el horno a 180 ℃. Aceitar un molde pequeño de budín o cubrirlo con papel manteca.
  2. Pelar las bananas y pisarlas en un bol hasta obtener un puré.
  3. Agregar los huevos, la pasta de maní, la esencia de vainilla, la canela y la sal. Mezclar hasta integrar.
  4. Incorporar el polvo de hornear y, si se desea, las nueces o los chips de chocolate.
  5. Volcar la preparación en el molde y emparejar la superficie.
  6. Cocinar durante 25 a 30 minutos, hasta que los bordes estén dorados y un palillo salga con algunas migas húmedas.
  7. No sobrecocinar el pan, porque podría quedar seco y perder su textura tierna.
  8. Dejar entibiar durante 10 minutos antes de desmoldar y cortar.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 6 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 185 kcal.
  • Grasas: 8 g.
  • Carbohidratos: 25 g.
  • Proteínas: 6 g.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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