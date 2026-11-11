Receta de pan de banana sin harina, rápida y fácil

Las bananas maduras son la base de esta receta de pan de plátano sin harina. Cuanto más maduras están, más dulce y aromática será la preparación (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El aroma de la banana madura en el horno convierte una fruta sencilla en un budín húmedo, tierno y naturalmente dulce. Esta receta de pan de plátano sin harina es una alternativa práctica para aprovechar esas bananas que quedaron muy maduras en la frutera y ya tienen la cáscara con manchas oscuras. En ese punto, la fruta concentra más dulzor y aporta una textura suave que permite preparar un pan casero sin utilizar harina de trigo.

La preparación requiere pocos ingredientes y no necesita batidora ni técnicas complicadas. Con 3 bananas maduras, 2 huevos, pasta de maní, polvo de hornear y algunos aromatizantes, se obtiene una mezcla rápida que se cocina en el horno hasta formar una superficie dorada y un interior tierno. También se pueden sumar nueces picadas o chips de chocolate para darle más textura y sabor.

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En Argentina, este tipo de budín suele acompañar el mate, el desayuno o una merienda casera. Es una opción conveniente para preparar en pocos minutos, especialmente cuando se busca una receta dulce, rendidora y fácil de conservar. Una vez frío, el pan se puede cortar en porciones y guardar en la heladera o en el freezer para tenerlo listo durante la semana.

Receta de pan de banana sin harina

El pan de banana sin harina es un budín casero de textura húmeda y compacta, elaborado con banana madura, huevos y pasta de maní. La fruta aporta dulzor y humedad, mientras que el polvo de hornear ayuda a que la preparación gane volumen durante la cocción. La mezcla se coloca en un molde y se cocina a 180 ℃ hasta que los bordes quedan firmes, la superficie se dora y el centro conserva una textura tierna.

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Su elaboración comienza con el puré de banana, que se combina con los huevos, la pasta de maní, la vainilla, la canela y la sal. Después se incorpora el polvo de hornear y, de manera opcional, nueces o chips de chocolate. El resultado es un budín simple, aromático y fácil de servir en porciones individuales.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 35 minutos.

Preparación: 10 minutos .

Cocción: 25 minutos.

Ingredientes

3 bananas maduras.

2 huevos.

60 g de pasta de maní.

5 g de polvo de hornear.

1 cucharadita de esencia de vainilla.

1 cucharadita de canela molida.

1 pizca de sal.

30 g de nueces picadas o chips de chocolate, opcional.

Aceite o rocío vegetal, para el molde.

El puré de banana se mezcla con 2 huevos, 60 g de pasta de maní, esencia de vainilla, canela y una pizca de sal. Esta combinación aporta humedad, sabor y una textura tierna al pan (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer pan de plátano sin harina, paso a paso

Precalentar el horno a 180 ℃. Aceitar un molde pequeño de budín o cubrirlo con papel manteca. Pelar las bananas y pisarlas en un bol hasta obtener un puré. Agregar los huevos, la pasta de maní, la esencia de vainilla, la canela y la sal. Mezclar hasta integrar. Incorporar el polvo de hornear y, si se desea, las nueces o los chips de chocolate. Volcar la preparación en el molde y emparejar la superficie. Cocinar durante 25 a 30 minutos, hasta que los bordes estén dorados y un palillo salga con algunas migas húmedas. No sobrecocinar el pan, porque podría quedar seco y perder su textura tierna. Dejar entibiar durante 10 minutos antes de desmoldar y cortar.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 6 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 185 kcal .

Grasas: 8 g .

Carbohidratos: 25 g .

Proteínas: 6 g.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.