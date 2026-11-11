Qué pasa si alguien cae al agua desde un crucero y claves para poder sobrevivir

El impacto inicial contra el mar puede provocar lesiones, desorientación y la expulsión del aire de los pulmones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una caída al mar desde una embarcación de gran porte puede transformarse en una emergencia crítica en cuestión de segundos. El desenlace depende de factores como la temperatura, el oleaje, la altura de la caída y el tiempo que tarde en llegar el rescate. Expertos en supervivencia consultados por The Telegraph aconsejan controlar la respiración, conservar energía y priorizar la flotación antes que los intentos prolongados de nado.

Aunque los cruceros disponen de barandas elevadas en las cubiertas de pasajeros y aplican protocolos de seguridad, estos episodios ocurren. El sitio especializado Cruise Junkie contabilizó 83 caídas al agua de pasajeros de cruceros y ferris entre 2020 y 2026. Las circunstancias pueden variar e incluir conductas imprudentes, consumo de alcohol, hechos deliberados o la intervención de terceros.

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La Asociación Internacional de Líneas de Cruceros (CLIA, por sus siglas en inglés) sostiene que los barcos actuales están sujetos a normas de diseño y seguridad cada vez más estrictas. Andy Harmer, director de la entidad para Reino Unido e Irlanda, afirmó a The Telegraph que no conoce casos de personas que, tras actuar de forma responsable, hayan caído accidentalmente por encima de las barandas. Sin embargo, cuando se produce una emergencia, los primeros minutos exigen decisiones concretas.

Los primeros minutos en el agua son decisivos para sobrevivir

El impacto contra el mar puede causar lesiones, sobre todo si la caída se produce desde una cubierta elevada. Además, el golpe puede expulsar el aire de los pulmones y provocar una desorientación inmediata. Simon Boxall, docente de oceanografía de la Universidad de Southampton, explicó que esos instantes concentran buena parte del riesgo: una persona lesionada o incapaz de recuperar la respiración puede ahogarse antes de que llegue ayuda.

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En aguas frías aparece también la respuesta al choque térmico. El contacto repentino con una temperatura baja puede provocar una inhalación involuntaria. Si la persona aspira agua de mar, el riesgo de ahogamiento aumenta. Por eso, la primera medida consiste en evitar movimientos bruscos y concentrarse en recuperar un ritmo respiratorio controlado.

Mike Tipton, profesor de la Universidad de Portsmouth y coautor de The Essentials of Sea Survival, señaló que el frío explica una gran proporción de las muertes al comienzo de estas emergencias. Según los datos citados por The Telegraph, el 60 % de los fallecimientos en mares fríos ocurre durante los primeros minutos después de entrar al agua. Otro 20 % se relaciona con la hipotermia y el porcentaje restante sucede durante el rescate, cuando algunas víctimas relajan de forma repentina la tensión física que habían sostenido.

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La recomendación inicial es mantenerse a flote, respirar con calma y evitar luchar contra el agua. Si hay un aro salvavidas, un chaleco u otro dispositivo de flotación al alcance, conviene asegurarlo al cuerpo antes de que el frío reduzca la fuerza en las manos. Si la persona conserva movilidad, puede intentar ubicarse en una posición más segura, sin realizar esfuerzos que no tengan un objetivo inmediato.

El sitio Cruise Junkie contabilizó 83 caídas al agua de pasajeros de cruceros y ferris entre 2020 y 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La temperatura del agua condiciona el margen disponible para un rescate

Como referencia, en un mar de alrededor de 5 ℃, la hipotermia puede comenzar cerca de la primera hora. A 10 ℃, ese lapso se aproxima a dos horas; a 15 ℃, puede extenderse hasta seis horas. Son estimaciones: la ropa, el estado físico, las olas, el viento y posibles lesiones pueden modificar la resistencia de cada persona.

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La ropa no debe quitarse. Aunque pueda sentirse pesada, ayuda a retener una capa de agua y aire cerca del cuerpo, ofrece cierto aislamiento y puede facilitar la flotación. Si no hay un elemento al cual aferrarse, los especialistas recomiendan adoptar una postura fetal, con las piernas recogidas, para reducir la pérdida de calor. Mantener la ropa puesta y limitar la exposición corporal ayuda a conservar la temperatura.

Nadar de forma constante para entrar en calor tampoco suele ser una solución. En aguas por debajo de 25 ℃, el movimiento acelera la pérdida térmica y consume energía. Tipton aconseja usar principalmente las piernas solo si es necesario alcanzar un elemento de flotación o una ubicación más segura. Mantener los brazos extendidos durante demasiado tiempo favorece el enfriamiento.

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Las aguas cálidas reducen el riesgo de hipotermia, pero no eliminan otros peligros. El oleaje, la deshidratación, el agotamiento y la dificultad para ser visto continúan siendo factores centrales. Los ataques de tiburones en estas circunstancias son poco frecuentes, de acuerdo con los especialistas citados por el medio británico.

Flotar y mantenerse visible suele ser más seguro que nadar sin rumbo

Encontrar a una persona que cayó desde un crucero puede resultar difícil, incluso cuando la búsqueda se activa de inmediato. La altura del barco, la distancia que recorre antes de detenerse o girar, las corrientes y el oleaje complican la localización. Boxall comparó esa tarea con buscar una aguja en un pajar. Por ese motivo, flotar en un área visible mejora las posibilidades de que los equipos de rescate detecten a la víctima.

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Si el mar está relativamente calmo y no hay tierra ni una embarcación a poca distancia, conviene permanecer cerca del punto de caída. Nadar sin dirección puede alejar a la persona del área donde el barco y los rescatistas concentran la búsqueda. Solo sería razonable desplazarse si existe una distancia corta y clara hacia un salvavidas, un bote, una escalera u otro apoyo seguro.

La capacidad de flotar también cambia según la composición corporal. Las personas con una mayor proporción de grasa subcutánea pueden tener más facilidad para mantenerse en la superficie y gastar menos energía. Aun así, ningún factor individual reemplaza la utilidad de un chaleco o de un dispositivo de flotación.

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Durante el rescate, la persona debe seguir las indicaciones de la tripulación y evitar relajarse por completo hasta encontrarse fuera de peligro. La atención médica posterior es necesaria, incluso si no hay lesiones aparentes: el impacto, la aspiración de agua y la exposición al frío pueden provocar consecuencias que no siempre se manifiestan de inmediato. Conservar la calma, proteger el calor corporal y facilitar la visibilidad son las prioridades hasta que llegue ayuda.