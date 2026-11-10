Tendencias

Receta de wrap con palta, huevo y atún, rápida y fácil

Una alternativa práctica para resolver un almuerzo, una cena liviana o una vianda sin complicaciones. La preparación combina una base tierna con ingredientes frescos, una textura cremosa y un aporte de proteínas

Wrap cortado relleno con atún desmenuzado, cubos de palta, huevo cocido y lechuga en un plato de cerámica.
El relleno se prepara en pocos minutos con ingredientes simples y fáciles de conseguir. La mezcla debe quedar húmeda y cremosa, pero con algunos trozos visibles para conservar diferentes texturas en cada bocado (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Una solución fresca, rápida y rendidora para esos días en los que se busca comer rico sin encender el horno. Este wrap con palta, huevo y atún reúne una combinación equilibrada de texturas y sabores: la cremosidad de la palta madura, la suavidad del huevo duro y el gusto intenso del atún.

La preparación se completa con tomate, cebolla morada, lechuga y un aderezo sencillo de mayonesa y jugo de limón. El resultado es un relleno húmedo, fresco y fácil de distribuir dentro de la tortilla, sin necesidad de utilizar técnicas complicadas ni una gran cantidad de utensilios.

PUBLICIDAD

En Argentina, este tipo de comida funciona muy bien para resolver un almuerzo liviano, una cena rápida o una vianda para llevar. También es una alternativa práctica para aprovechar ingredientes que suelen estar disponibles en la heladera, como huevos, vegetales y latas de atún.

Receta de wrap con palta, huevo y atún

Se trata de una tortilla de trigo rellena con una mezcla cremosa de atún escurrido, huevo duro picado, palta pisada y vegetales frescos. El jugo de limón aporta frescura y ayuda a conservar el color de la palta, mientras que la mayonesa integra los ingredientes y mejora la textura del relleno.

PUBLICIDAD

Para terminar, la preparación se coloca sobre una tortilla apenas tibia junto con hojas de lechuga. Luego se doblan los laterales hacia adentro y se enrolla con firmeza para obtener un wrap compacto, fácil de cortar, servir o transportar.

Tiempo de preparación

  • Preparación: 10 minutos.
  • Cocción: 8 minutos.
  • Tiempo total: 18 minutos.

Ingredientes

  • 4 tortillas de trigo tipo wrap.
  • 2 latas de atún al natural, escurridas.
  • 2 huevos.
  • 1 palta madura.
  • 1 tomate mediano.
  • 2 cucharadas de mayonesa.
  • 1 cucharada de jugo de limón.
  • 2 cucharadas de cebolla morada picada.
  • 4 hojas de lechuga.
  • Sal, cantidad necesaria.
  • Pimienta, cantidad necesaria.
  • 1 cucharadita de mostaza, opcional.
Un wrap relleno cortado al medio, un cuenco con atún desmenuzado, un huevo duro en mitades y trozos de palta sobre una tabla de madera.
La cocción de los huevos requiere apenas 8 minutos desde que el agua rompe el hervor. Después, conviene enfriarlos antes de pelarlos para facilitar el proceso y conseguir una preparación más prolija (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer wrap con palta, huevo y atún, paso a paso

  1. Colocar los huevos en una olla, cubrirlos con agua fría y llevarlos al fuego. Cuando el agua rompa el hervor, cocinar durante 8 minutos. Enfriar, pelar y picar.
  2. Abrir la palta, retirar el carozo y pisar la pulpa con un tenedor. Agregar el jugo de limón para evitar que se oxide y conservar mejor su color.
  3. Incorporar el atún bien escurrido, el huevo picado, el tomate en cubitos y la cebolla morada.
  4. Añadir la mayonesa y la mostaza, si se desea. Condimentar con sal y pimienta.
  5. Mezclar hasta obtener un relleno unido, pero con algunos trozos visibles de huevo y palta.
  6. Calentar las tortillas durante 20 segundos por lado en una sartén limpia o en el microondas. La tortilla debe quedar flexible, no tostada, para evitar que se quiebre al enrollarla.
  7. Distribuir una hoja de lechuga sobre cada tortilla y colocar el relleno en el centro, sin llegar demasiado a los bordes.
  8. Doblar los laterales hacia adentro y enrollar desde la parte inferior. No sobrecargar el wrap: una cantidad moderada de relleno permite cerrarlo sin que se desarme.
  9. Servir entero o cortar al medio. Para una presentación más prolija, envolver cada unidad con papel manteca.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 4 porciones, equivalentes a 1 wrap por persona.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: aproximadamente 420 kcal.
  • Grasas: aproximadamente 22 g.
  • Carbohidratos: aproximadamente 38 g.
  • Proteínas: aproximadamente 24 g.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

Temas Relacionados

Cocina en ArgentinaReceta de cocinaRecetas saladasNewsroom BUEÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Receta de garrapiñadas de castañas de cajú, rápida y fácil

Lograr una cobertura crocante perfecta solo requiere fuego mínimo y revolver constantemente con cuchara de madera, evitando que el azúcar se queme antes de cristalizar de manera uniforme sobre estos frutos secos tan deliciosos

Receta de garrapiñadas de castañas de cajú, rápida y fácil

Cómo se detecta el cuadro neurológico que afecta al futbolista Jamal Musiala y provoca desconexiones breves

Las crisis de ausencia, vinculadas a la condición informada por el deportista alemán, pueden interrumpir la respuesta al entorno durante segundos y requieren evaluación especializada, con estudios como el electroencefalograma

Cómo se detecta el cuadro neurológico que afecta al futbolista Jamal Musiala y provoca desconexiones breves

De Chanel a Prada: por qué el color rojo conquista la moda global y cómo lo incorporan las grandes casas de lujo

Los desfiles instalaron una tonalidad intensa como eje de las nuevas colecciones, con propuestas que van de los conjuntos monocromáticos a los detalles de alto contraste

De Chanel a Prada: por qué el color rojo conquista la moda global y cómo lo incorporan las grandes casas de lujo

Descubren una especie de escarabajo de 53 millones de años y la nombran en honor a una histórica banda musical

El ejemplar, preservado en ámbar del norte de Francia, aporta datos sobre la evolución de los pequeños insectos y reconoce el aporte del dúo estadounidense Twenty One Pilots a la conversación sobre salud mental

Descubren una especie de escarabajo de 53 millones de años y la nombran en honor a una histórica banda musical

Cómo es la terapia experimental que reactivó la regeneración del corazón después de un infarto

Un equipo de la Universidad de Cambridge consiguió reparar el músculo cardíaco en ratones mediante una terapia de ARNm. El tratamiento todavía debe probarse en animales más grandes y en humanos

Cómo es la terapia experimental que reactivó la regeneración del corazón después de un infarto

DEPORTES

La increíble historia que develó la devoción de Franco Mastantuono por Lionel Messi: “Amor con locura”

La increíble historia que develó la devoción de Franco Mastantuono por Lionel Messi: “Amor con locura”

Un ex compañero de Messi dio detalles de cómo el argentino ejercía la capitanía: “Era el jefe indiscutible”

Mauricio Dubón gana su tercer Guante de Oro y se convierte en el primer jugador utility distinguido en las dos ligas del béisbol de las Grandes Ligas

Sismo en la Fórmula 1 porque una figura podría dejar un equipo de punta: el “efecto dominó” que involucraría a Colapinto

Carlos Palacios declaró como imputado en Chile en una causa por narcotráfico vinculada a su suegro

TELESHOW

Marcos Camino: la depresión que confesó antes de morir y el quiebre que nunca superó

Marcos Camino: la depresión que confesó antes de morir y el quiebre que nunca superó

Lali Espósito impactó a sus fans con un rotundo cambio de look: las fotos

La despedida de Los Palmeras a Marcos Camino, su fundador y referente histórico: "Profundo dolor"

Murió Marcos Camino, fundador y acordeonista histórico de Los Palmeras a los 75 años

El fin de semana largo en familia de Cami Homs: sol, complicidad y juegos

INFOBAE AMÉRICA

Desde el 2020 las cláusulas abusivas en contra de las empresas inmobiliarias concentran quejas por USD 120 millones en Panamá

Desde el 2020 las cláusulas abusivas en contra de las empresas inmobiliarias concentran quejas por USD 120 millones en Panamá

República Dominicana arranca la siembra mecanizada de frijoles para el ciclo 2026-2027 en San Juan

En medio de la crisis eléctrica, Venezuela aprobó una reforma para abrir el sector energético a empresas extranjeras

Mauricio Dubón gana su tercer Guante de Oro y se convierte en el primer jugador utility distinguido en las dos ligas del béisbol de las Grandes Ligas

2,800 pacientes esperan una cirugía en el principal hospital público de Honduras