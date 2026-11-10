Receta de wrap con palta, huevo y atún, rápida y fácil

El relleno se prepara en pocos minutos con ingredientes simples y fáciles de conseguir. La mezcla debe quedar húmeda y cremosa, pero con algunos trozos visibles para conservar diferentes texturas en cada bocado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Una solución fresca, rápida y rendidora para esos días en los que se busca comer rico sin encender el horno. Este wrap con palta, huevo y atún reúne una combinación equilibrada de texturas y sabores: la cremosidad de la palta madura, la suavidad del huevo duro y el gusto intenso del atún.

La preparación se completa con tomate, cebolla morada, lechuga y un aderezo sencillo de mayonesa y jugo de limón. El resultado es un relleno húmedo, fresco y fácil de distribuir dentro de la tortilla, sin necesidad de utilizar técnicas complicadas ni una gran cantidad de utensilios.

PUBLICIDAD

En Argentina, este tipo de comida funciona muy bien para resolver un almuerzo liviano, una cena rápida o una vianda para llevar. También es una alternativa práctica para aprovechar ingredientes que suelen estar disponibles en la heladera, como huevos, vegetales y latas de atún.

Receta de wrap con palta, huevo y atún

Se trata de una tortilla de trigo rellena con una mezcla cremosa de atún escurrido, huevo duro picado, palta pisada y vegetales frescos. El jugo de limón aporta frescura y ayuda a conservar el color de la palta, mientras que la mayonesa integra los ingredientes y mejora la textura del relleno.

PUBLICIDAD

Para terminar, la preparación se coloca sobre una tortilla apenas tibia junto con hojas de lechuga. Luego se doblan los laterales hacia adentro y se enrolla con firmeza para obtener un wrap compacto, fácil de cortar, servir o transportar.

Tiempo de preparación

Preparación: 10 minutos.

Cocción: 8 minutos.

Tiempo total: 18 minutos.

Ingredientes

4 tortillas de trigo tipo wrap.

2 latas de atún al natural, escurridas.

2 huevos.

1 palta madura.

1 tomate mediano.

2 cucharadas de mayonesa.

1 cucharada de jugo de limón.

2 cucharadas de cebolla morada picada.

4 hojas de lechuga.

Sal, cantidad necesaria.

Pimienta, cantidad necesaria.

1 cucharadita de mostaza, opcional.

La cocción de los huevos requiere apenas 8 minutos desde que el agua rompe el hervor. Después, conviene enfriarlos antes de pelarlos para facilitar el proceso y conseguir una preparación más prolija (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer wrap con palta, huevo y atún, paso a paso

Colocar los huevos en una olla, cubrirlos con agua fría y llevarlos al fuego. Cuando el agua rompa el hervor, cocinar durante 8 minutos. Enfriar, pelar y picar. Abrir la palta, retirar el carozo y pisar la pulpa con un tenedor. Agregar el jugo de limón para evitar que se oxide y conservar mejor su color. Incorporar el atún bien escurrido, el huevo picado, el tomate en cubitos y la cebolla morada. Añadir la mayonesa y la mostaza, si se desea. Condimentar con sal y pimienta. Mezclar hasta obtener un relleno unido, pero con algunos trozos visibles de huevo y palta. Calentar las tortillas durante 20 segundos por lado en una sartén limpia o en el microondas. La tortilla debe quedar flexible, no tostada, para evitar que se quiebre al enrollarla. Distribuir una hoja de lechuga sobre cada tortilla y colocar el relleno en el centro, sin llegar demasiado a los bordes. Doblar los laterales hacia adentro y enrollar desde la parte inferior. No sobrecargar el wrap: una cantidad moderada de relleno permite cerrarlo sin que se desarme. Servir entero o cortar al medio. Para una presentación más prolija, envolver cada unidad con papel manteca.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 4 porciones, equivalentes a 1 wrap por persona.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: aproximadamente 420 kcal .

Grasas: aproximadamente 22 g .

Carbohidratos: aproximadamente 38 g .

Proteínas: aproximadamente 24 g.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.