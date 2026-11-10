Sociedad

Sorpresa en Córdoba: encontraron un puma escondido en una casa y desplegaron un amplio operativo para retirarlo

El animal fue hallado en calle Río Yuspe al 1600 y lo contuvieron efectivos policiales y profesionales del Ente BioCórdoba sin que se registraran personas heridas. Un examen clínico confirmó el buen estado del animal

El puma adulto fue hallado en calle Río Yuspe al 1600, en barrio Villa Unión, Córdoba
El puma adulto fue hallado en calle Río Yuspe al 1600, en barrio Villa Unión, Córdoba
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Un puma adulto fue hallado este martes refugiado debajo de un automóvil estacionado en la vía pública del barrio Villa Unión, en la ciudad de Córdoba. El animal fue contenido por efectivos policiales y profesionales de fauna silvestre, y trasladado a un centro especializado luego de que se confirmara su buen estado de salud.

La tarde del martes comenzó como cualquier otra en calle Río Yuspe al 1600, hasta que un llamado a la línea de emergencias 911 cambió el ritmo del barrio: un felino de gran tamaño se encontraba debajo de un vehículo estacionado frente a una vivienda.

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Personal de la Patrulla Rural Centro se hizo presente en el domicilio y constató que el animal era, efectivamente, un ejemplar adulto de puma.

Dada la envergadura del animal, los efectivos solicitaron la intervención de profesionales del Ente BioCórdoba, quienes trabajaron junto con el personal policial para contenerlo y retirarlo del lugar de manera segura. Entre ambos equipos lograron reducir y contener al felino, sin que se registraran personas heridas durante el procedimiento.

El animal fue reducido sin que se registraran personas heridas durante el operativo
El animal fue reducido sin que se registraran personas heridas durante el operativo

Una vez asegurado el animal, los especialistas le realizaron un breve examen clínico para evaluar su estado general. La revisión determinó que el puma se encontraba en buen estado sanitario, sin lesiones ni alteraciones que requirieran atención inmediata.

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Posteriormente, el ejemplar fue trasladado al Hospital de Fauna Silvestre del Ente BioCórdoba, donde quedó bajo el cuidado de profesionales especializados.

Hasta el momento, las autoridades no informaron de dónde provenía el ejemplar ni de qué manera llegó hasta esa zona residencial de Córdoba capital. Tampoco se precisó cuál será su destino definitivo, una decisión que dependerá de las evaluaciones que lleven adelante los especialistas del establecimiento.

Murió atropellado un yaguareté en Corrientes: tenía dos años y era parte de un programa de reintroducción de la especie

Anguja, el yaguareté atropellado
Anguja, el yaguareté atropellado

Un yaguareté de dos años y medio que formaba parte del programa de reintroducción de la especie en Corrientes murió atropellado por una camioneta en la Ruta Provincial 6, a unos 35 kilómetros del Parque Nacional Mburucuyá. El hecho ocurrió en un tramo que contaba con límites de velocidad establecidos y carteles que advertían sobre la presencia de fauna silvestre.

El ejemplar, identificado como Anguja, fue embestido durante la noche del domingo, cerca del paraje Pago Redondo, en el tramo que conecta las localidades de Santa Rosa y Mburucuyá. Según informó el diario El Litoral, el vehículo involucrado fue una camioneta Volkswagen Amarok.

El cuerpo del animal fue encontrado a un costado de la ruta durante las primeras horas de este lunes. Tras el aviso, intervinieron efectivos de la Policía Rural de Corrientes y agentes de Parques Nacionales, mientras que la Justicia inició una investigación para establecer cómo ocurrió el atropellamiento y determinar las eventuales responsabilidades.

De acuerdo con la información publicada por medios correntinos, el fiscal Daniel Lezcano tomó intervención en el caso y dispuso distintas medidas. Entre ellas, el traslado del cuerpo al Centro de Conservación Aguará, donde se realizará una necropsia. También se iniciaron actuaciones por una presunta infracción a la Ley Nacional 22.421 de Conservación de la Fauna Silvestre.

Anguja era hijo de Saso y Coli, dos yaguaretés liberados en 2021 como parte del proyecto de reintroducción de la especie en los Esteros del Iberá, impulsado por la Fundación Rewilding Argentina junto con organismos provinciales y nacionales. Su nacimiento representaba uno de los resultados del trabajo de recuperación de estos felinos, que habían desaparecido de la provincia durante décadas.

A diferencia de otros ejemplares incluidos en el programa de conservación, Anguja no tenía un collar satelital. Los especialistas monitoreaban sus desplazamientos mediante huellas, rastros y avistajes reportados por pobladores de la zona.

Según explicaron desde Rewilding Argentina, los yaguaretés recorren grandes extensiones de territorio para encontrar alimento, reproducirse y establecer sus áreas de acción. Durante esos desplazamientos pueden atravesar rutas y zonas intervenidas por las personas, lo que aumenta el riesgo de atropellamientos.

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