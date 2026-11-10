Política

Así se vivieron las 8 horas del Papa en Córdoba: llantos, emoción y la necesidad de creer

Una vigilia nocturna y un calor agobiante que no impidieron que cientos de miles de fieles renovaran su fe con la visita de León XIV. Confesionario a cielo abierto

Visita del Papa León XIV a la Argentina - Córdoba
El papa León XIV abrazando a una fiel en la Catedral (Fotos: Mario Sar)
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De fondo suena Alma misionera, mientras el papamóvil recorre el predio allá a lo lejos. “Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde todo sea triste...”, cantan hombres y mujeres, jóvenes y adultas. Una de ellas, de 77, de la capital cordobesa, que fue testigo de la visita de Juan Pablo II en el 87, llora. “No vino mi marido, pero vine yo”, dice. Su marido ya no está. La gente se amontona contra las vallas, agita banderas vaticanas, también argentinas, enfocan sus teléfonos celulares a la espera de que pase por ese lugar.

Lloran casi todos. Es difícil no contagiarse. Acaba de pasar el Papa León XIV arriba del papamóvil, fue un instante fugaz, pero suficiente. Algunas parejas se abrazan, también amigas, madres e hijas. Hay superpoblación de gafas de sol, y por debajo se asoman las lágrimas. En frente, decenas de fieles corren para tratar de ver otra vez al pontífice en otra de las calles improvisadas del predio que se acondicionó para recibir a más de medio millón de personas. Dicen que entre 700.000 y 800.000. No importa el número, es un montón de gente que ahora llora, emocionada. Son las 10 de la mañana, muchos inauguraron el predio de Fadea la tarde anterior, a las 6 de la tarde, pasaron la noche, durmieron en bolsas de dormir. Fue una noche tranquila: se cumplió, casi al pie de la letra, la prohibición de ingresar con bebidas alcohólicas. Hubo fiesta hasta pasadas las 2 de la mañana, animada por bandas musicales, y recién ahí todos intentaron dormir.

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Antes de que amanezca, casi a las 6, sacerdotes improvisaron una especie de confesionario a cielo abierto: colas de varias personas esperaban su turno para el perdón y la absolución. Pasadas las 9, una vez que el avión de Aerolíneas Argentinas aterrizó en el aeropuerto Pajas Blancas y el predio estalló en aplausos cuando la imagen se cristalizó en las más de treinta enormes pantallas distribuidas en el lugar, todavía llegaba gente.

Visita del Papa León XIV a la Argentina - Córdoba
Una multitud rodeó al Sumo Pontífice

Hasta que llegó León XIV, recordó a los santos cordobeses y pidió “misericordia”.

“Ojalá sea el inicio de una nueva era, falta poner más el oído”. La que habla es Gladys, tiene más de 70, viajó en combi hasta Jesús María, porque el hospedaje en Córdoba capital estaba colapsado y salió del hotel para la misa papal a las 4 de la mañana. Dice que en su ciudad, a unos 250 kilómetros de Salta capital, la adicción en los jóvenes y no tan jóvenes es cada vez más preocupante: “Hace algunas semanas uno de 18 mató a su mamá”. Cree, casi que suplica, que el mensaje de la Iglesia y, en especial, la misión pastoral de León XIV en este paso por la Argentina y, en particular, por esta provincia, tiene que tener más ascendencia en la sociedad. Lo mismo piensan los cientos de miles de cordobeses, salteños, tucumanos, mendocinos, catamarqueños, santafesinos y de otros distritos que llegaron este martes a Córdoba para la segunda misa multitudinaria del Papa en el país, la anteúltima antes de Luján.

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Menos de ocho horas y una agenda cargadísima le bastaron al pontífice para renovar la fe de esos cientos de miles que estuvieron en la misa de la escuela de avión militar, en Fadea, frente al arzobispado, a metros del centro neurálgico de todas las protestas, festejos y actos de campaña relevantes de la política local, y en la Catedral de Nuestra Señora de Asunción, en una plaza San Martín que se abarrotó de fieles, a pesar del calor sofocante -los médicos socorrieron a al menos cuatro deshidratados-, la última parada del paso histórico de León por esta provincia.

Un hombre vestido con sotana y solideo blancos levanta la mano derecha frente a una estructura metálica
El saludo del papa León XIV

“El hambre y las injusticias apremian y reclaman una respuesta”, dijo el Papa en su discurso ante obispos, seminaristas, religiosos y agentes pastorales. Volvió a mencionar a Francisco -“Sueñen con una Iglesia que siga haciendo lío, como les pidió su paisano Francisco”, resaltó, ovacionado-, después del agradecimiento del cardenal Ángel Sixto Rossi, el primer arzobispo jesuita de Córdoba, que abundó en la misión pastoral del pontífice. Un rato antes, almorzó en reserva con él.

“Que escuchen los de arriba”, dice una mujer en medio de la plaza. También llora, pero no es por la emoción de ver al Papa -¡que la tiene!-, si no por la desesperanza y la zozobra de estos tiempos hostiles que reclaman misericordia, más fraternidad y mayores posibilidades. Desde los taxistas que entre el lunes y el martes aprovecharon para trabajar día y noche con la visita del pontífice y que, dicen, a duras penas llegan a fin de mes -“El Papa se va y se lleva todo”, abundaron-, o la mujer de Cosquín que viaja todos los días a la capital para asistir a jóvenes adultos con discapacidad, ese universo olvidado que León XIV pidió acoger en su visita inolvidable al Pequeño Cottolengo Don Orione. Ella agradece con una bandera que pintó en la mañana de este martes, muy rústica, casi como la de Estados Unidos de las Malvinas, y que reza: “Papa León XIV, gracias por incluir a la discapacidad para el progreso de la nación”.

A las 16.15, el Papa salió raudo en la cápsula en su camioneta escoltado por la ruidosa y nutrida comitiva policial y de la seguridad vaticana. Al rato, el gobernador lo despidió en el aeropuerto, con destino a la ciudad de Buenos Aires, para encarar el último tramo de la gira por la Argentina. Una visita cargadísima después de una operación que puso en serias dudas el viaje. Cuestión de fe.

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