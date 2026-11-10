Cómo se detecta el cuadro neurológico que afecta al futbolista Jamal Musiala y provoca desconexiones breves

Este tipo de crisis epiléptica provoca una interrupción súbita y breve de la conciencia o de la respuesta al entorno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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“No es fácil de curar y no sabemos si recuperará alguna vez el nivel de rendimiento que tenía antes...”. Las recientes palabras de Uli Hoeneß, presidente honorario de Bayern Múnich, sobre Jamal Musiala y su disfunción neurológica volvieron a poner en primer plano las crisis de ausencia, episodios neurológicos que pueden interrumpir durante segundos la respuesta de una persona a lo que ocurre a su alrededor. Aunque suelen ser breves, requieren una evaluación médica para confirmar el diagnóstico, identificar sus causas y definir el tratamiento adecuado.

El futbolista alemán, de 23 años, se refirió públicamente a su salud en agosto pasado, después de sufrir dos descompensaciones. “Me han detectado ausencias temporales y breves, pero que se pueden tratar bien, y que se deben a una disfunción neurológica”, dijo en su momento.

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El delantero se refería puntualmente a las crisis de ausencia, un tipo de crisis epiléptica que provoca una interrupción súbita y breve de la conciencia o de la respuesta al entorno.

El Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares de Estados Unidos señala que la persona puede parecer que mira fijamente al vacío y retomar de inmediato lo que hacía tras el episodio.

La Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos precisa que estas crisis suelen durar pocos segundos y pueden incluir inmovilidad, falta de respuesta, parpadeo rápido, movimientos de labios o de las manos. No siempre provocan una caída y, tras el episodio, la persona suele estar despierta y pensar con claridad.

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Según Cleveland Clinic, las crisis de ausencia, antes conocidas como crisis de pequeño mal, pueden comenzar sin previo aviso y suelen durar entre tres y 15 segundos. Durante ese lapso, una persona puede detener una conversación, una caminata u otra actividad y retomarla poco después sin advertir necesariamente que tuvo un episodio.

La actividad eléctrica cerebral detrás de cada episodio

Las ausencias se relacionan con actividad eléctrica anormal en el cerebro. Sin embargo, los síntomas aislados no bastan para confirmar un diagnóstico: el National Center for Biotechnology Information advierte que los episodios de mirada fija deben evaluarse con estudios clínicos y un electroencefalograma antes de clasificarlos como crisis de ausencia.

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El ajuste de la medicación antiepiléptica permitió al volante acumular más de ocho semanas sin registrar nuevos episodios. (Foto: Movant Connection)

El EEG registra la actividad eléctrica cerebral y es una de las herramientas principales para identificar patrones compatibles con este tipo de crisis. Según MedlinePlus, la evaluación también puede incluir análisis de sangre y orina, así como tomografías o resonancias, de acuerdo con el criterio médico y las características de cada paciente.

Cleveland Clinic señala que una prueba de hiperventilación puede integrar el estudio diagnóstico. En ese examen, el profesional puede pedir al paciente que respire de forma profunda y rápida durante un período determinado, ya que esa condición puede desencadenar una crisis de ausencia en algunas personas. Las luces brillantes e intermitentes también pueden actuar como desencadenantes.

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Estos cuadros requieren valoración especializada porque pueden repetirse y afectar tareas que demandan atención constante, como competir en un deporte profesional. Los tratamientos se definen de forma individual y pueden incluir fármacos antiepilépticos, de acuerdo con el

Las crisis de ausencia son más frecuentes en niños, aunque también se presentan en adultos. Cleveland Clinic estima que afectan cada año a entre seis y ocho de cada 100.000 menores de 15 años. La edad de inicio suele ubicarse entre los tres y los 13 años, con una media de seis a siete años.

Una persona que atraviesa una crisis de ausencia no suele ser consciente de lo que ocurre. Si los episodios se repiten de forma consecutiva, puede experimentar confusión o perder el hilo de una conversación, una clase o una tarea. Los síntomas pueden aparecer varias veces en un día o de forma ocasional durante semanas o meses.

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Existen crisis de ausencia típicas y atípicas. Las primeras se caracterizan sobre todo por una mirada fija y una pérdida transitoria de la conciencia. Las atípicas pueden incluir parpadeo, movimientos de brazos, de la cabeza, de las manos o de la boca, y suelen prolongarse más.

También pueden generar dificultades para prestar atención, seguir instrucciones o aprender en la escuela. Actividades como conducir, nadar o escalar pueden implicar riesgos si las crisis no están controladas, ya que exigen atención sostenida.

Medicación antiepiléptica y seguimiento especializado

El partido ante Colonia en noviembre figura como una fecha tentativa para el retorno del futbolista a la competencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El abordaje habitual de las crisis de ausencia incluye medicamentos anticonvulsivos o antiepilépticos. Su objetivo es reducir o impedir la aparición de nuevos episodios mediante la estabilización de la actividad eléctrica cerebral.

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El tratamiento no es idéntico para todos los pacientes. Depende de la frecuencia de las crisis, de la respuesta a la medicación y de la existencia de otros factores clínicos. Por eso, el seguimiento con especialistas en neurología resulta central para determinar qué actividad física puede mantener cada persona y bajo qué condiciones.

Entre los fármacos que Cleveland Clinic menciona para el tratamiento de las crisis de ausencia figuran la etosuximida, la lamotrigina, el topiramato y el valproato. La elección depende de la evaluación de cada caso y de posibles efectos adversos o cambios en los síntomas.

La institución advierte que algunos medicamentos antiepilépticos, como la fenitoína, la carbamazepina, la gabapentina, la pregabalina y la vigabatrina, no suelen indicarse para este tipo de crisis porque pueden agravarlas.

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