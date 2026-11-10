De Chanel a Prada: por qué el color rojo conquista la moda global y cómo lo incorporan las grandes casas de lujo

El rojo dejó de ser un recurso reservado a los acentos de temporada y pasó a ocupar un lugar central en las propuestas de las grandes casas de moda en los desfiles dedicados a la temporada de primavera-verano 2027.
Durante las Fashion Weeks, diferentes marcas y diseñadores de lujo situaron al rojo entre los colores protagonistas de las pasarelas, con presencia en conjuntos monocromáticos, prendas de piel y detalles de accesorios.
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La tendencia llega después de varias temporadas dominadas por el burdeos, los verdes profundos y los tonos tierra. Sin embargo, las propuestas recientes recuperan versiones más luminosas, saturadas y cercanas al bermellón, sin desplazar por completo las tonalidades oscuras.
El resultado es una paleta más amplia, capaz de adaptarse tanto a una silueta completa como a un detalle puntual.
Las Fashion Weeks de primavera-verano 2027 reforzaron el regreso del rojo
Las semanas de la moda funcionan como una primera lectura de los códigos que las firmas llevarán a sus próximas colecciones.
En esta edición, el rojo apareció de forma sostenida en pasarelas de distintas casas y con tratamientos diversos: desde bloques de color y superficies de piel hasta prendas de líneas sobrias.
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Su reiteración en varias propuestas confirma que el tono dejó de ser una presencia aislada dentro de la paleta de temporada.
En París, Chanel sumó acentos rojos a su sastrería de tweed y a sus conjuntos de silueta clásica, mientras Hermès, bajo la dirección de Nadège Vanhée, incorporó el color dentro de una paleta marcada por materiales ligeros y referencias al verano.
En Nueva York, Carolina Herrera presentó el llamado rojo Herrera como parte de una combinación gráfica junto al blanco, el negro y el amarillo. The Blonds y Sabyasachi también llevaron la tonalidad a sus propuestas de primavera-verano 2027, lo que extendió la presencia del color entre casas de lenguajes estéticos diferentes.
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En el caso de Louis Vuitton, el rojo se integra en estilismos donde el color adquiere un peso estructural. Puede definir una prenda exterior, ordenar un conjunto o concentrar la atención en un bolso. Esta presencia refuerza una dirección cromática que se aleja de los neutros exclusivos y habilita contrastes de mayor intensidad.
Prada también incorpora el tono en una temporada donde las combinaciones visuales y las superficies de impacto ganan espacio. Allí, el color no funciona solo como una nota decorativa: interviene en la construcción del look, ya sea a través de prendas principales o de elementos que modifican una base sobria.
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El rojo aparece como un código capaz de pasar de la pasarela al vestuario cotidiano sin perder presencia.
El rojo total convive con una versión más puntual
El llamado total look es una de las formas más visibles de llevar esta tendencia. Vestidos, trajes, abrigos y conjuntos de dos piezas en una misma gama generan una silueta continua y dirigen la mirada hacia el color.
La elección exige considerar el matiz de la prenda y la proporción que ocupa dentro del conjunto, ya que un rojo brillante proyecta un efecto distinto al de un carmín oscuro o un tono quemado.
A la vez, las colecciones plantean una opción más accesible: incorporar el rojo en puntos concretos. Un pañuelo al cuello, un bolso, unas gafas o unos guantes permiten introducir la tendencia sin cubrir toda la figura.
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Los accesorios rojos concentran el foco visual y transforman combinaciones construidas con negro, blanco, gris, beige o denim.
Esta segunda vía se relaciona con la denominada teoría del rojo inesperado, una fórmula basada en sumar una única pieza roja a un conjunto básico.
Durante los últimos meses, el recurso se vio en jerséis llevados sobre los hombros, anudados a la cintura o colocados sobre una prenda neutra.
Ahora se extiende a elementos más pequeños, entre ellos calcetines, medias, horquillas y complementos para el cabello.
Azul y violeta amplían las combinaciones del rojo
La temporada no limita el rojo a las asociaciones clásicas con blanco o negro. Las pasarelas incorporan mezclas con otros colores intensos, en particular el azul y el violeta. Givenchy y Laura Aparicio propusieron contrastes por bloques entre rojo y azul, una combinación basada en dos colores primarios que puede adquirir distintas intensidades según el tono elegido.
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Cuando ambos colores aparecen en versiones saturadas, la composición tiene un carácter gráfico y directo. Si el azul se acerca al marino o el rojo se vuelve más oscuro, el contraste disminuye y el conjunto adquiere otra profundidad. Esta posibilidad permite adaptar la tendencia a prendas formales, conjuntos urbanos o accesorios de tamaño reducido.
El vínculo con el violeta abre otra línea de trabajo. Balenciaga y Celine incorporaron combinaciones donde los rojos de base azulada se aproximan a los morados. La conexión entre estos tonos permite una transición más fluida que la del rojo con azul puro y ofrece una alternativa a las fórmulas cromáticas habituales.
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La unión del rojo con otros tonos vibrantes se proyecta también hacia las próximas temporadas. La presencia del color en colecciones de distintos momentos del calendario indica que su uso ya no depende únicamente de una prenda específica ni de una temporada de transición.
De los vestidos de pasarela a los detalles del armario
El rojo se ve en vestidos de piel, prendas exteriores, pantalones y accesorios de alto contraste. También aparece en propuestas más discretas, como bolsos de gran tamaño, medias, pañuelos y otros complementos. La diversidad de formatos facilita que el color se incorpore en distintos niveles de protagonismo.
La elección de la tonalidad puede cambiar el resultado. Los rojos luminosos y vibrantes suelen generar mayor contraste con el rostro y atraen la atención hacia la zona donde se ubican.
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Las variantes apagadas, oscuras o con una base azulada producen un efecto más contenido. Por esa razón, un mismo color puede adoptar funciones diferentes según el material, la luz y la superficie de la prenda.
En un estilismo completo, el rojo construye una imagen uniforme y de gran visibilidad. En un complemento, delimita una zona de interés. La diferencia resulta útil para quienes prefieren acercarse a la tendencia de manera gradual: un bolso, unas gafas o un pañuelo permiten probar el color antes de trasladarlo a prendas de mayor tamaño.
El blanco mantiene su lugar como una de las combinaciones más directas, mientras que el negro ofrece un contraste marcado. El rosa, el verde y el morado se suman entre las opciones de mayor intensidad.
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