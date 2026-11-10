Economía

Murió Eduardo Rafael “Teddy” García Mansilla, empresario y referente de la aviación y los medios

Tenía 85 años. Impulsó FM Horizonte, lideró la expansión de Avianca en el Cono Sur y desarrolló una trayectoria vinculada con el turismo, la cultura y la educación

Teddy García Mansilla
Eduardo Teddy García Mansilla murió a los 85 años en Buenos Aires tras una trayectoria en finanzas, medios, aviación comercial y turismo.
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Eduardo Rafael “Teddy” García Mansilla murió el 9 de noviembre en Buenos Aires, a los 85 años. Empresario argentino con actividad en los medios, la aviación comercial, el turismo, las finanzas, la cultura y la educación, desarrolló una trayectoria que combinó la conducción de empresas, la representación de proyectos regionales y el trabajo en instituciones civiles.

Formado en The Wharton School, de la Universidad de Pensilvania, García Mansilla inició su recorrido en los negocios como director del Banco Popular Argentino. Con el tiempo, orientó su actividad hacia emprendimientos propios y a la gestión de compañías vinculadas con los servicios, el transporte aéreo y la hospitalidad. A comienzos de la década de 1970 fundó su primera empresa de viajes, paso que marcó el inicio de una relación sostenida con el turismo y la conectividad regional.

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Su perfil empresarial se consolidó en el cruce entre la representación comercial, la organización de operaciones y el desarrollo de mercados. Esa experiencia lo llevó a participar en proyectos con alcance en la Argentina, Uruguay y Colombia, y a mantener vínculos con ámbitos corporativos de los tres países.

La aviación fue uno de los capítulos centrales de esa carrera. García Mansilla propuso a Avianca retomar sus operaciones en el Río de la Plata y asumió el desafío a través de Garman Representaciones, la firma que fundó y que contó con oficinas en la Argentina y Uruguay. Desde allí estuvo al frente de la operación de la aerolínea colombiana en el Cono Sur durante más de quince años.

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Durante su gestión, la conexión de Avianca con la Argentina pasó de tres vuelos semanales a frecuencias diarias ininterrumpidas. El crecimiento de esa operación convirtió a Buenos Aires en la tercera base de mayor importancia dentro de la red de la compañía. Su trabajo combinó la gestión comercial con la coordinación de una presencia sostenida de la aerolínea en un mercado de relevancia para sus conexiones regionales.

Teddy García Mansilla
Teddy García Mansilla y Verónica Pueyrredón (Archivo)

El vínculo con Colombia también se extendió al sector hotelero. A partir de los proyectos que su hermano Lucio desarrollaba en las costas de ese país, impulsó la expansión de los hoteles Decameron en el Cono Sur. La cadena de resorts, concebida por Lucio García Mansilla, cuenta hoy con más de cuarenta propiedades distribuidas en doce países. Teddy acompañó el desarrollo de esa presencia regional y participó en espacios de intercambio empresarial entre la Argentina y Colombia.

Entre esos encuentros se destacó una reunión realizada en el Jockey Club junto al entonces presidente colombiano Juan Manuel Santos. Su participación en ese tipo de ámbitos reflejó una trayectoria que excedía la dirección de empresas y que incluía el diálogo con dirigentes del sector privado e instituciones de ambos países.

Los medios de comunicación constituyeron otra etapa relevante de su vida profesional. Con el regreso de la democracia, en la década de 1980, asumió la conducción de Radio El Mundo. Desde esa posición impulsó la creación de FM Horizonte, una emisora que amplió el alcance de la radio FM y quedó asociada con la programación musical y la identidad sonora de una época.

FM Horizonte alcanzó una escala masiva en la radio argentina, con una propuesta que combinó una selección musical reconocible y una presencia cercana al aire. El proyecto formó parte de la expansión de las frecuencias moduladas en esos años y situó a García Mansilla entre los empresarios que participaron de la transformación del mapa radial local.

Su actividad en los medios convivió con una participación constante en instituciones culturales. Presidió la Asociación Amigos del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, desde donde acompañó acciones destinadas a acercar el arte contemporáneo al público. También frecuentó espacios de la vida cultural rioplatense junto a su esposa, Verónica Pueyrredón, con quien asistía a actividades de la Fundación Amigos del Teatro San Martín, recepciones de la Embajada de Uruguay e inauguraciones artísticas.

Teddy García Mansilla
García Mansilla asumió la conducción de Radio El Mundo en la década de 1980 e impulsó la creación de FM Horizonte.

En el campo empresario, fue uno de los fundadores e impulsores de YPO Argentina, el capítulo nacional de Young Presidents’ Organization, una red internacional que reúne a dirigentes de compañías. Presidió la entidad a comienzos de los años noventa y mantuvo allí una actividad enfocada en el intercambio entre pares, la formación y la construcción de vínculos profesionales de largo plazo.

La educación ocupó un lugar permanente en su tarea institucional. Durante más de veinte años fue vicepresidente del Consejo de Administración de la Fundación Leer, dedicada a promover la alfabetización, la lectura y el acceso a herramientas pedagógicas para niños y niñas de todo el país. Mantuvo esa responsabilidad hasta sus últimos años y respaldó programas que acercaron libros y propuestas educativas a comunidades de distintas regiones.

García Mansilla pertenecía a una familia vinculada con la cultura, la literatura y la diplomacia argentina. Era hijo de Rafael García-Mansilla Ossipoff y Magdalena Bosch Marín, nieto del compositor y diplomático Eduardo García-Mansilla y bisnieto de la escritora Eduarda Mansilla. Su vida pública también estuvo ligada a la naturaleza y al deporte: presidió la Estancia La Martina, en Tandil, y el Club de Tennis El Médano, en Punta del Este, donde pasaba largas temporadas.

Amante de Racing y del tenis, en una entrevista definió su mayor virtud con una frase breve: “resolver temas”. Lo despiden Verónica Pueyrredón; sus hijos, Verónica y Rafael; y sus nietos Esteban, Jerónimo, María, Manuel, Lucio, Azul, Blas y Justina. La familia también recordó a su hijo Eduardo.

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