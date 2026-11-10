Descubren una especie de escarabajo de 53 millones de años y la nombran en honor a una histórica banda musical

El registro fósil formal de la familia Aderidae se limitaba a 11 especies descriptas antes de esta investigación. (Ferreira et al. 2026, ZooKeys)

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Un fósil de 53 millones de años hallado en el ámbar de Oise, en el norte de Francia, permitió identificar una nueva especie de escarabajo: Cnopus twentyonepilotorum, perteneciente a la familia Aderidae (conocidos como escarabajos títere). Son insectos de apenas un milímetro que habitan el follaje de bosques y arbustos en casi todos los continentes.

La especie recibió su nombre en homenaje a la banda Twenty One Pilots, por su rol en la concientización sobre salud mental. Pese a contar con unas 1.000 especies vivas, su historia evolutiva era difícil de rastrear: su registro fósil formal se limitaba, hasta ahora, a solo 11 especies descriptas en todo el mundo. Los hallazgos se publicaron en la revista científica ZooKeys.

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El género Cnopus habitaba los bosques europeos 15 millones de años antes de lo que se creía

Según el estudio, el espécimen data de aproximadamente 53 millones de años y pertenece al género Cnopus, un linaje que todavía existe en la actualidad. Hasta este hallazgo, los fósiles más antiguos de ese género provenían del ámbar báltico y del ámbar de Bitterfeld, con una antigüedad de entre 38 y 34 millones de años. El nuevo fósil retrotrae la presencia documentada del género en los bosques de Europa occidental al menos 15 millones de años.

Un fósil de 53 millones de años hallado en Francia permitió la identificación de la especie de escarabajo Cnopus twentyonepilotorum. (Ferreira et al. 2026, ZooKeys)

Según el estudio, el registro fósil formal de Aderidae es escaso: antes de esta investigación, solo se habían descripto formalmente 11 especies en todo el mundo. La más antigua conocida es Grzymalia wukong, hallada en el ámbar de Kachin, en Myanmar, con una edad de entre 99,41 y 98,17 millones de años. Todas las demás pertenecen a depósitos del Eoceno tardío (período que transcurrió entre hace aproximadamente 38 y 34 millones de años), con una brecha temporal significativa entre ambos extremos que este nuevo fósil contribuye a reducir.

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“Los adéridos ya habían sido mencionados en este ámbar, pero ninguno había sido descripto formalmente. Nuestro espécimen ofreció la oportunidad de llenar ese vacío y comprender mejor la historia evolutiva de la familia”, declaró Jules Ferreira, candidato doctoral del Institut Botànic de Barcelona (CSIC-CMCNB) y la Universitat de Barcelona, quien lideró el estudio.

Rayos X y reconstrucción digital para estudiar un insecto más pequeño que un grano de arroz

Para analizar el fósil sin destruir la pieza de ámbar, el equipo utilizó microtomografía de rayos X de contraste de fase, una técnica que genera imágenes tridimensionales detalladas del interior de un objeto sin abrirlo ni cortarlo. La reconstrucción digital permitió examinar la morfología externa del insecto.

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El estudio describe al espécimen como un insecto de tamaño diminuto: su longitud corporal es de aproximadamente 1,09 milímetros. Presenta ojos prominentes, antenas con segmentos bien diferenciados, y pelos microscópicos dispuestos en filas simples sobre los élitros, que son las cubiertas duras que protegen las alas. Estas características coinciden con el diagnóstico del género Cnopus.

La morfología externa de este linaje se mantuvo estable durante más de 50 millones de años pese a las variaciones climáticas. (Ferreira et al. 2026, ZooKeys)

Sin embargo, las estructuras internas utilizadas para distinguir especies vivas (principalmente los genitales) no se conservaron en el fósil. Por esa razón, no es posible comparar el espécimen con todos sus parientes modernos. Dada su antigüedad, el estudio descarta que pertenezca a una especie existente en la actualidad.

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“Lo que más nos sorprendió fue cuán poco cambió la morfología externa de este linaje a lo largo del tiempo. A pesar de más de 50 millones de años de evolución, grandes cambios climáticos y la transformación de los bosques europeos, la apariencia externa de estos pequeños escarabajos se mantuvo notablemente estable”, afirmó Ferreira.

El hallazgo refuerza la imagen de un bosque cálido y húmedo en la Europa del Eoceno temprano

Según el estudio, el ámbar de Oise se formó en un bosque semideciduo (donde parte de los árboles pierde sus hojas según la estación) dominado por árboles productores de resina y cercano a cuerpos de agua dulce. La presencia de Cnopus twentyonepilotorum en ese ecosistema es coherente con lo que se sabe sobre los adéridos actuales: sus adultos se encuentran sobre follaje en bordes de bosque, y sus larvas se desarrollan en madera en descomposición o debajo de cortezas.

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Los investigadores nombraron al insecto en homenaje a la banda Twenty One Pilots por su rol en la visibilización de la salud mental. (REUTERS/Mario Anzuoni)

El nombre de la especie rinde homenaje a la banda Twenty One Pilots por su contribución a visibilizar la salud mental y reducir el estigma en torno a la ansiedad, la depresión y el sufrimiento personal. El dúo estadounidense, integrado por Tyler Joseph y Josh Dun, aborda de forma directa estas problemáticas en discos como Vessel y Blurryface, donde transformó las batallas internas en un mensaje explícito de apoyo para sus oyentes.

El holotipo (ejemplar de referencia oficial de la nueva especie) quedó depositado en la colección paleontológica del Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN) de París. El equipo continúa el estudio de otros escarabajos títere del ámbar de Oise para identificar qué grupos persistieron en los bosques europeos entre el Eoceno temprano y el tardío.

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