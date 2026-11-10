Receta de garrapiñadas de castañas de cajú, rápida y fácil

La palabra “garrapiñada” viene del vasco “garai ipiñia”, que significa “puesto encima”, en referencia a esa capa de azúcar cristalizada que cubre al fruto seco. Un nombre con siglos de historia para un invento que en realidad empezó mucho antes, entre los árabes.
La técnica de caramelizar frutos secos llegó a Argentina con la inmigración española, que a su vez la había heredado de la tradición árabe. Mientras que en el país la versión más popular terminó siendo con maní, por ser el fruto seco más barato y accesible, en Medio Oriente nunca se dejó de lado el uso de almendras, pistachos y castañas de cajú. La variante con cajú, que acá se volvió casi un lujo, es en realidad la más fiel a ese origen árabe original.
PUBLICIDAD
Receta de garrapiñadas de castañas de cajú
Se trata de un método de caramelizado en seco, donde el azúcar se funde sobre el fruto seco hasta formar una costra crocante y pareja. A diferencia de otros caramelos, acá no se usa almíbar espeso ni termómetro: el azúcar se derrite directamente en la sartén junto a las castañas de cajú, logrando ese terminado brillante y rústico típico del producto. Es una técnica rápida, de una sola olla, sin equipamiento especial.
Tiempo de preparación
El tiempo total es de 20 minutos aproximadamente. Se divide en 5 minutos de preparación de ingredientes y 15 minutos de cocción a fuego controlado.
Ingredientes
- 300 gr de castañas de cajú crudas
- 200 gr de azúcar
- 100 cc de agua
- 1 pizca de sal fina
- 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
Cómo hacer garrapiñadas de castañas de cajú, paso a paso
- Colocar el azúcar y el agua en una sartén amplia, preferentemente de fondo grueso.
- Llevar a fuego medio sin revolver con cuchara, solo moviendo la sartén de a poco para que no se pegue en un solo punto.
- Cuando el almíbar empiece a hervir y tome un color amarillo pálido, agregar las castañas de cajú de una sola vez.
- Bajar el fuego a mínimo y revolver constantemente con cuchara de madera. Este es el paso clave: el fuego bajo evita que el azúcar se queme antes de cristalizar.
- Seguir revolviendo durante 8 a 10 minutos. El almíbar pasa de líquido a opaco y arenoso, y después vuelve a derretirse formando una capa pareja alrededor de cada castaña.
- Apenas el azúcar tome un tono caramelo dorado y cubra las castañas de forma uniforme, agregar la pizca de sal y la esencia de vainilla si se usa. No dejar pasar este punto, porque el azúcar se quema rápido y amarga el resultado.
- Retirar del fuego de inmediato y volcar las garrapiñadas sobre una bandeja o placa con papel manteca.
- Separar las castañas con dos tenedores mientras todavía están calientes, para que no se peguen entre sí al enfriar.
- Dejar enfriar por completo a temperatura ambiente antes de guardar o servir.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde aproximadamente 6 porciones individuales, o un pote mediano para compartir.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 280 kcal
- Grasas: 15 gr
- Carbohidratos: 32 gr
- Proteínas: 5 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
PUBLICIDAD
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Las garrapiñadas se conservan en un frasco hermético, a temperatura ambiente y lejos de la humedad, hasta 2 semanas sin perder su textura crocante. No se recomienda guardarlas en la heladera porque el azúcar se humedece y pierde el crocante. No es apta para freezer.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD